Чудеса под Новый год!

Мы, взрослые, с возрастом, увы, перестаем верить в чудеса. А зря… Все может случиться. Именно так и произошло с победителями розыгрыша, которые подали заявки на портале государственных и муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) E-YAKUTIA. Но обо всем по порядку.

В период с 27 августа по 30 ноября 2018 года на территории республики по заказу Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий ООО «Телеконика» организовало ряд мероприятий по повышению уровня использования государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В частности, был проведен розыгрыш призов среди населения. Его целью являлась популяризация получения государственных и муниципальных услуг именно в электронной форме, а среди задач, поставленных министерством, – повышение доли граждан, использующих механизм получения госуслуг в электронном виде, повышение доступности и привлекательности госуслуг в электронном виде, увеличение доли граждан, зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации.

Розыгрыш призов проводился среди девяти населенных пунктов республики, которые были отобраны министерством, в их числе – село Верхний Куранах МО «Поселок Нижний Куранах». Все, казалось бы, просто: зарегистрируйся на портале, получи госуслугу и жди розыгрыша призов. Удобная штука! Пользователям на портале без очереди можно записаться на прием в ведомство, произвести оплату за детский сад, услуги ЖКХ, осуществить предварительное заполнение заявлений для получения сведений из ЕГРН в МФЦ, на постановку в очередь на получение земельного участка, сверку очереди на земельный участок многодетным семьям, получить другие услуги.

Организатором от МО «Поселок Нижний Куранах» была назначена ведущий специалист администрации Полина Николаевна Бабарыко, которая активно и настойчиво проводила разъяснительную работу среди жителей Верхнего Куранаха. Благодаря ее энтузиазму МО «Поселок Нижний Куранах» вошло в тройку победителей. Да и сами призы, предоставленные министерством, оказались очень достойными.

14 декабря одновременно во всех девяти администрациях органов местного самоуправления был проведен розыгрыш путем случайной выборки посредством генератора случайных чисел, в результате победители розыгрыша «Получи услугу на портале E-YAKUTIA» были определены. Глава МО «Поселок Нижний Куранах» Е. Е. Потапов вручил им заслуженные награды.

Первый приз – «Айфон Х» – достался Петру Викторовичу Бурмистрову; второй, не менее достойный и нужный, – внешний аккумулятор для телефонов – Анне Аркадьевне Морозовой; третий – переносной жесткий диск – Наталье Николаевне Буловой.

Счастливые обладатели призов Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я), получившие их из рук главы поселения, остались очень довольны. За активную работу по продвижению государственных и муниципальных услуг в электронном виде администрация МО «Поселок Нижний Куранах» была награждена памятными подарками.

Вот такие чудеса случились в МО «Поселок Нижний Куранах» перед самым Новым годом. Так что прислушивайтесь и поддерживайте работу администрации, активно принимайте участие в жизни поселений, вместе мы сила! И чудо обязательно случится!

С. ПОТАПОВА,

ведущий менеджер по рекламе

ДК «Металлург».