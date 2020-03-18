Тролли. Мировой тур.

Четверг, Март 19, 2020
Главная
Рубрики
Власть и общество
Отчет власти
В центре внимания
Золотой район
Земля-кормилица
В работе
Милосердие
Твои люди, Алдан
Свой малый бизнес
Поселковый портрет
Закон и порядок
Мобильный репортер
Культура
Юбилей
Мы и наши дети
Детский Мир
Школьный звонок
Знай наших!
Спорт
Здравоохранение
Происшествия
Видеоматериалы
Молодежь против коррупции
Социально-правовая реклама прокуратуры РС (Я)
Сила в правде
Объявление в газету
Акции редакции
Идем в кино!
Архив выпусков
О нас
Алданские умники и умницы дерзают и побеждают!
«Чудеса рукоделия»: на стиле и со вкусом
Механик-водитель танка Т-34
Судьба человека
«Сделай красиво!»
Вежливость превыше всего
«Из няни в мастера!»
Станционные Главнокомандующие
«…А я скучаю по «железу»
«Армейский чемоданчик»
О подвиге командира огневого взвода
«Преданья старины забывать мы не должны»
Первоочередная цель – поднять качество жизни населения
«Снежный снайпер» не промахнется!
«Мы – дети Великой Победы»
И спецназ, и морская пехота…
Пулеметчик пулеметного расчета
Праздник мужества и силы
От «Красноармейского марша» до Григория Лепса
«В планах на ближайшее будущее – внедрение эндопротезирования»
«Я – инженер»
«Спасибо деду за Победу!»
«Чувство облегчения приходит, когда я печатаю обвинительное заключение…»
Сергей Пичугин: «Пьяным за рулем спуску не дадим!»
Городские реалии: мусор, снег, собаки…
Власть готова к диалогу
Красив в строю – силен в бою!
Елена Третьякова: «Мои дети – мое счастье»
Командир разведывательного взвода
Валентин Семерков: «Наш принцип – меньше слов, больше дела»
Инициатива жителей поддержана депутатами
«У Фонда капремонта ответственности нет…»
Мыслим глобально, ждем перемен локальных
Разыскиваются родственники солдат Великой Отечественной
«Была война, была блокада…»
Узелок завяжется…
Последние дни младшего лейтенанта МИТРОФАНОВА
Зампред правительства побывал на стройках Алдана
«Сделаем из Алдана Куршевель!»
«Не было времени на детство…»
Состоялась встреча участниц Союза женских организаций Алданского района
Эстафета принята!
Без жарких споров и острых вопросов прошел отчет в поселке Ленинском
Нимнырцы предложили увековечить память земляков
О переселении, медицинском обслуживании и благоустройстве
«Букет для мамы»
«С врагами сражался геройски земляк наш Мартын Тепляков…»
Под покровительством небесной устроительницы…
Вниманию семей, в которых родились первые дети, начиная с 2018 года!
Сотрудничество с «ВИСТ Групп»
Алданский техникум подписал соглашение с Межрегиональным центром компетенций
Замок для рыцарей и принцесс
«Нам посчастливилось работать рядом с ней…»
Водителям фронтовых дорог
Сделай шаг к научным высотам!
Одно дело старшего следователя Базаровой
Алданский следственный отдел возглавил подполковник юстиции
В полуфинале конкурса «Лидеры России» – представитель Алданского района!
В Алданской налоговой инспекции новый руководитель
Лучшая презентация – у библиотекаря «Некрасовки»!
Одаренные дети и талантливые педагоги
Внимание: поиск!
«Порхай как бабочка, жаль как пчела!»
Самый чудесный праздник!
«О поре военной в сердцах мы память сохраним…»
Жизненно важные вопросы интересуют алданских общественников
Депутаты дали оценку работе главы города
Поздравление
Главный в жизни подарок – малыш!
Рождественский праздник для юных алданцев
В новый год – в новом доме!
«Нет, не напрасно к пожарным я принадлежу…»
«ЭКОЛОГ – это состояние души»
365 дней, которые…
«Я – человек творческий!»
«Готовим вкусно, продаем любезно!»
Игра «Олимпионик»: азарт, сплоченность, интеллект
Алданский самородок
Новогодний переполох для родителей
Зимняя сказка в «Мишутке», или Современный взгляд педагога на работу с родителями
«После споем с тобой, Лизавета» Выдержки из личного дневника по повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие»
Помощник командира взвода разведки
Три кита «мусорной» реформы – 2020: заключить, оборудовать, оплатить
Бабушкой назвать язык не повернется…
Прием граждан
Горячая линия
«Воспитаем в себе настоящего человека!»
«Все для тебя, родная!»
Проявляйте, люди, милосердие и доброту…
«Такое есть призвание – героем быть!»
«Музыкальная мозаика»: праздник творчества и таланта
«Жизнь его – железная дорога, вечное стремление вперед…»
Проект алданского парка участвует во Всероссийском конкурсе
Поддержка от государства – молодым семьям Дальнего Востока
Бал чемпионов – для покорителей спортивных вершин
Уведомление кредиторов о реорганизации юридического лица
Дети стали знатоками «Что? Где? Когда?»
Обыкновенные люди
Труженицы тыла из семьи Касьяновых
Бронебойщик противотанкового ружья
Долг народного депутата — быть востребованным избирателями!
Депутаты района приняли решение о создании юридического лица
Нашим лыжникам морозы не страшны
Вернуть счастливое детство!
Народный театр «Образ» отметил юбилей
«От сынов и дочерей поклон вам до земли…»
«Дело сапожника – тяжелый труд!»
Обращение с «неопасными» отходами: как действовать в рамках закона
«Указ главы ставит широкий спектр задач»»
Подпишись на «Алданку» и получи возможность выиграть сертификат!
«Золотая сказка» – лучшая традиция ноября
Продвинутому пенсионеру: как не стать жертвой обмана
Патриотический десант в Златоглавую
Мир искусниц Нижнего Куранаха
Шахтер, разведчик, Герой
«С Новым годом, Алдан!»
Кто станет новой «Миссис Алдан»?
«Россия – священная наша держава…»
В начале жизни школу помню я…
Школьные годы чудесные
У школы № 5 все на 5!
«Играй, моя гитара…»
Конкурс профессионального мастерства WorldSkills Russia – 2019
«Нет маленьких ролей – есть маленькие актеры»
Вот такая она, наша Нина!
Гузалия Клюева: «Воспитывать личность можно только любовью»
Алданцы выбрали проект благоустройства
В бюджет района внесены изменения
«Спасибо деду за Победу!»
Муниципалитеты получили паспорта готовности
Прощай, ветхий жилфонд
«Покорми птиц зимой»
Одна из главных задач – привлечение медицинских кадров
«Бронзовая мурашка» поселилась в Алдане
Год Победы начал свой отсчет, ветеранам слава и почет!
О школе с любовью…
Четыре юбилея отметила алданская школа
«Давайте друг другу улыбки дарить!»
Профсоюзным активистам вручены награды
Этнологическая экспертиза как инструмент по возмещению ущерба
Центр амбулаторной онкологической помощи теперь в Алдане
«Вернуть социальные завоевания!»
«Все работы хороши, актуальны и важны!»
«Герои трудовых побед»: то, что нас объединяет
По следам «Шалунов»
Все начиналось с комсомола
«Уводили тебя на рассвете…»
Мусор – в контейнер, контейнер – в реестр!
Народный мастер Любовь Кокшенева
«Здравоохранение» – нацпроект о самом главном
Всероссийский конкурс «Русская иконопись»
Конкурс рисунков «Великая Победа»
Изменен механизм выплаты компенсации за приобретение и установку спутникового телеоборудования
Дом пионеров – колыбель советского детства
С ним кашу сваришь!
«Это ТЮЗ!»
О тарифе по содержанию придомовой территории
Алданский ТЮЗ: перезагрузка
И снова про «северные»…
Язык дружбы не нуждается в переводе
От имени солдатских матерей
«Благодать большого снега»
Корабль пустыни в тени алданских тополей
Мобильная бригада начала работу
Алкоголь – угроза подрастающему поколению
О любви и «Кубке дружбы»
Universal, пятый «Хит-парад» и выступление в Мариинке
«Нужно быть спокойным и упрямым…»
За пагубные пристрастия детей в ответе – взрослые
Экология для нас на первом месте
На вопросы жителей ответил глава города
МинЖКХ собирает предложения по «мусорной реформе»
Золотая игла хатыстырских мастериц
Ходить и здоровье укрепить!
Осень – пора пополнения «Надежды»
В лучах долголетия, или Какая она, жизнь в преклонных летах?
Пионер – значит первый
Спасибо за подаренное нам сердце!
Воркаут по-алдански
Бездомный «Кошкин дом»
Привычка, которая может стоить жизни…
Вот это «Голос»!
Борис Васильев: «Любите себя и свое окружение!»
«Сила Сибири» готовится к запуску
Год прошел и впереди четыре…
Не по-детски серьезные кожные болезни
На «Кроссе нации» в Алдане чествовали предпринимателей
В Алдане сдан в эксплуатацию дом для детей-сирот
Как соблюсти правила продажи молока, защититься от грызунов и эффективно пожаловаться
«Веревочный курс» для студентов-новобранцев
Детские сады приняли воспитанников
За детское счастье хвала вам и честь!
«Кино – это оружие, которым нужно уметь владеть»
Репортажи, премьеры, мультфильмы…
«На экологии экономить невыгодно»
«Точки роста» открылись в селах района
Пожарный из Алдана – на игре «Министр»
Жить в обществе и быть свободным от вирусов нельзя
На старте учебного года
Чемпион не может быть слабым!
Год за два: школа мужества, или Как я был солдатом
«…Я стихами разрисую стены, пол и потолок»
Создана рабочая группа для реализации программы «Чистая вода»
Министр ЖКХ и энергетики республики Дмитрий Садовников оценил готовность Алданского района к зиме
В Алдане стартовал IV Молодежный медиафорум Якутской епархии
Эта ярмарка была широка и весела
Здравствуй, любимая «девяточка»!
Идут года, но не стареет школа
Как много красивая прическа может рассказать о парикмахере!
Плов — жемчужина узбекской кухни
«Чего один не сделает – сделаем вместе!»
Быть в форме поможет новый спортзал
В корпусе депутатов прибыло
Деньги – на проекты для детей
Летние старты лыжников
У будущих медиков начался учебный год
Анна Огаркова – полиграфистка и артистка из народа
«Мне нравится видеть, как люди улыбаются…»
Строить – значит созидать
Отопительный сезон: пришло время греться
Алданцы в бронзе
«Не товары – сущий клад: и морковка, и лучок, помидорчик, кабачок…»
Воздушный путь к Незаметному!
Алексей Киселев, руководитель ОО «Ассоциация футбола и хоккея Алданского района»: «Я этим живу»
Ближайшие задачи и перспективы нацпроекта «Образование»
«Есть над чем работать»
Сердце – детям
Декрет – время для новых возможностей
Наш сплав
Братья Щербинины: «С улыбочкой»
«Значит, мы еще споем!»
ТРАГЕДИЯ В БЕРЕЗОВОЙ РОЩЕ, или О том, как мы узнали о нашем героическом прадеде
Уникальное питание для вашего малыша
Лучшая на свете профессия…
Сколько стоит собрать ребенка в школу?
Красят, белят, обновляют…
О пенсиях, перерасчете и накоплениях…
Позывные жаркого лета!
Маячок у дороги
«Василек» — подарок от аямовцев
«На карте сердца маленький осколок беречь я и хранить всегда готов…»
Национальный проект «Демография»
В хозяйствах района – горячая пора
И словом, и делом на защите интересов жителей района
А мусор и ныне там…
Проходят рейды надзорных органов
Лучший друг – «Чебурашка»
Сильный как Геракл и техничный как Тесей
«В платье солнечного цвета по стране шагает лето»
«Мой маленький любимый город!»
Без корня трава не растет, без Родины человек не живет
«Мы в сфере строительства – свои»
«В жизни мне везло на хороших людей»
Главным стал в судьбе поселок, нет его дороже и родней…
«Объединив усилия, можно сделать гораздо больше»
Запуск обеспечен!
Меры безопасности на воде летом
Если рыбалка – это образ жизни…
Нижнекуранахцы принимали поздравления
День металлурга в детском саду
КАНИКУЛЫ на дружелюбном берегу
Молодая гвардия АП «АЯМтранс»
Галина ПЕНЗИНА. Творческая семья Бутаковых
Сцена дарит волшебство, просветляет душу…
По зову предков
«Дорога железная, а люди – золотые»
На Бестях!
В Алдане с участием министра обсудили нацпроект «Культура»
Алданские улицы благоустроят
Визит фтизиатров
Предлагаем
Положение о проведении выставки-ярмарки сельхозпроизводителей «Урожай-2019»
300 часов работ в наказание
Рубили. Одни – дрова, другие – деньги…
Не пройдешь, молодежь!
Обязанности управляющей компании и права жильцов
Tip-top English: правильный акцент
Всем праздникам праздник!
Айсен Николаев вручил награды золотодобытчикам
Два депутата из шести кандидатов
Состоялась сессия райсовета
Школы получат федеральную субсидию
На открытке – фото алданского коллекционера
«Русская цивилизация»
«УМКА»: живем дружно и интересно!
Поможем иркутянам справиться с бедой!
О водных ресурсах, коммунальных отходах и космических ракетах
Красоты земной творцы из поселка Ленинского
Миллион комсомольско-молодежного экипажа
Наместниковы на своем месте, их дом в поселке Лебедином
У истоков ЗОЛОТОДОБЫЧИ
«ПОЛЮС АЛДАН»: чтим историю, работаем на будущее
Залог успеха – ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД!
«САМОЛАЗОВСКИЙ»: участок надежды и перспективы
На златом крыльце «ПРОГРЕССА»…
Новая техника для учебного центра
Медали – у алданской команды
Основные положения института административной ответственности юридических лиц за коррупционные правонарушения
Главный ресурс – это люди!
«Сокращение площадей роддома не планируется»
Ремонт и газификация «фабрики тепла»
Два Николая
Крепкие узы
Умелые руки
Осваивали и БелАЗы
В восторге от детских голосов, радостных улыбок, всеобъемлющих вопросов…
Детство живет в «Журавлике»
«Главное – понимать друг друга»
Летели «Искры», сверкали «Молнии»… на празднике электробезопасности
Почему не работает цифровое телевидение и как это исправить
Уведомление
Радостно и весело собираться вместе нам
Жаркое лето в Детской библиотеке!
Кадры будущего
Наша команда боролась и побеждала
Нас сдружил ЫСЫАХ
«Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!»
Надежда… Даже в имени ее столько позитива!
«Необходимо действовать сообща»
В отделении ГИБДД по Алданскому району – новый руководитель
Негабарит и мусорные контейнеры… не созданы друг для друга
Жители Ленинского готовятся к юбилею
В Якутии стартовала программа обучения граждан предпенсионного возраста
Депутат парламента встретился с предпринимателями
Ночной дозор отразил «нападение»
В республике стартовала акция «Вода – территория безопасности»
Обращайтесь, вам помогут
Объединенные одной целью
Эвенкийскому языку развиваться, уникальному этносу – быть!
Щедрая, полезная и простая кухня северного народа
Сардааны от куранахцев – хозяевам XIII Республиканского Ысыаха Олонхо
«Выпускник Золотого Алдана»
Лучший водитель такси живет в Алдане
Путем побед и достижений
Ольга Климова: «Трудности были, есть и будут. Все преодолимо собственными силами и с Божьей помощью»
Якокитский агромром
Китай встречает алданских музыкантов
Всевидящее око, или Как Алдан становится безопаснее благодаря системе видеонаблюдения
Сжигать мусор опасно для жизни
В делах лесных не может быть равнодушия…
«Школьный дворик – территория радости»
В один из главных праздников страны
Дорожить памятью предков…
Праздник белого изобилия
Алдан будет включен в сеть общественного экологического мониторинга
Рука, протянутая во спасение ближнего
Для семей больших и маленьких
Образцовый детский сад
Алданские красавицы – в финале российского конкурса
География добра расширяется!
Кадры решают все
Вызов времени — Цифровизация
Пункт приема экзаменов: взгляд изнутри
Многодетные семьи могут получить скидку на проезд в поездах
Как не попасть в список «невыездных»?
Трудовые будни доктора Жулиной
Альбина Белокопытова: «Смысл моей жизни – быть нужной и полезной людям»…
Праздник каждый день
ХОРОШИЙ ОТДЫХ – ЛЕГАЛЬНЫЙ ОТДЫХ!
Счастливые каникулы
«Дай лапу, друг!
Тропа к Пушкину
«Мы шагаем в ногу со временем!»
Якутия готовится к пожароопасному сезону
Осторожно, медведи!
Акция «ЧИСТЫЙ ЛЕС» в Алданском районе
Встреча лета в Томмоте
Мы есть!
Галина Данчикова: «Диалог с людьми необходим для совершенствования федерального законодательства»
В Алдане в честь Дня России состоялся велопробег
Материнский капитал: как федеральная программа работает в Якутии
«Здравствуй, лето»
В один чудесный майский день в «Дельфине» зацвела сирень
Мыльные пузыри, сладости и рисунки на асфальте
Интеллектуальный квиз, «Комната страха» и чемодан с пингвинами
Дело их жизни – забота об обездоленных
Жить – немного для себя и много для людей!
Защититься от клеща не поздно!
Здравствуй, Бакалдын!
Через годы, через расстояния «Романтики» встретились со своим режиссером Валентиной Азаренко
Так держать, ребята!
Беречь природы дар бесценный
Южной Якутии новый вектор развития
Изменился размер платы за найм жилья
В Алданском районе стало больше почетных граждан
К 75-летию Великой Победы
Уроки милосердия от «Сахамедстраха»
Большие деньги – на большие ремонты
У социального учреждения – новый руководитель
Назначение пенсий с 2019 года
«Жила-была сказка»
Любимые добрые книги
Слет выпускников
Мы – за здоровое питание и активное долголетие
От первого шага до всероссийской победы – один учебный год
Быть милосерднее к ближнему своему
Опасные рейсы — работа надежных мужчин
Женщина с большой буквы
ГЛАВНОЕ В ЖИЗНИ – ПОМОГАТЬ БЛИЖНЕМУ И ПОСТУПАТЬ ПО СОВЕСТИ!
Безопасность превыше всего
Заинтересованный разговор
О компенсации на приобретение оборудования для цифрового телевидения
Итоги года Айсена Николаева. Над чем работаем, куда идем?
Самое время ПОДПИСАТЬСЯ!
Горячая линия
Не становитесь причиной лесного пожара!
Шашечные баталии Нижнекуранахцев
Экологический дозор
Библиосумерки «Неизвестный Пушкин»
Один день из жизни «Дельфина»
STEM-образование в детском саду
Крути колеса со знанием правил!
Как противостоять Экзаменационному СТРЕССУ
Выпускной из детства!
Сфера обращения с ТКО – в поле зрения прокуратуры
В Алдане возрождают традиции казачества
Анатолий Чикунов: «Мои кумиры – Алексей Баталов и Элина Быстрицкая»
Отказаться нельзя оставить
О региональной социальной доплате к пенсии
О выплате компенсаций за аварийное жилье
Есть надежда для «НАДЕЖДЫ»
Осторожно, клещ!
До перехода на «цифру» осталось 10 дней
«Алдан – ты город мой родной!»
«Нет земли дороже!»
«К победе шел, Россия, твой солдат!»
Служи спокойно, солдат!
«Знамя Победы – красного цвета!»
Самым быстрым – кубки и медали!
«Мы помним цену нашей жизни»
Мы гордимся вашим подвигом!
Начинается сезон садов и огородов!
Вся жизнь его – средь северных дорог…
Что в имени ее? А то, что быть здоровым!
Детская медсестра – характер особенный!
О работе регионального оператора и сознательности граждан
Александр – первый!
Из Орто-Салы водица ни для чего не годится!
Власти прислушиваются к мнению якутян посредством соцсетей
«Дорога памяти»
«ДЕТИ ВОЙНЫ, вы детства не знали»
«Помню, как в нашу деревню пришла война…»
«Познал, что такое голод и труд с ранних лет»
«Отец пропал без вести в боях за город Вологду»
Воевали наши деды…
«Бережно храним фотографию»
Память нужна живым!
Исай Прокопьевич Никифоров – писатель и фронтовик
Гармонь и песня в борьбе за Победу
Алые гвоздики – символ Победы
«Ваш подвиг жив, неповторим и вечен»
СПАСИБО ЗА МИР!
«Самый светлый праздник, который мы выковали своими руками!»
В Алдане завершился VII Благочиннический конкурс молодых исполнителей
«Я в гости к Пушкину спешу….»
С пользой для интеллекта
Абсолютные чемпионы – из Алдана!
Весенний паводок – не время для беспечности!
Время быть Здоровым
Увлекательные «Библиосумерки» в Томмоте
Любите ли вы английский так, как люблю его я?
Чем занят на досуге огнеборец
Был месяц май, был День печати
Башмачных дел мастера…
Вадим Мазурок: о льготах и субсидиях
День республики алданцы встретили субботником и хороводом дружбы
Районные депутаты одобрили новую систему оплаты труда
Отчет главы Якутии А. Николаева перед депутатами Госсобрания (Ил Тумэн) Об основных итогах и событиях 2018 года
Праздник на улицах, праздник в сердцах!
О проведении месячника по охране весенне-летних нерестующих видов рыб на территории Южной Якутии в 2019 году
Клеща бояться – в лес не ходить
Крысы – готовы. А мы?
Сноуборд – это драйв и море положительных эмоций!
«Приверженность моя к идеям социализма…»
Часовой общественного порядка
Господь – в сердце каждого из нас!
«Водные жемчужины Якутии»
Как наши ученики Москву и Казань покоряли
Из Забайкалья – до Московского кольца – в Якутию
«Горжусь тем, что работал в «АЯМтрансе»
Что в планах алданской медецины?
«Тот, кто спасает одну жизнь, спасает весь мир»
ПОЛОЖЕНИЕ
«Ищу сведения про деда-корейца»
В Алданском районе проходит акция «Онкопоиск»
По ступенькам мастерства…
Букет блистательных талантов
Вот такая она, Лейла, – яркая, творческая, многогранная…
«Чтоб ни один урок не проходил впустую, чтоб не покинула к профессии любовь…»
Алексей Моисеев: «Платить за вывоз ТКО необходимо»
Общественники могут не только ставить проблемы, но и решать их
Восемь семей покинут Север
Алдан участвует во всероссийском конкурсе проектов благоустройства
«Война: взгляд через детство»
На лыжных трассах –дошколята!
«Звездный сын планеты Земля»
«Веселые каникулы» от родителей гимназии
Наши дети – наша гордость!
Встреча общественников
Фото автора. «Капели звонкие стихов…»
«Ты – особенный, потому что ты – папа!»
Артист из народа Евгений Некрасов
В порядке шефской помощи…
Ленинская автоколонна
Добрая традиция хлебосольно угощать
На дискуссионной площадке форума
«ВМЕСТЕ – МЫ СИЛА»
«Ночь в театре»: сюрпризов мало не будет!
Генеральная репетиция магии, мистики и чудес
«Чудесные встречи и добрые книжки
Каждому пассажиру такси – ЧЕК
Дети должны жить в мире красоты, музыки и творчества
«Геолог – это вечная профессия, движимая потребностью души…»
Три кита алданской физиотерапии, или Как окрепнуть без таблеток
«Дэмис»: местное производство
Убирать или не мусорить?
Все о новых правилах вывоза мусора
Построим сквер всем миром!
Новый статус алданского ТЮЗа
Горячая линия по вопросам перехода на цифровое TВ
На контроле общественности!
Кю-тесты для каратистов
Алексей Шахов – семикратный чемпион!
Весна и спорт совместимы!
Весенние старты
Безнадзорные – не значит бездомные!
Не допустить вспышки бешенства
«И девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки»
Чемпионат по спидкубингу
«Уходи, зима, уходи! Здравствуй, весна!»
Шоу чудесных перевоплощений или «Один в один» по-алдански
«Во всех ты, душечка, нарядах хороша!»
«Хорошие были времена!»
«Великой тропой» до Алдана
Будущее Якокута
Английский через театр
«Немножко в этом деле разбираюсь и кое-что, наверное, умею…»
От стартапа – к успеху
«Радоновый вопрос» рассмотрен на заседании комиссии
«Творческие натуры – работники культуры»
ТУБЕРКУЛЕЗ – болезнь социальная
«Мисс Весна»
Весну встречаем – валенки снимаем
«Рот Фронт»
БРАВО, таланты Севера!
«Веселить людей – нелегкий труд»
«Мечтою петь жила душа…»
Дороги молодым открыты!
Вехи истории – километры пути
Единение даровало стимул к творчеству!
СКЛЕРОЗ? ЗАБУДЬТЕ!
Александр Бугай: о переселении, мусоре и благоустройстве
Мировая премьера алданского режиссера
Переработчик
Старты продолжаются!
Очередной успех алданских лыжников
«День весенних поздравлений»
Испеки блины и встречай весну!
Широкая Масленица пела в Куранахе
В каждом человеке — солнце, только дай ему светить!
Народная мастерица – предприниматель
Вспоминая былое…
Чтобы власть была прозрачной
Осторожно, мошенники!
Соткано жизнью и связано судьбами…
ЛИЛИЯ, СВЕТЛАНА, АННА – красавицы Алдана
Определены стратегические цели развития Алданского района
Работаю в интересах жителей района и республики
Есть работа!
Наши юные боксеры в числе лучших
Если авиарейс задержали…
Посылка с сюрпризом
Бесценные богатства фольклора и эпоса
ЕГЭ для родителей
Басни дедушки Крылова
«По тропкам и полянкам с Виталием Бианки»
«Обещаю беречь царицу-природу»
«Игры разума»
Просто Надежда…
Знающий специалист, опытный наставник – так отзываются в АК «ЖДЯ» о Марине Попковой
Наталья Рыбакова: «Мечтаю о роли бабушки на сцене…»
Любимое дело провизора Уваровой
Остановись, прекрасное мгновенье…
Цветочная страна маленького «Эльфа»
8 Марта – праздник сильных женщин!
День народного мастера
«Букет для мамы»
…А деньги текли, как вода
Кредит для мошенников
«Проводы Зимы»,
«Широкая Масленица»
Смотри «цифру»
МАСЛЕНИЦА зовет за щедрый стол
«Мужество, верность и честь есть на свете, есть!»
Дети с папами играют, мужской праздник отмечают!
«Они оставили в памяти след…»
Томмотский золотой карась
Театр начинается с детского сада!
Захватывающие гонки, рев моторов, адреналин…
Нас объединяет кухня!
Поздравления от Ил Дархана
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«На раскачку времени нет»
Айсен Николаев: «Главный тренд – подготовка местных кадров»
Задай вопрос Главе РС (Я)
В Южно-Якутском филиале АО «ДРСК» новые назначения
Великолепная дюжина
Букет для мамы
«Большое путешествие по ФГОСии»
Джунгли зовут
Запись в первые классы продолжается
Наши – опять в лидерах!
Дошли до полуфиналов
«Если нет языка у народа, то и Родины нет у него»
Большой души человек!
Особенный праздник – 90 лет
Смотри «цифру»
«Пусть процветают и крепнут общины, свет нашей дружбы неугасим!»
«Полезны тренировки для силы и сноровки»
Папа может? Папа может все!
Мечтал быть трактористом, стал путейцем
Его счастье: крепкая семья, работа, любимое занятие…
Задача – дойти до финала
Звания героя достоин каждый
В ожидании новоселья
«Выходи гулять!»
Культурно-музыкальный проект для алданских школьников
Не субсидировать, а кредитовать!
На первый-второй рассчитайсь!
Букет для мамы
За содействием – к правительству
Будем строить!
Оплата Труда
Хлебосольная и щедрая бурятская кухня!
«Они оставили в памяти след…» История АП «АЯМтранс» в лицах. Руководители
Споемте, друзья! Издан новый сборник песен «Мой Алдан»
Ностальгия по прошлому и взгляд в будущее
Под девизом «Образование – в жизнь!»
Будь готов! Всегда готов!
«…А мне вчера опять Афган приснился»
«Нет, ни за что я город не отдам!»
Битва оркестров
В мире басен Крылова
Смотри «цифру»
Служба адресных субсидий на ЖКУ по Алданскому району подвела итоги работы за 2018 год
Смотри «цифру»
Изъяты оружие и боеприпасы
7 спортсменов – 7 медалей
Вольная борьба: сила духа и жажда победы
Бесценные дары
Птахи синегорские, прилетайте к нам!
Кому в приюте жить хорошо?
Американский привет ЯКОКИТУ
«ТЕРЕМОК» на 1 370 квадратных метров
Рецепт успеха «Ассоциации строителей АЯМ»
Дмитрий Сергин: «Сделаю все возможное для позитивных изменений в алданском здравоохранении»
«Если что-то не получается, приходите…»
О мерах социальной поддержки детей Великой Отечественной войны
«Принимать участие в решении проблем»
Консолидация во имя добрых дел
Собираем информацию!
Смотри «цифру»
Шопинг за чужой счет
Мошенники в «ВКонтакте»
Большой «до» алданского карате еще только начинается
«Война с блокадой черной жили рядом…»
Николай Миронов: «Мы знаем родителей всех своих детей»
Подытожили, как год минувший прожили, чем он запомнился для нас…
«Мусорная» реформа касается и вас лично
«Дыхание моря»
Охрана окружающей среды – обязанность человека
В Нимныре прошел отчет главы
«Есть над чем работать»
Задай вопрос Главе Якутии
Артем Бабюк – победитель республики
Рождественский турнир – 2019
Разыгран Кубок Деда Мороза
Новые достижения Алданских каратистов
Пятьдесят лет счастья и любви
Золотые юбиляры!
РЕЖИССЕР – профессия без рецепта
«Романтики» остались в нашем сердце, как в небе путеводная звезда…
Комсомолка, спортсменка, активистка и просто… МОКЕЕВА
Свыше 70 проектов – на благо земляков
Ольга Балабкина: «Необходимо определиться, какой из зимних видов спорта станет базовым в Алданском районе»
Бутылки, камни и штаны
Отдохнули весело и с пользой
ОРИЕНТИР на правильное поколение
Где воспитать гения?
«А мусор возить надо…»
Вместо аналогового – «цифра»
Стратегия будущего печатных СМИ Якутии
Вместе к успеху!
В традициях помогать от души
На что бюджет района тратить будем?
София и Егор набирают популярность
Как алданцам жилось в 2018-м…
Новостройка выросла в короткие сроки
Тролли. Мировой тур.
Бладшот
Идем в кино
Тролли. Мировой тур.
19.03.2020
19.03.2020
Редактор
0 Комментариев
Похожее
Поделиться:
←
Алданские умники и умницы дерзают и побеждают!
Добавить комментарий
Отменить ответ
Нужен сайт? Пишите, перезвоним!
Имя
(обязательно)
Email
Телефон
(обязательно)
Кратко опишите какой сайт вам нужен (визитка, лендинг, интернет-магазин)
(обязательно)
Отправить
×