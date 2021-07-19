В рамках проведения Дня молодого избирателя с 12 апреля по 10 мая в Алданском районе проходил конкурс детских рисунков «Ты и я – голосует вся семья!», организатором которого выступила Территориальная избирательная комиссия Алданского района в целях повышения правовой культуры будущих избирателей, формирования активной гражданской позиции.

Участие в конкурсе приняли 30 ребят из средних общеобразовательных школ Алданского района. Рисунки конкурсантов отличались высоким уровнем художественного исполнения, оригинальностью и креативностью. Наибольшее количество интересных рисунков представили учащиеся школы с УИОП.

Победители были выбраны путем открытого голосования, учитывались все нюансы: соответствие содержания рисунка тематике конкурса, качество и аккуратность выполнения работы, креативность (новизна идеи, оригинальность), художественная выразительность и, конечно же, чтобы помощь взрослых была минимальна.

Сегодня мы готовы назвать имена победителей: I место – Маша Рузманова из школы с УИОП (преподаватель ИЗО – О. А. Царегородцева), II и III места заняли учащиеся гимназии г. Алдана Анастасия Зыкова и Дмитрий Затирко (преподаватель ИЗО – О. А. Проскурина).

Благодарим всех за участие в конкурсе. Мы искренне поздравляем ребят и преподавателей с победой, ну а участникам желаем не расстраиваться и двигаться только вперед к новым свершениям и победам!

Алданская ТИК.