Турнир памяти любимой супруги

В преддверии Международною женского дня, 6 марта, в ДК «Металлург» состоялся шашечный турнир, посвященный памяти Елизаветы Кобяковой.



















Елизавета Кононовна Кобякова с 1986 года жила и работала в п. Нижний Куранах и на протяжении многих лет увлекалась шашками, участвовала в спортивных турнирах, в которых занимала призовые места. Е. К. Кобякова была активным пропагандистом, организатором и инициатором проведения шашечных турниров среди жителей поселка, молодежи и подрастающего поколения.

Шашечный турнир стал уже традиционным для нижнекуранахцев. И в этот раз, несмотря на ограничительные меры, он собрал достаточно много любителей шашек: учащихся школ, детских садов, представителей молодежи и жителей поселка. Во время проведения соревнований были соблюдены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Турнир был организован по инициативе семьи Кобяковых и при поддержке администрации МО «П. Нижний Куранах» и АО «Полюс Алдан».

Призерами турнира стали воспитанники детского сада «Радуга» А. Бугунов, Я. Климова, А. Иванов. Воспитанник детсада «Журавлик» Михаил Менжелиевский стал самым юным участником в свои четыре года. Также в числе призеров – ученики нижнекуранахской гимназии Н. Корнев, Д. Анфилофьев, О. Малолетков, Л. Николаева; ученики школы № 4 А. Федоров, Р. Егоров, А. Петросян; участник из Алдана Р. Ковнир; ученик коррекционной школы Р. Коленников.

Активное участие в шашечных баталиях приняли работники АО «Полюс Алдан», которые также стали его призерами: С. Балабкин, Л. Филиппова; пенсионеры Р. Никитин, Л. Святец, В. Иванов. Как и сотрудник детского сада «Радуга» Е. Кравцова.

В номинации «Шашечная семья» 1-е место заняла семья Николаевых (глава семьи – Сергей Петрович, тренер по лыжному спорту), 2-е место – семья Филипповых (бабушка и внук Паша), 3-е место – семья Л. Кузьминой, логопеда детского сада «Радуга».

Призы семьям предоставлены АО «Полюс Алдан».

По окончании всем призерам турнира были вручены благодарственные письма и памятные подарки, в том числе сладкие от ООО Фирма «Дэмис»!

Желаем всем участникам дальнейших побед! Пусть такие турниры проводятся чаще и объединяют всех любителей шашек.

В. Кобяков,

организатор турнира.

Фото предоставлены автором.