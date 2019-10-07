Ходить и здоровье укрепить!

…В 2011 году, после многих лет работы в школе, Людмила вышла на пенсию. Появилось больше свободного времени, свой досуг моя собеседница решила проводить активно. Для укрепления здоровья и поддержания формы она выбрала скандинавскую ходьбу. Скандинавская ходьба – один из наиболее доступных видов активного отдыха для людей старшего возраста. Это вид физической активности, в которой используется определенная методика занятия и техника ходьбы при помощи специально разработанных палок. Этот вид ходьбы нередко недооценивают, не воспринимают всерьез. Но по этой дисциплине уже проводятся соревнования, а принять в них участие может любой человек.

Людмила вместе с подругой однажды тоже взяли в руки специальные палки и первый раз вышли на прогулку. Походы по вечерам стали традицией, помогая укреплять организм. И, конечно, возможность общения, простота нового увлечения позволили наслаждаться такими прогулками. Занимались и на стадионе «Металлург» в Алдане, и на территории ЦПЛ, а бывало, и просто ходили по городу. Те, кто действительно увлечен этим кажущимся на первый взгляд незатейливым видом спорта, знают, что здесь тоже есть свои правила, а также набор особых упражнений, который можно проделать с палками для ходьбы. «По этой дисциплине есть литература, можно много чего прочесть в интернете, – говорит моя продвинутая собеседница. – Поэтому если человек действительно хочет, он начнет заниматься скандинавской ходьбой».

– Нужно перебарывать болезни своими силами. Здоровье – это главное, его нужно поддерживать. И скандинавская ходьба справляется с этим лучше всего, потому как во время ходьбы человек себя не перенапрягает, и в порядок можно привести весь организм, – говорит Людмила.

Подруги-единомышленницы, объединенные своим увлечением, счет времени на своих занятиях не ведут. «Иногда прогулка может продлиться не более 30 минут, но если с нами выходит моя подруга Галина, то мы гуляем, не замечая, сколько времени проходит. Однажды мы даже участвовали с ней в кроссе», – рассказывает Людмила.

В Алдане есть условия для занятия таким видом ходьбы, уверена моя собеседница. «Надеюсь, что все больше людей заинтересует такой способ проведения досуга», – делится своими мыслями Людмила.

Наша героиня говорит, что людей, которые могли бы заниматься скандинавской ходьбой, пожалуй, могло быть больше. Но, к сожалению, не все люди смогут взять себя в руки и побороть свою лень. Однако есть и те, кто занимается ходьбой уже на протяжении долгого времени. «Так что, возможно, в скором времени в нашем городке появится полноценное объединение поклонников скандинавской ходьбы. Главное – желание и стремление к здоровью, долголетию и хорошему настроению!» – делится своими мыслями моя собеседница – спортивная и неунывающая Людмила.

Иван Балабкин.