«Шаг в будущую профессию» протяженностью до Санкт-Петербурга

Твердым, широким и уверенным стал шаг в будущую профессию студентов Алданского политехнического техникума! Научные разработки ряда аспектов из разных областей юноши и девушки представили на республиканском форуме молодых исследователей «Шаг в будущую профессию», посвященном 80-летию профессионального образования.

Студенты, достигшие высоких успехов в изучении выбранной специальности, показали мастер-классы будущим коллегам – студентам республиканских ссузов. Даниил Дербин под руководством мастера производственного обучения Б. И. Миронова продемонстрировал навыки сварки двух патрубков полуавтоматным поворотным способом. Дмитрий Черных и Арсений Жданович под кураторством преподавателей А. И. Приданникова и А. Г. Малышева произвели монтаж проводки.

Научная деятельность среди обучающихся политехникума очень популярна. Ребята озадачиваются самыми разными вопросами и вместе с преподавателями проводят исследования в точных и гуманитарных, естественно-научных и творческих, социальных и политических отраслях. Студенты изучают массу литературы и ставят серии собственных экспериментов, а также знакомятся с использующимися в производстве технологиями и с реалиями современности.

Республиканский форум «Шаг в будущую профессию» включил работу трех симпозиумов: «Инженерные науки в техносфере настоящего и будущего», «Естественные науки и современный мир» и «Социально-гуманитарные и экономические науки». На форуме труды представили четверо студентов политехникума.

Рустам Голиков под руководством воспитателя А. И. Бусыгиной разработал социально-педагогический проект коворкинг-зоны «Наше дело», нацеленный на поиск постоянного либо временного рабочего места с учетом имеющейся базы знаний и перспектив.

Наталия Пискунова исследовала систему контроля доступа обучающихся в учреждение образования. В качестве базового примера был взят Алданский политехникум. Научным руководителем Наташи стала преподаватель О. В. Васильева.

Обширная тема для исследований была у Валерии Сосиной и Марии Нутчиной: вместе с преподавателем В. А. Сорокиной Маша и Лера рассмотрели обычаи и традиции культуры эвенков.

Александр Чалов, изучающий техническое обслуживание и ремонт автомобилей, посвятил исследование топонимическому пространству Якутии в языковом сознании говорящих.

– Своеобразие топонимики Якутии заключается в том, что названия рек, пещер, гор и местностей складывались преимущественно носителями языков коренных народов. Затем определенное влияние на произношение и написание оказала языковая ассимиляция – переход местного населения на иной язык, – пояснила научный руководитель А. Чалова преподаватель Екатерина Гребенникова. – В работе Саша рассмотрел десятки топонимов. Были взяты названия географических объектов, расположенных на всей территории Якутии.

На республиканском форуме «Шаг в будущую профессию» Александр Чалов занял второе место и стал участником Всероссийской конференции молодых исследователей. Лингвистические изыскания Саша представил в Санкт-Петербурге. Студент должен был защищаться очно, однако в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией возможности выезда в другие регионы оказались ограничены, и Саша представил исследование в заочном этапе.

Топонимика – наука, граничащая с рядом областей. Александр наряду с языкознанием затрагивал историю и географию, а также рассматривал процессы изменения в произношении и написании названий. По словам студента, изучение происхождения и этимологии омонимов очень увлекательно и познавательно!

Пресс-служба АПТ.