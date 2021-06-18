Фестиваль «Алданская весна» пройдет дистанционно

Районный фестиваль-конкурс самодеятельного художественного творчества трудовых коллективов «Алданская весна» пройдет в дистанционном формате. Об этом сообщили в Управлении культуры и искусства Алданского района. Заявки от желающих участвовать в конкурсе и видео выступлений принимаются до 28 апреля включительно. В течение последующих двух дней будет проходить работа жюри по оцениванию представленных номеров. Итоги конкурса подведут 1 мая.

В жюри конкурса приглашены специалисты отдела народного творчества Республиканского Дома народного творчества и социально-культурных технологий: Николай Терютин, отличник культуры РС (Я) (председатель), Анастасия Аммосова, отличник культуры РС (Я), Ирина Дускулова.

Напомним, что фестиваль-конкурс проходит в четырех номинациях: вокальное, инструментальное, вокально-инструментальное и танцевальное творчество, в нем могут принять участие солисты, ансамбли, хоры и оркестры. Конкурс организован в трех возрастных категориях – молодежной, взрослой и смешанной.