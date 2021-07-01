Тридцать три сестры. И все – старшие!

12 мая свой профессиональный праздник отметили медицинские сестры. Без их профессиональных навыков и милосердия лечебный процесс немыслим. Медсестра снимет приступ боли, облегчит страдания и будет сопровождать пациента к выздоровлению, ежедневно и ежечасно контролируя его состояние и не давая болезни наступать.

В Алданском районе на страже жизни и здоровья земляков стоят сотни медсестер. В каждом подразделении их деятельность курируют старшие медицинские сестры.

Подача заявок на медикаменты, решение вопросов снабжения, оформление вновь поступивших пациентов и подготовка к выписке выздоровевших – работы у старшей медицинской сестры очень много! На нее возложена организация рабочего процесса в среднем звене: она должна грамотно и рационально распределить задания и проконтролировать их выполнение. Огромный пласт работы составляет ведение документации: отчеты, графики, заявки, выписки – в папках, подшивках и кипах бумаг старшая медсестра ориентируется легко и свободно!

Кроме того, она является психологом и хозяйственником. Выступить арбитром по возникающим порой разногласиям, заказать лекарства, сделать заявки по хозяйственной части и вызвать мастеров, чтобы устранили поломку и подладили мебель, – десятки вопросов старшая медсестра решает параллельно основной работе.

В стационарах, поликлиниках и амбулаториях Алданского района – 33 старших медсестры. Все они «выросли» в Алданской центральной районной больнице, наработав с юности огромный профессиональный опыт и до совершенства отточив практическое мастерство.

Старшая медсестра инфекционного отделения Елена Георгиевна Черных в 2020 году отметила 35-летие профессиональной деятельности. В инфекции она начинала работать санитаркой, затем, без отрыва от производства, освоила профессию медицинской сестры. С 2017 года Е. Г. Черных является старшей медсестрой. За самоотверженный труд и высокий профессионализм в борьбе с новой коронавирусной инфекцией в 2020 году Елена Георгиевна была удостоена благодарности президента РФ В. В. Путина.

Татьяна Анатольевна Семина – старшая медсестра неврологического отделения. Всего неврологии она отдала 34 года: до вступления в должность старшей Татьяна Анатольевна более 20 лет была процедурной медсестрой. Сегодня Т. А. Семина отвечает за бесперебойность всего лечебного процесса: руководит работой сестринского коллектива, следит за запасами лекарств, инструментов и расходных материалов, ведает графиками и, конечно, решает хозяйственно-бытовые вопросы.

– Коллектив нашего отделения стабильный. Сложившийся 35 лет назад, он и сегодня объединяет людей, для которых поддержка немощных является потребностью, – говорит Татьяна Анатольевна. – Подавляющее большинство наших пациентов – тяжелые, им требуется помощь буквально во всем. Без постоянного сострадания, терпения и глубокого понимания чужой боли у нас работать попросту нельзя!

Старшей медсестрой травматологического отделения почти полтора десятка лет является Лариса Владимировна Маслова. В больницу она пришла совсем юной. В 1998 году Лариса начала работать санитаркой, затем, без отрыва от деятельности, окончила медучилище и стала медсестрой перевязочного кабинета.

– Коллектив у нас очень хороший, – рассказывает Лариса Владимировна. – Разногласий не бывает, и друг за друга мы всегда стоим горой! Молодые специалисты сразу отмечают теплую доброжелательность и атмосферу доверия. И, конечно, такой дух способствует плодотворному профессиональному становлению: девочки осваивают навыки с желанием и интересом.

Ганна Васильевна Спиренкова пришла в больницу в 1982 году. Из почти сорока лет 35 она отдала хирургии. А с 1995 года Ганна Васильевна является старшей медсестрой отделения. Сегодня у нее в подчинении 13 медсестер, а на плечах – огромное количество забот и задач. Все вопросы Ганна Васильевна решает оперативно, грамотно и своевременно!

Год назад в армии старших медсестер появился специалист, равный им по рангу, но выполняющий иные функции. Введение должности помощника эпидемиолога было продиктовано реалиями времени: в период свирепствования новой коронавирусной инфекции приоритетной задачей медработников стало недопущение распространения COVID-19. Помощником эпидемиолога является дублер главной медсестры ЦРБ Лариса Викторовна Павленко. Медицинская сестра с многолетним стажем сегодня ведает всеми аспектами, с коими сопряжено сохранение благополучия эпидситуации.

Главной медицинской сестрой Алданской ЦРБ, курирующей деятельность старших медсестер подразделений и служб, вот уже 14 лет является Лидия Петровна Соколова. К практической работе она приступила в 1978 году. Тогда в педиатрическом отделении только появились пять коек для недоношенных малюток, и Лидия Петровна стала медсестрой в палате второго этапа выхаживания новорожденных. Позднее она вступила в должность старшей медсестры педиатрического отделения. В 1989 году Л. П. Соколова была переведена в иммунологический кабинет, а спустя 15 лет стала дублером главной медсестры ЦРБ. С 2007 года Лидия Петровна является главной медицинской сестрой больницы.

В структуре медицины наибольшую численность составляют работники среднего звена. На страже здоровья в больницах и медпунктах Алданского района стоят около 1 200 медицинских сестер. Они объединены в районную ассоциацию медсестер, председателем правления которой является Лидия Петровна Соколова. Председатель, в свою очередь, входит в состав республиканской ассоциации медсестер.

– Это движение берет начало в 1990-х годах, – рассказывает Лидия Петровна. – Профессиональное объединение началось в Национальном центре медицины. Поддержка ассоциации весьма значима: мы проходим обучение и переобучение, получаем различные методички и пособия, принимаем участие в вебинарах и имеем возможность выезжать на конгрессы и конференции разного уровня. Так, в последнее время наши сотрудники побывали в Санкт-Петербурге и в Китае.

В должности заместителя председателя районного правления сегодня состоит Екатерина Алексеевна Павлова, молодой специалист. Она проявляет себя не только как грамотный профессионал, но и как активный и целеустремленный организатор.

Носящие белые халаты люди убеждены: медсестра – это, прежде всего, характер. Опыт, как известно, приходит в процессе практики, однако медицинской сестрой нужно родиться. Милосердие и доброта, умение сопереживать чужой боли и готовность в любое время приходить на помощь – эти профессиональные качества даруются судьбой!

Пресс-служба АЦРБ.