Хотим жить в чистоте, и сами же вредим природе… Как это искоренить

Летом Алдан особенно красив. Свежая зелень, яркие одуванчики, душистая черемуха… Долгожданное летнее тепло действует расслабляюще, кажется, что весь мир на твоей стороне, но нет. То тут, то там глаз натыкается на завалы из мусора и стихийные свалки, организованные жителями на пустующих участках.

Символично, что очередной рейд по проверке санитарного состояния территории комиссия в составе специалистов администрации города, административной комиссии района, Алданского комитета охраны природы и Управления роспотребнадзора провела в День эколога.

Первая остановка произошла на улице Горького в месте, где по обеим сторонам дороги был навален мусор: с одной стороны – на месте сгоревшего барака, с другой – в котловане, который был вырыт на месте бывшего здания РОВД. Видно, что сюда мусор носят довольно давно, методично заваливая все новые и новые метры участков.

– В настоящее время специалистами администрации по поручению главы МО «Город Алдан» проводится работа по установлению владельцев этих земельных участков, – объяснила специалист по благоустройству городской администрации Александра Семежева. – За захламление территории они будут призваны к ответу. Если в результате проведенной проверки будет установлено, что участок не используется для соответствующей цели более трех лет, он будет изъят у владельца из пользования в соответствии со ст. 284 ГК РФ и может быть выставлен на аукцион.

Несколько контейнеров, расположенных по улице Тарабукина, едва угадывались под завалами из пакетов с мусором и разным строительным хламом. Крупногабаритный мусор, согласно требованиям действующего законодательства и Правилам благоустройства МО «Город Алдан», должен быть вывезен жителями на свалку.

Именно туда, на свалку, лежал путь членов комиссии. По дороге чего только не пришлось увидеть! Забегая вперед, скажу, что территория свалки оказалась гораздо чище и ухоженней, чем дорога к ней.

По обе стороны проезжей части на несколько метров вглубь леса были навалены кучи штукатурки, высились горы шин, количество которых исчислялось десятками, в кустах притаились несколько стиральных машин, остовы старых автомобилей, разбитая мебель, ржавое железо, тряпки, диван и даже одна грамота!

Остановиться пришлось, не доезжая свалки – на дороге лежали два больших пакета, из которых торчала бумага. Оказалось, что в мешках документация одной из алданских компаний – договоры, талоны на проезд по переправе и многое другое – с указанием имени ее владельца и адреса офиса.

Дальше членов комиссии ждал еще больший сюрприз. На обочине россыпью были вывалены дела одного из муниципальных учреждений Алданского района. По внешнему виду было понятно, что сначала их пытались сжечь, а потом просто вывезли за город и бросили на дороге. Распоряжение о назначении на должность директора, судебное определение о взыскании компенсации морального вреда в пользу работника, заявление об отзыве из отпуска, распоряжение об увольнении, бухгалтерские документы, папка с графиками отпусков и даже объяснение причин «не освоения средств субвенции, выделенных учреждениям на обеспечение государственных гарантий прав граждан». Очевидно, что руководство учреждения нарушило не только природоохранное законодательство, но и требования нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность по хранению документов.

А вот на территории свалки порядка было куда больше. В журнале регистрации аккуратно фиксируются дата, марка и номер заезжающего автомобиля, принадлежность к организации либо фамилия водителя, если мусор привозит частное лицо, объем привезенного мусора и время выгрузки.

На обратном пути члены комиссии заехали в офис компании, чьи мешки с мусором были найдены посреди дороги, восхитившись дизайнерскими решениями, использованными при его обустройстве.

Сначала молодой руководитель заподозрил членов комиссии в недобросовестности и заявил, что его документы комиссия подкинула, а договор на вывоз мусора с ООО «Чистильщик» у него есть, потом его подчиненные долго искали квитанции, подтверждающие, что отходы вывезены по назначению – ни того, ни другого в результате предъявить не смог.

Старший государственный инспектор Алданского комитета охраны природы РС (Я) Татьяна Науменко разъяснила, что в соответствии с требованиями действующего законодательства, деятельность по вывозу мусора подлежит лицензированию и должна осуществляться специализированным транспортом, поэтому во избежание дальнейших проблем с законом предприятию необходимо заключить договор с организацией, обладающей такой лицензией.

После предъявления фотодоказательств директор компании признал, что мусор принадлежит его фирме и пообещал убрать, но от ответственности за нарушение закона уйти не удастся.

Двухмесячник по саночистке в Алдане продолжается.

Елена ИВКИНА.

Фото автора.

Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2016 № 1156): «Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации региональным оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их складирования»

Свалка принимает мусор от населения бесплатно, гражданам выдаются талоны с подтверждением вывезенных объемов отходов.