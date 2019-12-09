Уведомление кредиторов о реорганизации юридического лица

Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Редакция газеты «Алданский рабочий» Алданского района, ИНН 1402004007, КПП 140201001, ОГРН 1021400523650, место нахождения: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, д. 13, уведомляет вас о том, что распоряжением главы Республики Саха (Якутия) № 684-РГ от 25 ноября 2019 года «О реорганизации государственного автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Сахапечать» принято решение о реорганизации автономного учреждения Республики Саха (Якутия) «Редакция газеты «Алданский рабочий» Алданского района в форме присоединения к ГАУ РС (Я) «Сахапечать».

В соответствии с действующим законодательством все права и обязанности АУ РГ «Алданский рабочий» переходят к ГАУ РС (Я) «Сахапечать».

Требования кредиторов о прекращении или досрочном исполнении обязательств, возмещении убытков могут быть заявлены в течение 30 дней с момента получения (публикации) уведомления по адресу: автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Редакция газеты «Алданский рабочий» Алданского района, 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Мегино-Кангаласская, д. 13.