Хатыстырская врачебная амбулатория вчера и сегодня

С самого основания земской медицины важнейшим ядром являлся медицинский пункт. В подавляющем большинстве уголков медпункты являлись ровесниками своих сел и поселков: люди болели всегда и всюду, как всегда и всюду оказывались те, кто исцелял земляков.

Беллетский эвенкийский национальный наслег является средоточием обычаев и традиций, многовековой культуры и нерушимого житейского уклада северного народа. Наслег объединяет село Хатыстыр, поселок Угоян и порядка 30 оленеводческо-охотопромысловых родовых общин.

Центром наслега является село Хатыстыр. Здесь живет порядка двух тысяч человек. К сожалению, год образования первого хатыстырского медицинского пункта не зафиксирован в каких-либо источниках, как не запечатлены и имена первых сотрудников. Обычно медпункты располагались во временно сооруженных зданиях, и здравпункт в Хатыстыре исключением не стал. По воспоминаниям старожилов села, в первой половине прошлого века фельдшерами в селе работали участница Великой Отечественной войны Оксана Викторовна и Галина Соловьева…

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Полвека акушерства

и фельдшерства

Луизы Ивановны Карамзиной

В 1968 году в Хатыстыр приехала юная Луиза Карамзина. Луиза родилась и выросла в Жиганском районе, в Алдане окончила медицинское училище и по распределению была направлена в Беллетский наслег акушеркой.

В хатыстырской больнице Луиза Ивановна проработала до 2017 года. Она не только принимала роды – акушерка выполняла обязанности фельдшера и оказывала жителям всю медицинскую помощь. В советское время не было постоянных круглогодичных автомобильных дорог, и в экстренных случаях из Алдана вызывались санитарно-авиационные рейсы.

За 49 лет работы Луизы Ивановны не было зафиксировано ни одного случая гибели младенца либо матери. Диспансеризацией и профилактическими осмотрами охватывалось до 95 % населения. Также фельдшер-акушер делала акцент на профилактику: заболеваемость среди работников сельского хозяйства оставалась минимальной.

При стабильности эпидемиологической ситуации ранее в наслеге имели место вспышки инфекционных заболеваний. И каждый раз Луиза Ивановна оказывалась в эпицентре беды. Кроме того, совместно со специалистами районной больницы сельский лекарь вела огромную работу, нацеленную на повышение санитарной культуры населения.

Сегодня Луиза Ивановна находится на заслуженном отдыхе. Она по-прежнему пользуется бесспорным уважением среди односельчан. Подтверждением этому стало присвоение ей звания «Почетный житель Беллетского наслега». За свою профессиональную деятельность Луиза Ивановна «вырастила» не одно поколение медработников, передав им свой опыт и мастерство. Сегодня они продолжают выполнять величайшую миссию спасения и исцеления ближних.

Поколения хатыстырских

медработников объединяет

безграничная преданность

профессии!

В середине 70-х годов начались укрупнения сел. Из поселка Красная Звезда в Хатыстыр было перевезено здание больницы, и в 1980 году ФАП преобразовался во врачебную амбулаторию. Местные жители, отметившие 40-летие, помнят первого сельского врача-терапевта Саргылану Игнатьевну, грамотного специалиста, отличного организатора и очень скромного человека. В Хатыстыр она приехала из Нижнего Куранаха. Позднее, когда амбулатория была преобразована в участковую больницу, заведующая стала главным врачом и по совместительству педиатром.

В 1984 году на базе амбулатории открылись круглосуточный стационар на 10 коек и дневной стационар на 5 коек. Квалифицированную медицинскую помощь в больнице стали получать как хатыстырцы, так и жители поселка Угоян. При участковой больнице появилась лаборатория, а во вновь открывшемся физиокабинете проводился комплекс физиопроцедур.

С августа 1993 года врачом общей практики в селе Хатыстыр работал Афанасий Семенович Саввинов, профессионал высокого класса, чуткий и отзывчивый человек. В ноябре 2020 Афанасий Семенович уволился – теперь он работает в другом районе.

Много лет хатыстырской больнице отдали фельдшеры Вера Ивановна Сокорутова и Ирина Васильевна Герасимова, медсестры Галина Дмитриевна Винокурова, Александра Гаврильевна Тарасова, Антонина Григорьевна Степанова и Изольда Михайловна Сосина. Санитарочка Октябрина Ивановна Гермогенова в настоящее время продолжает работать сторожем. Также должности сторожей замещают прежние повар Галина Анатольевна Платонова и медсестра Зоя Федоровна Порядина. Бывшая 37 лет завхозом Лидия Васильевна Винокурова теперь трудится кастеляншей. Единственный мужчина в коллективе – рабочий Владимир Афанасьевич Тимофеев, обслуживающий здание.

На страже здоровья жителей Беллетского наслега стоят 8 медицинских работников. Это фельдшер Изольда Борисовна Егорова, старшая медсестра Елена Николаевна Марфусалова, медицинские сестры врача общей практики Марианна Константиновна Романова, Агафья Семеновна Дормидонтова и Антонина Алексеевна Дормидонтова, медсестра физиокабинета София Викторовна Николаева, лабораторный техник Людмила Николаевна Петрова и акушерка Полина Никоноровна Борисова.

С 2006 года участковая больница работает по принципу учреждения общеврачебной практики, а в 2011 году она была реорганизована во врачебную амбулаторию.

В 2009 году здание старой больницы сгорело, и с тех пор амбулатория располагается в одной из бывших мастерских, неподалеку от реки. В перспективе планируется строительство новой амбулатории. Предполагается, что она расположится на горе – в так называемой верхней части села, где находятся школа, детский сад и культурно-спортивный комплекс.

Главный соратник

в противостоянии хвори –

самосознание пациента

Показатели здоровья хатыстырцев отражают общую картину, которая в настоящее время наблюдается в районе, в республике и в стране. В числе первопричин ряда болезней медики называют ослабленный иммунитет и недостаточное внимание к собственному образу жизни.

– У нас немало пациентов с различными хроническими заболеваниями, – рассказывает фельдшер Изольда Борисовна Егорова. – Также в числе лидирующих недугов – болезни системы кровообращения и эндокринной системы, в частности, много пациентов с сахарным диабетом. В последние годы увеличилось количество онкологии: если в начале нулевых выявлялись 1-2 случая, то сегодня страшный диагноз подтвержден у нескольких человек…

Когда ресурсы организма подрывают уже обосновавшиеся в нем недуги, остается лишь восполнять силы медикаментозно. Между тем здоровье человека находится, в первую очередь, в его собственных руках, а предупредить – во сто крат легче, нежели лечить. Профилактической работе хатыстырские медики уделяют большое внимание. Просветительские беседы и лекции дают ощутимые результаты.

– Жители наслега все чаще отдают предпочтение здоровому образу жизни – отказываются от алкоголя и никотина, придерживаются правильного питания, поддерживают физические нагрузки, – говорит старшая медсестра Елена Николаевна Марфусалова. – В числе еще одной положительной тенденции можно отметить возрастающее доверие у людей к вакцинации: важность иммунизации хатыстырцы оценивают верно, и прививку в качестве защиты от инфекций и вирусов предпочитает большой процент наших пациентов.

Наиболее проблемной категорией – в плане профилактического охвата – для хатыстырских медработников остаются оленеводы. Постоянно проживающие в тайге кочевники в административном центре наслега бывают редко, а выезжать за сотни километров фельдшеру и медсестрам проблематично.

Профессиональный долг

выполняется

в полном объеме!

Помимо терапевтического, педиатрического, физиотерапевтического, процедурного и акушерского кабинетов, амбулатория включает дневной стационар. На взрослых и детей приходится по одной койке. Ежедневно помощь получают 4-5 человек. В режиме дневного стационара проводится комплекс лечебных мероприятий, включая внутривенные, внутримышечные и подкожные инъекции, инфузионную терапию, физиотерапевтические процедуры и перевязки. Диагностическая служба представлена общеклинической лабораторией, в которой проводится широкий спектр анализов. С 2006 года жители села Хатыстыр могут пройти в амбулатории электрокардиограмму: портативный аппарат в сельское медицинское учреждение поступил по национальному проекту «Здоровье».

Фельдшер и медсестры оказывают помощь не только жителям села, но и оленеводческо-охотопромысловым родовым общинам. Хозяйства стоят в сотнях километров от села, самые отдаленные общины находятся на границе с Хабаровским краем.

Профессиональный долг людьми в белых халатах выполняется в полном объеме, независимо от рабочего дня и величины ставки: без внимания и помощи не остается ни один пациент. Миссия сельского медика гораздо объемнее, нежели прописывает устав. Кроме дневного стационара, патронажа и амбулаторного приема, специалисты осуществляют круглосуточное оказание помощи на дому. В экстренных ситуациях многокилометровая отдаленность от клиники районного уровня возлагает на сотрудников сельской больницы максимум ответственности. Зачастую сотрудники амбулатории совершают невозможное, чтобы победить боль и даровать пациенту исцеление.

Пресс-служба АЦРБ.