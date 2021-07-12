Учебно-производственная база Алданского политехникума расширится

Просторное каменное здание оглашается изнутри гулким многозвучным эхом. В визг сварочного аппарата вплетается металлический звон болтов и гаек, рефреном отзываются протягиваемые трубы. Восстановительные работы в сварочных мастерских Алданского политехникума в глубине улицы Дивизионной продолжаются четвертый месяц.

Ранее мастерские принадлежали ПТУ-24, в начале нулевых, с переходом профтехучилища в ведение Алданского политехникума, стали собственностью последнего. Профессиональные навыки в этих цехах отточило не одно поколение сварщиков и токарей! Комплекс был законсервирован порядка 10 лет назад: содержать мастерские показалось дорого и нерентабельно.

– Решение восстановить мастерские принял директор Алданского политехникума А. В. Иванов. Комплекс будет использоваться как учебно-производственная база, – отметил заместитель директора АПТ по производственной работе Александр Николаевич Бондаренко. – С закрытием мастерских отопление и электричество были отрезаны. В остальном же здесь осталось все, как было на последнем занятии. К большому удивлению, очень хорошо все эти годы стояли станки – их, конечно, тронула ржавчина, но в полную негодность они не пришли!

Станки предстоит перебрать. По мнению мастеров, некоторые из них еще послужат, несколько агрегатов будут разобраны на запчасти. Из рабочих деталей, в свою очередь, можно сконструировать дополнительное оборудование.

Ожидается, что запущены будут восемь из десяти станков.

На восстановлении мастерских работают шестеро мастеров производственного обучения. А. Н. Бондаренко, А. И. Приданников, Б. И. Миронов, А. К. Русалов, К. А. Телеутов и С. А. Репкин отвечают каждый за свою часть. Необходимо отметить, что восстановлением мастерских сотрудники занимаются без отрыва от основной деятельности: в первой половине дня они читают лекции и ведут практические занятия в техникуме, а после обеда отправляются на Дивизионную.

Работы в мастерских начались в феврале. Условия труда никоим образом нельзя было отнести к легким: каменное здание промерзло насквозь. Приступая к работам, мастера установили обогревательную «пушку». С ней лютый «минус» стал чуть мягче, поток горячего воздуха позволял время от времени отогревать руки.

Самой первой задачей стало восстановление отопления. Отрезанная от централизации система полностью перемерзла, трубы полопались, коммуникации подлежали полной замене. Сегодня проведение новой системы подходит к завершению.

– Регистры мы варили сами, – рассказывает Александр Николаевич. – На данный момент практически все трубы заменены, скоро в здание будет заведено отопление. Наряду с отоплением необходимо восстановить электричество. С запуском этих двух составляющих работа пойдет быстрее. В перспективе здесь будут заменены окна – они очень старые, зимой из щелей в рамах сильно сквозит.

Отсутствие основного освещения существенно усложняет процесс ремонта: реконструкция производится при дневном свете и переносных лампах. Электромонтажные работы ведутся параллельно замене системы отопления. Распределительные щиты и счетчики установлены, в ближайшее время мастера приступят к монтажу проводки.

В мастерских разместятся токарно-механический и сварочный цеха. В первом практические навыки станут осваивать будущие токари, а во втором планируется проведение как учебной, так и внеурочной деятельности. В сварочном цехе откроется студия плазменной резки и художественной ковки.

– Дополнительные площади нам очень нужны, – говорит Александр Николаевич. – Сейчас электромонтажных мастерских всего две – они находятся на разных этажах главного корпуса. С возможным переводом на Дивизионную токарно-механического цеха электрики получили бы еще одно большое помещение. Сварщики занимаются в корпусе по улице Достовалова. Для практических занятий там места хватает, а вот для внеучебной деятельности – нет. Ну и, конечно, с восстановлением комплекса полноценную мастерскую получат токари.

Помимо мастерских, огромный объем работы предстоит выполнить в гаражах. На первом этаже располагаются два грузовых бокса и один легковой. В гаражи также необходимо провести отопление и электричество. Требуется в боксах и ряд реконструкционных работ. По прикидкам мастеров, полностью подготовленный комплекс может быть введен в эксплуатацию следующим летом.

Пресс-центр АПТ.