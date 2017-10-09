3 октября около двенадцати часов ночи на 717-м км федеральной автодороги «Лена» водитель 1975 года рождения, управляя автомобилем «Москвич-2141», не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль над безопасным движением транспортного средства, не учел погодно-метеорологические условия, состояние дорожного полотна, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с другой автомашиной марки Mitsubishi Fuso.

В результате ДТП с полученными травмами в хирургическое отделение Томмотской городской больницы госпитализированы водитель и пассажир автомобиля «Москвич».

В этот же день около 13.30 на 642-м км федеральной автодороги «Лена» водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Сафари» в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь с неправильно выбранной скоростью, не учел погодно-метеорологические условия, выехал на полосу встречного движения, где налетел на отвал автомобиля, проводившего дорожные работы, а затем совершил столкновение с автомобилем «Лада-Гранта», который двигался во встречном направлении.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля отечественного производства с множественными травмами госпитализированы в травматологическое отделение АЦРБ.

Госавтоинспекция напоминает, что в сложных погодных условиях, в условиях ограниченной видимости водителям необходимо выбирать оптимальную скорость движения, достаточную для экстренной остановки в случае возникновения опасности.

ОГИБДД

по Алданскому району