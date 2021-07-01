Уж на реках пора ледохода!

Согласно ежедневному оперативному прогнозу возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории республики Главного управления МЧС России по РС (Я), по состоянию на 13 мая ледоход на реке Алдан проходит двумя участками по территории Алданского и Усть-Майского районов.

Нижняя кромка основного ледохода наблюдается в 20 км ниже с. Угоян (1 693 км до устья, 78 км до г. Томмота), верхняя кромка – в 30 км ниже Суон-Тит (294 км до г. Томмота). Протяженность ледохода составляет 216 км, за сутки он продвинулся на 246 км.

Нижняя кромка второго участка ледохода находится в 15 км ниже с. Белькачи (1 069 км до устья), и уровень воды здесь составляет 1 536 см при критическом 2 130 см, густой ледоход. Верхняя кромка – в 40 км ниже с. Угино. На этом участке протяженность ледохода – 281 км.

В Алданском районе под паводок попадают пять населенных пунктов: Хатыстыр, Угоян, Томмот, Чагда, Кутана.

По информации мобильного отдела администрации МО «Алданский район», на четверг, 13 мая, паводковая обстановка оставалась спокойной, уровень воды не приблизился к критическому, скорость ледохода – от 5 до 10 баллов, заторов нет.

Так, в с. Хатыстыр на 12 часов дня уровень воды составил 500 см при критическом 800 см, ледоход – 8 баллов. В Угояне – 340 см при критическом уровне воды 895 см, скорость ледохода – 5 баллов. В Томмоте уровень воды на 352 см ниже критической отметки в 820 см и составляет 468 см, скорость воды – 10 баллов. В Чагде – 1 100 см при критическом уровне 1 360 см, ледоход – 8 баллов, в Кутане – 570 см при критической отметке 1 700, скорость ледохода – 9 баллов.

Наш корр.