Чир-ЛИДЕРЫ!

24 декабря в Якутске состоялось первенство и чемпионат республики по чир-спорту среди разных возрастных категорий, в котором, помимо команд из Алданского района, участвовали спортсмены из Горного улуса, школьные и студенческие команды из столицы республики.

Успешным стало выступление для команды Центра семейного устройства «Золотая грация». В номинации «Чир-джаз. Двойка» девочкам не было равных – они заняли 1-е место, в дисциплине «Чир-фристайл» в выступлениях пар заняли Арина Иванова и Ольга Гулько, призовые места среди юниоров: Александра Баранова и Дарья Белова, а в номинации «Чир-фристайл» в категории «группа» команда Центра семейного устройства заняла 3-е место.

– Для чемпионата мы подготовили номера, включающие элементы разной степени сложности, отмечу, что наши девчонки очень старались и выступили достойно, – делится впечатлениями тренер команды ЦСУ «Золотая грация» Л. И. Галкина. – От соревнований у нас остались хорошие впечатления, мы привезли кубок, медали и грамоты. Благодарим за помощь в организации поездки наших партнеров ПАО «Селигдар».

Команда «Fresh» из Нижнего Куранаха в номинации «Чир-хип-хоп» команда завоевала 1-е место. Среди юниоров, выступавших в категории «двойка», в дисциплине «Чир-фристайл» успешно выступили Полина Юдина и Екатерина Юшина

– Я вижу, как выросли девочки из Центра семейного устройства в профессиональном смысле, – подчеркнула президент Федерации чирлидинга Якутии Анастасия Дегтярева, – еще много работы, но я довольна результатами, хочу отметить их тренера Любовь Галкину, она большая молодец. На данном этапе развития чир-спорта в республике все идет так как надо, у девчонок есть желание тренироваться, не останавливаться на достигнутом, есть к чему стремиться, а значит, все у них получится.

Наш корр.