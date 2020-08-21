Учиться всегда пригодится

В соответствии с федеральным проектом «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году филиалом «Центр занятости населения Алданского района» государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Центр занятости населения Республики Саха (Якутия)» было организовано переобучение и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости. Срок реализации программы – 2020–2024 гг.

Пока женщина занята воспитанием ребенка, за 3 года многое может измениться как в самой профессии, так и в требованиях работодателей. Поэтому высока вероятность, что после возвращения на работу женщина столкнется с затруднениями, а оплачивать дополнительное обучение за свой счет может себе позволить далеко не каждая.

Профессиональное обучение женщин осуществляется в образовательных учреждениях по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Алданского района, и проводится на основании личного заявления женщины, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, а также имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях, и индивидуального договора с центром занятости населения, образовательным учреждением и работодателем с целью сохранения ее занятости после завершения обучения на том же предприятии (в организации) в другой должности, возвращения на занимаемую ранее должность, трудоустройства на другом предприятии (в организации) или организации собственного дела. Для женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в службу занятости, в период обучения предусмотрена выплата стипендии. Размер стипендии равен минимальному размеру оплаты труда, установленному Федеральным законом «О минимальном размере оплаты труда» на 1 января текущего года, увеличенного на размер районного коэффициента.

Виды обучения: переподготовка – получение по образовательным программам дополнительных знаний, умений и навыков; повышение квалификации – совершенствование полученных ранее знаний, умений и навыков по имеющимся профессиям.

Центр занятости населения выбирает для женщин профессию (специальность) с учетом ее желаний, изучив документы: наличие образования, направление образования, профессиональную квалификацию, срок окончания отпуска по уходу за ребенком.

Обучение проводится по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, может быть групповым или индивидуальным, возможно дистанционное обучение. Продолжительность обучения устанавливается профессиональными образовательными программами и не должна превышать 6 месяцев. Платить за обучение женщинам не придется.

В 2020 году филиалом ЦЗН Алданского района было направлено на обучение 20 женщин по следующим профессиям: кладовщик, инспектор по кадрам. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией профессиональное обучение проходило исключительно в дистанционной форме.

Ярослава Немцева:

– Я окончила пятнадцать лет назад институт по специальности «государственное и муниципальное управление». До отпуска по уходу за ребенком работала в частной фирме помощником директора, занималась кадровым делопроизводством. Но случились непредвиденные обстоятельства. После рождения ребенка предприятие, на котором я работала, обанкротилось, и меня сократили. Моей давней мечтой было связать свою рабочую деятельность с кадровым делом. И теперь я смогла получить профессиональное обучение, находясь в отпуске по уходу за ребенком. О федеральном проекте я узнала из СМИ. После чего связалась с сотрудниками филиала Алданского центра занятости населения, подала документы. С мая по июль дистанционно на интернет-портале частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Спутник», находящегося в Хабаровске, окончила курс обучения по программе «Кадровое делопроизводство». Находясь дома и занимаясь воспитанием ребенка, я смогла пройти обучение по интересующему меня направлению. Думаю, что те, кто попал в эту программу, тоже оценили достоинства такого обучения.

Татьяна Филиппова:

– Информацию о том, что через центр занятости можно пройти профессиональное обучение, узнала через социальные сети. До декретного отпуска я работала в налоговой службе. Для меня программа по переобучению стала возможностью не только вспомнить документооборот, но и узнать, какие новшества появились за то время, что я провела в отпуске по уходу за ребенком. Большой плюс такого обучения в том, что оно не несет финансовых затрат. Требуется только выделить свое личное время. Для меня, мамы троих детей, это не составило большого труда. Занималась в свободное время, в основном вечером. Обучение проходило дистанционно на очень понятной и удобной платформе. Всего же оно по программе заняло 256 часов, экзамен проходил в виде тестирования. Конечно, хотелось бы очного обучения, пообщаться непосредственно с преподавателями, поработать в программе. Хотелось бы, чтобы таких программ было больше, как и направлений. Чтобы в них могли участвовать все, кому необходима такая поддержка, – от молодежи до пенсионеров.

Анна ВАЙС.

При подготовке материала

использованы сведения,

представленные Алданским ЦЗН.