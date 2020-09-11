Цветы и люди

Северное лето весьма короткое. В считанные дни распускается листва, пробивается зеленый покров травы, зацветают первые цветы. Наступлению этого времени года радуется душа. Весна – время огородной поры. Дачники активно начинают вкладывать все силы и душу в будущий урожай, но есть и те, кто занимается не только огородными хлопотами. Это любители-цветоводы. Благодаря им придомовые территории становятся сказочными садами.

Петуниемания

Галины Дегтяревой

На приусадебном участке Галины Ивановны Дегтяревой первое, что бросается в глаза, это пышные яркие кусты петунии, но оторвав взгляд от этих пасленовых красавиц, понимаешь, что весь двор – это огромная оранжерея. Просто невозможно проехать по улице, где она живет, и не засмотреться, восхищаясь буйством красок. Все это – дело рук позитивной и жизнерадостной хозяйки дома. Уже более шести лет она занимается цветоводством. «Я стала заниматься выращиванием цветов с приобретением гостиницы. Хотелось украсить двор, чтобы постояльцы, приезжая в наш город, наслаждались красотой короткого северного лета. Азы постигала через интернет, очень много читала и смотрела роликов о цветах. Экспериментируя с разными сортами цветов, набиралась опыта», – делится Галина Ивановна. У цветочной феи есть тетрадки, в которых она конспектируют результаты своих волшебных деяний. Она охотно делится премудростями в выращивании цветов, для этого создала свою группу в мессенджере. Ее любимые цветы – петунии. На территории дома огромные клумбы, утопающие в соцветиях этой садовой красавицы. О своем будущем саде Галина Ивановна начинает хлопотать уже с февраля. На высадку у нее получается более тысячи корней разных цветочных сортов и видов. Распикированная рассада занимает все подоконники в доме, гостинице и в зимнем саду на полке. «Я петуниеманка, – смеется она, – не представляю без этого цветка свою жизнь. Очень люблю сорт петунии «тайфун» и «звездное небо». Считаю ее неприхотливым цветком. Самое главное для этого вида – большие объемы грядок и кашпо. При посадке я добавляю в лунку удобрение, а в течение лета делаю подкормку по листу. Это более эффективный метод, чем под корень. Не все цветы любят корневой подкорм, это приводит к загниванию корневой системы и гибели растения. Вегетативные требуют чуть больше ухода. Есть особенности в правильном хранении данных сортов. В конце августа – начале сентября я остригаю, обрабатываю от болезней и убираю в горшки в прохладное место, где температура должна быть не ниже и не выше 13–15 градусов. А по весне ее надо черенковать. К слову, стоимость вегетативной петунии выше, чем семенной, доходит до тысячи рублей. Не получится урожая и из дешевых семян. Поэтому стараюсь приобретать их только на профессиональных сайтах по растениеводству или на фермах. А еще плюс петунии в том, что когда она разрастается, сорняков совсем не видно», – рассказывает Галина Ивановна.

Несмотря на то, что, как призналась Галина Ивановна, любовь к петуниям перебивает все, на ее участке находится место и другим цветочным растениям. Вдоль забора планирует высадку розовых кустов. Начало уже положено – там красуется шикарная королева цветов, усыпанная алыми бутонами «канадка». Этот сорт примечателен тем, что у нежного цветка в условиях нашей зимы есть шанс не вымерзнуть, так как он выдерживает низкие температуры до минус 50 градусов. К слову, среди цветочного царства, от которого глаз не оторвать, нашлось место и маленьким ярким анютиным глазкам, бархатцам, пеларгонии, колиусам, калиброхое, лобелии, лилиям и другим садовым гостям. «Вообще частный дом сам по себе подразумевает, чтобы был ухоженный двор и цветы. Когда мы строили дом, здесь были одни камни. Мое хобби поддерживают близкие, особенно муж. А приезжие спрашивают: «Не жалко время тратить на цветы? Живешь в таком регионе, где всего лишь два месяца лета…» А я, смеясь, всегда отвечаю: «Я специально сажу много цветов, чтобы в августе хотеть снег». Главное, что без любви к цветам у вас ничего не вырастет. Нужно иметь стремление и желание высаживать. Для меня это способ расслабиться и получить удовольствие», – говорит Галина Ивановна. В мечтах у Галины Дегтяревой вырастить пионы. И я уверена, что в скором времени ее мечта осуществится, кажется, для этой женщины нет ничего невозможного на цветочном фронте.

Цветочная феерия

Ольги Маландеевой

Есть пословица «Не место красит человека, а человек место». Очень подходит к Ольге Федотовне Маландеевой. Ее цветочное богатство украшает не собственный двор дома, а придомовую территорию многоквартирника. Ее любовь к цветам началась с дачного участка и книг по растениеводству. На своем загородном пространстве она познавала первые радости и разочарования в цветоводстве. «На даче я высадила пионовый куст. Так радовалась, что он хорошо прижился, на нем было много бутонов. Представляла, как он пышно зацветет, но бутоны так и не распустились. Тогда еще не было интернета, да и спросить не у кого было. Искала ответы в книгах, выяснила, что виной тому были садовые муравьи, которым я значения не придала. На следующий год предприняла меры, обсыпав вокруг отравой от вредителей, и пион наконец-то раскрылся во всей своей красе. Затем я вырастила там шикарные цинии, на них были огромные цветущие шапки. Тогда я пообещала букет на день рождения своей знакомой, но их погубили заморозки. Если бы я знала все тонкости об этих цветах, то, конечно бы, срезала заблаговременно или накрыла, чтоб не замерзли. Оказалось, что цветоводство – это не просто высадил и радуешься, это большой труд, и требуются знания», – вспоминает Ольга Федотовна.

Идея облагородить придомовую территорию пришла с продажей дачи. Уж очень сильно полюбились ей цветы. Увлеченная выращиванием цветов, она стала высаживать их во дворе дома. Неуютный двор многоквартирника превращался с каждым годом в цветущий сад. Свой первый палисадник Ольга Федотовна с мужем сделала под своим окном, где лежала несколько лет куча шлака, оставленная строителями после ремонта крыши. Вычистив место, сделали грядки, привезли землю, оградили штакетником. «Под окном место, где солнечный свет держится только до обеда, приноровилась высаживать цветы, которым хватает полсветового дня. Например, табак, у него цветы раскрываются в тени», – рассказывает Ольга Федотовна.

Следующим местом стала опять же оставленная от строителей куча мусора посередине двора. На этот раз клумбами не обошлось, на этом месте чета Маландеевых поставила качелю, а вокруг украсили большими кашпо с цветами. Крыльцо этого дома и подъезд тоже пестрят цветочными композициями. Перед подъездным крыльцом клумбы утопают в соцветиях петунии, бархатцев, пионов, ноготков, настурции, львиного зева, гладиолусов. «Я высаживаю цветы везде, где есть свободное место. Испытываю от этого огромную радость. Меня увлекает процесс выращивания цветов, готова заниматься этим в любое свободное время. А вообще цветоводство – это полезное занятие. Оно снимает усталость и расслабляет. Время, которое я провожу с цветами, проходит незаметно. Казалось, пошла только полить их, а провела с ними вместо получаса два часа. Мне хотелось сделать свой двор уютным, так и получилось», – делится Ольга Федотовна.

Сейчас свой опыт в цветоводстве она черпает из интернет-ресурсов, а также делится своим опытом в мессенджерах и социальных сетях. Каждый цветок для нее хорош по-своему и, наверное, это правильно. Как написал поэт Киримизе Жане о цветах: «Цветы, как люди, на добро щедры. И, свежее дыханье отдавая, они цветут, сердца отогревая, как маленькие теплые костры».

«Я засматриваюсь на каждое растение, у меня нет любимчиков, каждое растение, каждый цветок особенный. Та же настурция или ноготки, как солнышки, смотришь на них и не понимаешь, как природа смогла такое чудо создать. Мои соседи тоже выращивают цветы. Украшают крыльцо и территорию дома», – улыбаясь, рассказывает Ольга Федотовна. В мечтах у нее разводить розы, но уже на следующий год в своем дворе она нашла место под многолетние цветы. В скором времени двор Ольги Федотовны украсят нарциссы, ирисы и тюльпаны.

Лето – всего лишь маленькая жизнь, но каждый его наполняет своими красками. Наши героини дарят окружающим яркие впечатления от своего увлечения. Ведь увидев такую красоту цветов, не хочется уходить, завороженно глядя на их сочные краски, у человека поднимается настроение.

Анна Юмадилова.

Фото предоставлены

Г. Дегтяревой и О. Маландеевой.