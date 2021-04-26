Хор «Ветераны Алдана» осиротел во второй раз

(памяти Антонины Михайловны Антипиной)

…С того памятного лета прошло уже почти 20 лет, много воды утекло с тех пор: постарели мы все, хор наш заметно поредел, многие хористы ушли в мир иной. Нет нашего любимого Владимира Ивановича Солошенко, который поднял хор на высоту, сплотил в дружный коллектив, сделал его заметным не только в городе, но и в районе, республике. А ансамбль хора выезжал не единожды за пределы Якутии.





Всегда и во всем поддержкой и опорой Владимиру Ивановичу все эти годы была Антонина Михайловна – верная помощница и соратница. Долгие годы Антонина Михайловна являлась бессменной старостой хора. А это не так-то было просто: ведь, как говорится, сколько людей – столько и характеров. Как известно, пожилые люди очень обидчивые и ранимые, и к каждой из нас Антонина Михайловна умела найти свой «ключик». Как нам всем будет ее не хватать!

Как-то пришла в голову мысль: печальная закономерность – чем дольше живешь на свете, тем больше провожаешь в последний путь близких людей, друзей, знакомых…

Но вернемся к событиям 2002 года. Хор ветеранов пригласили в Томмот на праздник в честь дня рождения города. Наша «мама» (так мы называли Антонину Михайловну) заранее позаботилась о том, чтобы ветераны не только выступили с концертом, но и хорошо отдохнули. «Спарта» нас всегда тепло принимает, поэтому мы быстро устраиваемся и идем скорее к реке. Как хорошо у воды! Она притягивает к себе, завораживает своим течением, помогает привести в порядок мысли, успокаивает. Хочется, как в детстве, погрузить в реку лицо, заглянуть в подводный мир. Умоешься, побродишь у берега – и на душе уже легко.

На второй день отдыха нас ждали в «Пятилетке». Мы уже раньше выступали в этом отдаленном поселке. Условий для выступления никаких. Выгружаем аппаратуру у здания, которое когда-то было клубом, через дорогу в соседний дом тянем провод. А по центральной улице поселка домой возвращаются коровы, и от непривычного зрелища пугаются.

Но все это мелочи по сравнению с тем, как нас принимают: из домов выходят стар и млад, каждый со своим стулом. И мы поем, поем… Бурными аплодисментами зрители встречают наши ансамбли «Рябинушка» и «Журавка». Солисту Геннадию Капусте благодарные слушатели вручили большой букет, жители поселка угощали нас молоком, овощами со своих огородов, дарили охапки цветов. И, конечно, первыми получили цветы Антонина Михайловна и Анна Георгиевна – старейшие участницы нашего хора. Думаю, что многие палисадники поселка заметно поредели в тот вечер.

Потом пели все вместе. Все желающие выходили к микрофону и исполняли свои любимые песни. Слушатели долго не отпускали нашу голубоглазую певунью Ию Ткаченко. В «Спарту» мы возвращались затемно.

На другой день были прогулки у реки, по лесу, сбор ягод. И здесь непревзойденной ягодницей показала себя Нина Владимирова. Настоящая таежница! А еще надо сказать, что Нина Николаевна умеет очень быстро перевоплотиться и стать, например, цыганкой, а также создать вокруг себя цыганский хор. Причем костюмы для этого мини-театра она готовит сама.

Ближе к вечеру устраиваем спортивный праздник. Казалось бы, звучит парадоксально: спорт и пожилые люди. Но надо было видеть, с каким азартом играли с мячом Мария Сабаева, Геннадий Капуста, а Людмила Шерстнева прыгала через скакалку. Ну а бегала быстрее всех Галина Сюзева. Сколько было смеха и веселья! Затем сразились в лапту – игру нашего далекого детства. И хотя не играли более полувека, услужливая память подсказала правила. Галина Сюзева, как человек очень эмоциональный и азартный, горячо спорила с не менее азартной Ией Ткаченко о том, как играть в лапту. Все получили заряд бодрости и хорошего настроения. И все благодаря нашей Антонине Михайловне.

Да, погода нас не всегда баловала, шел дождик, ночами было прохладно, но хористы не унывали и во всем находили что-нибудь забавное. Нас веселила «сладкая парочка» – огненно-рыжий дед, во рту у которого торчал единственный зуб, и его подружка с ярко накрашенными губами, постоянно поправлявшая сползавший бюст. Пара была ну очень обаятельная. Все их узнали: это были Галина Чистова и Октябрина Мерзлякова – мастера перевоплощения. Но, как оказалось, не единственные.

На прощальный вечер наша Антонина Михайловна организовала супругам Солошенко «алюминиевую свадьбу». Все было спонтанно, но очень весело. Была у невесты импровизированная фата, были подарки и пожелания жить в любви и согласии до ста лет и крики «горько».

И вот уже идут первые гости: наши темнокожие друзья прибыли из далекой Африки и привезли в дар молодым антилопу. Не многие узнали Александру Соснину, Нину Редькину, Галину Чистову, Октябрину Мерзлякову. У них настоящий актерский дар! Песни сменялись задорными частушками, сколько же их спели Ия Ткаченко, Нина Владимирова и особенно Антонина Михайловна! Казалось, что они сыплются у нее как из рога изобилия. А как мастерски она играла на ложках! Талантов у этой женщины было не счесть. Но мне кажется, что главный талант Антонины Антипиной – любить людей, со всеми ладить, всех мирить, но и держать в строгости.

Сколько лет прошло с того лета, а все события в памяти такие яркие, словно это было вчера. После мы еще несколько раз выезжали с хором в Томмот, и всегда с нами рядом была Антонина Михайловна, зорко следившая, чтобы все было в порядке и все были довольны. Частенько мы проводили коллективные дни рождения, Антонина Михайловна собирала всех именинников сначала за первое полугодие, затем за второе. Как же весело проходили такие праздники! Наша «мама» всем делала подарки, особенно старалась сделать запоминающиеся презенты юбилярам. Какие богатые столы у нас были, Антонина Михайловна готовила очень вкусную малосольную рыбу, пекла торты.

И вот ее нет с нами. За все годы, что она была рядом, мы так привыкли к ее опеке, заботе, что не представляем, как будем жить без нее. Такую же пустоту мы ощутили с уходом Владимира Ивановича Солошенко. Увы, скорбный список хористов, ушедших в мир иной, уже довольно велик. Вечная память всем покинувшим нас навсегда и нашей дорогой Антонине Михайловне. Упокой, Господь, ее душу.

В. Кузьминова,

хористка.