Уведомление

ГАУ РС (Я) «Сахапечать» – редакция газеты «Алданский рабочий» (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 14-00557 от 3 июня 2020 года) сообщает о готовности:

– предоставить печатную площадь в газете «Алданский рабочий» для проведения политической агитации на выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований «Город Алдан», «Город Томмот», «Поселок Нижний Куранах», «Поселок Ленинский», «Чагдинский наслег», «Беллетский эвенкийский национальный наслег», назначенных на 13 сентября 2020 года. Стоимость размещения предвыборных агитационных материалов составляет 20 000 рублей (с НДС) за публикацию на площади 1 газетной полосы формата А-3, 20 рублей (с НДС) за 1 квад-ратный сантиметр печатной площади;

– выполнить работы, оказать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов на выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований «Город Алдан», «Город Томмот», «Поселок Нижний Куранах», «Поселок Ленинский», «Чагдинский наслег», «Беллетский эвенкийский национальный наслег», назначенных на 13 сентября 2020 года. Стоимость работ, услуг по изготовлению печатных полноцветных агитационных материалов составляет: 30 рублей (с НДС) – за плакат формата А4 и 60 рублей (с НДС) – за плакат формата А3, дизайн и верстка плакатов: формата А4 – 1 000 рублей (с НДС), формата А3 – 2 000 рублей (с НДС).

Адрес редакции: г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, 13.

Телефоны: 3-53-32, 3-68-46.

E-mail: aldanohka@yandex.ru.

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