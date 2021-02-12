ХАТХА-ЙОГА, или «Здоровый пофигизм»

Древнее многогранное учение, йога пришла к нам, без преувеличения, из глубины веков: ей более пяти тысяч лет. В ней совмещается комплекс конкретных упражнений и методик через познание себя и окружающего мира. Она позволяет реализовать внутренний потенциал, раскрыть физические и ментальные способности. Эта методика имеет восточные корни и с индийского переводится как «связывать», «соединять», «сосредоточивать внимание», «применять». Йога обрела популярность в России сравнительно недавно. Сегодня йога представлена в большом количестве разнообразных видов методик, и с каждым годом появляются новые техники, но классическими остаются всего несколько: бхакти, карма, джняна, раджа, хатха.















В Алдане тоже есть свои любители этого философского направления. Так, погрузиться в освоение хатха-йоги можно в центре досуга п. Ленинского вместе с инструктором Анастасией Прониной. Под ее чутким руководством вы научитесь правильно принять асаны (упражнения) и освоить пранаямы – дыхательные практики.

Анастасия рассказывает, что, живя в Новосибирске, она активно занималась разными видами спорта, не упускала возможностей попробовать что-то новое и долго искала свой путь к йоге. «Я начинала постепенно с комплексов упражнений. Находясь в отпуске по уходу за ребенком, изучала видеоролики. Стали интересны асаны. Это казалось мне забавным и, конечно, возникал вопрос: «А зачем это все?» Позже купила абонемент в большой фитнес-зал, где были разные направления йоги. Я попробовала все. Мне нравилось мое состояние во время занятий. Когда не думаешь ни о чем, расслабляешься, становится спокойно, преобладают только положительные эмоции, а суета окружающего мира уходит на второй план. Это стоит попробовать», – говорит моя героиня. Вернувшись в Алдан, ощутила желание поделиться своими знаниями. На тот момент в нашем городе ничего подобного не было. Позже ей представилась такая возможность. В городе появился новый вид фитнеса – йога в гамаках, инструктором была Ольга Гаврилова. Она-то и предложила Анастасии попробовать себя в роли инструктора и пройти соответствующее обучение. Спустя время Анастасия определилась со своими предпочтениями среди многообразия видов йоги.

«В Алдане я познакомилась с Ириной Шелухиной. Она приехала преподавать йогу из Красноярска. Ирина дала мне хорошую базу с серьезным подходом. Я получила сертификат инструктора по йоге начального уровня и стала вести групповые тренировки. А знания, полученные от Ирины, я оценила позже, когда продолжила заниматься с преподавателями. Поняла, что у меня хорошая подготовка с точки зрения физиологии и влияния на организм этой техники. В фитнес-зале с Ольгой Гавриловой я проработала около двух лет. А когда устроилась в компанию «Селигдар» на руководящую должность, времени на любимое дело стало не хватать. И меня это очень расстраивало. Муж видел, как мне не хватает этих занятий, и поддержал в моем стремлении вновь организовать групповые тренировки», – поделилась моя собеседница.

Осенью прошлого года Анастасия начала вести занятия по йоге в Ленинском. Помещение для тренировок предоставила директор Центра культуры и досуга Мария Васильевна Хололенко. Сейчас в небольшой группе Анастасии Прониной занимаются люди в возрасте от двадцати до шестидесяти. У этих занятий нет противопоказаний. Выполнять упражнения могут и стар и млад. Для того чтобы заниматься йогой, не обязательно иметь хорошую растяжку и стройное тело. Эта система в большей степени направлена на самосовершенствование духа через комплекс упражнений. Постепенно, практикуя набор психофизических техник, человек приобретает себя ценные навыки, к примеру, учится снимать эмоциональное напряжение.

В связи с осложнившейся эпидемиологической обстановкой и введенными карантинными мерами приходилось прерывать тренировки. Но прошлым летом, когда ограничения на занятия спортом были сняты, она проводила сеансы йоги в утренние часы на стадионе «Металлург».

«Для меня йога – это не вопрос денег и заработка. Я могла бы проводить занятия бесплатно. Просто хочу поделиться и рассказать людям, что йога это внутреннее волшебство», – говорит она.

Анастасия – сертифицированный специалист – инструктор по хатха-йоге, член федерации йоги России.

Йога – это не про шпагаты и не о растяжке, говорит инструктор. Если в спорте стоит задача достичь результата, в фитнесе – красивого тела, то в йоге главное – внутренняя гармония с самим собой. Неважно, какие у тебя тело, вес, пол или спортивная форма.

«Я занималась и в большом зале, и в йога-студии – в волшебной завораживающей атмосфере, где ограниченное количество человек. После занятий, где бы они не проходили, наступает ощущение релакса, стало интересно почему. Еще я это состояние называю «здоровый пофигизм». Для меня необходимо было познать не только физическую часть, но и духовную. Предпочтение отдала хатха-йоге. Это классическое направление, можно сказать, основа основ. Она дает познание себя через движения, через дыхание. Достижение внутренней гармонии через асаны – упражнения. Для меня йога –это гармония тела и души. С ее помощью мы учимся сначала расслабляться и умению отвлечься от того, что происходит вокруг. Концентрируем мысли на себе, то есть в процессе выполнения упражнений занимаемся собой и своим телом. Эмоциональное состояние, которое мы получаем после занятия, – вот, наверное, чем притягивает йога», – рассказала Настя.

К слову, на вопрос стоит ли на ее занятиях абсолютная тишина, ведь именно так большинство представляют себе эти тренировки, она, смеясь, ответила: «У меня адекватная йога».

– Я включаю музыку, важно создать атмосферу расслабления, но не зацикливаюсь на антураже, могу заниматься в любом зале, на природе, мне главное – внутреннее состояние. Если занятия проходят рано утром, то выстраиваю комплекс так, чтобы помочь пробудиться, задействую работу симпатической нервной системы, а в вечернее время, как правило, после активно проведенного дня моя задача – успокоить, чтобы домой с тренировки люди приехали довольные собой и своим состоянием», – говорит инструктор.

Настя не останавливается на достигнутом, в шутку называет себя «вечным студентом». Выезжая куда-либо, обязательно идет в студию йоги. Не так давно побывала в йога-туре, где открыла для себя новый вид йоги – бикрам. Это так называемый горячий комплекс. Он подходит для людей пожилого возраста.

Моя героиня считает, что лучше заниматься йогой с профессиональным инструктором, нежели по видеороликам. Живое общение – это всегда заряд позитивный энергией. Кроме того, она осваивает технику медитации, пока для себя пытается понять этот процесс. Ее мечта не открыть свою студию йоги, а регулярно преподавать, и неважно, где это будет. Ведь есть большое желание поделиться своими знаниями и чтобы это доставляло тем, кто пришел к ней, лишь удовольствие и желание продолжать занятия. «Не хочу, чтобы человек думал: я заплатил – придется идти. Хотелось бы, чтобы это желание шло от сердца. Йога – это про тебя, про себя, для себя, это – прекрасно», – поделилась, улыбаясь, Настя.

Анна Юмадилова.

Фото предоставлены А. Прониной.