«Только там, где сказке быть, там случится чудо…»

Отгремели фанфары, закрылся занавес. Фестиваль театрального творчества «Золотая сказка» попрощался с нами до следующего года. А этот, юбилейный, оставил массу ярких впечатлений, приятных воспоминаний и интересных фото. В течение всей прошлой недели на сцене Театра юного зрителя творили талантливые дети, педагоги, родители и организаторы. Царил мир, наполненный счастьем, позитивом, радостью и надеждой. В общем, всем тем, чем богата Ее Величество Сказка.

И, конечно, как и во всякой сказке, не обходилось без чудес и приключений, невероятных историй и превращений. В предвкушении этого юные и взрослые алданцы встречали каждый спектакль, а их на фестивале было представлено 34. Украсили алданский фестиваль театрального творчества и придали ему национальный колорит артисты из Мегино-Кангаласского улуса, они привезли на конкурс пять спектаклей и успели побывать с показами в Угояне, Хатыстыре, Ленинском, в школе № 9 мкр. Солнечного. Кстати, на фестивале стало традиционным обсуждать после просмотра каждый спектакль, руководители театральных коллективов приходили на разборы своего спектакля и спектаклей коллег, чтобы лишний раз послушать членов жюри, поучиться, услышать их рекомендации по работе со своими маленькими артистами и предложения по постановке спектаклей, в которых наряду с критическими разборами для всех находились слова одобрения и поддержки. Как подчеркнули члены жюри на пресс-конференции, состоявшейся в день закрытия фестиваля, в этом году все конкурсные спектакли были на достаточно высоком уровне. Отметили профессионалы и жанровое, и стилистическое разнообразие постановок.

Хотите стилизованную современную обработку сказки? Пожалуйста, «Муха-цокотуха» – авторская работа коллектива детского сада «Дюймовочка». Яркие костюмированные персонажи, узнаваемый сюжет, музыка, танцы – главные характеристики спектакля. А еще юмор и озорство. Найдя золотую карту и решив устроить пир для всех знакомых насекомых, «муха села в свой «седан» и уехала в Алдан», что, конечно, очень повеселило публику и жюри. Как и комарик-удалец – отчаянный храбрец, выкативший на сцену на самокате и под музыку из сериала «Бригада» сразившийся со злобным пауком, чуть было не расстроившим все планы затейницы. «Я так больше не буду!» – взмолился злодей. «Будет, будет – решило жюри – «Муха-цокотуха» в числе лауреатов» – и отметило спектакль и юных участников дипломом III степени. Также в своих возрастных группах дипломами III степени награждены детская театральная студия «Феникс+» из Нижнего Бестяха за спектакль «Хранители чувств» и вокальная группа «Фанта» за «Бармалея».

Любите сказку русскую народную и музыку простую хороводную? Это вы по адресу попали. «Здравствуйте, ребятишки, озорники и шалунишки! Привет вам от скоморошки –веселого парня Тимошки! Я не один к вам пришел, целый спектакль привел», – задал тон развернувшейся на сцене музыкальной постановке по мотивам народной сказки «Гуси-лебеди» юный актер из детского сада «Мишутка» Марк Гузман. И участники спектакля поддержали весельчака скомороха, с удовольствием вошли в образы героев и сыграли так, что ладошки у зрителей горели от аплодисментов. Бойкая Машенька – маленькая звездочка Полина Удалова с первых слов покорила публику в зале, добродушная Печка пыхтела так, что захотелось съесть ржаного пирожка с пылу, с жару, и даже коварные Гуси-лебеди были очень симпатичны. Приятен и итог – диплом II степени. Также дипломантами II степени стали ребята из «Школы ведущих» с потрясающим спектаклем «Стихи-подростки. Елена Липатова» и театр «Параллель» из Нижнего Бестяха с драмой по мотивам рассказа Шукшина «Степка».

А вот для тех, кто хотел видеть нечто новое на сцене и при этом основанное на богатом национальном наследии, настоящим подарком стал спектакль «Приключения Чаачахаана», который представил детский сад «Сардаана» из с. Хатыстыр. На сцене Театра юного зрителя развернулось увлекательное зрелище, главными действующими лицами которого стали ростовые куклы. Ну а творческому коллективу «Сардааны» за такое оригинальное художественное решение спектакля присуждена специальная номинация. Всего же по итогам фестиваля звания лучших в разных номинациях были удостоены 17 театральных коллективов. В их числе воспитанники детского сада «Ромашка» за спектакль «Дружба творит чудеса». «Маленький, да удаленький» – наверное, одна из самых непосредственных номинаций. И неудивительно, ведь ребята и правда самые маленькие участники театрального фестиваля, юным актерам по 3-4 года! Но они уже научились с помощью воспитателей перевоплощаться в сказочных героев, а еще правильно кланяться и посылать воздушные поцелуи. «Ой, Вася-Василек, в поле колокольчик…» – дружно аплодировали зрители крохе Гавриилу Селютину и его сказочным друзьям – забавным лягушатам, доброму ежику, шустрому зайке, работящей пчелке и скромной красавице-бабочке. А когда друзья дали отпор Волку и Лисе, от криков «браво!» не удержались даже растроганные члены жюри.

«Не люблю сказки» – капризничала девочка Настя, требуя у мамы вместо книги компьютер. Но отправившись вместе с воспитанниками детского сада «Снежинка» в путешествие по сказкам с помощью волшебного пера Жар-птицы, главная героиня спектакля «Приключения Насти в сказочной стране» быстро изменила свое мнение. В итоге помогла Колобку не попасться в лапы хитрой Лисы, нашла себе друзей – гномов из сказки про Белоснежку, отправилась к злой волшебнице Бастинде, укравшей у нее перо, спасла сказочную страну от злодейки и полюбила сказки. Отличная режиссерская работа, по мнению всех членов жюри, заслужила диплома II степени. Ну а в средней и старшей возрастных группах диплом I степени завоевали спектакли «Иллюзия» детской школы искусств с. Техтюр и «Кое-что из Зощенко» народного театра «Образ».

Стоило сходить среди конкурсной недели в Театр юного зрителя, чтобы посмотреть пластический мини-спектакль «Отважная Герда». Удивительную историю без слов о несломленном духе маленькой девочки, которая проходит долгий путь ради спасения дорогого ее сердцу человека, прожил на подмостках ТЮЗа танцевальный ансамбль школы № 5 «Ассорти», вместе с юными артистами погрузились в очарование старой сказки и все зрители в зале. Классическая музыка, великолепная хореография – и все чувства, эмоции и настроение героев как на ладони. И долгие аплодисменты, и дружные крики «браво!», и… Гран-при юбилейного фестиваля «Золотая сказка». Жюри с удовольствием вручило заслуженную награду коллективу «Ассорти». И зрители еще раз смогли насладиться самой красивой сказкой о дружбе, любви и вере.

Впервые особую награду – «Золотую маску» авторской работы художника-постановщика ТЮЗа Людмилы Ивашкиной получили пять театральных коллективов: студия «Улыбка» школы с УИОП, театральная мастерская «Лучик» нижнекуранахской гимназии, МОО «Ориентир», народный театр «Образ», театральное отделение ТДШИ. Ну а самым неординарным и талантливым юным участникам фестиваля вручен приз зрительских симпатий – билеты в кино от ООО «Ассоциация строителей АЯМ».

Награды за актерские работы получили самый маленький участник фестиваля Гавриил Селютин из детского сада «Ромашка», за лучшую роль второго плана отмечены Ангелина Гальченко из ЛитО «Живое слово» школы с УИОП, Виктория Вострикова из детского сада «Снежинка», Максим Волков из театральной мастерской «Лучик» нижнекуранахской гимназии. За лучшую женскую роль – Кира Нахиева из детсада «Снежинка», Виолетта Захарова из кукольного кружка «Дети + куклы» г. Томмота, Мария Руденко из народного театра «Образ». За лучшую мужскую роль жюри отметило Эдуарда Яковлева из ДШИ с. Техтюр и Петра Домотова из нижнебестяхского театра «Параллель».

По итогам конкурса сочинений «Я и мой театр», проходившего в рамках фестиваля «Золотая сказка», победителями стали Дарья Соплякова из школы № 4 п. Н. Куранах и Никита Шахранов из Центра семейного устройства г. Алдана, второе место у Александра Ахмедина из школы с УИОП и Полины Удаловой из детского сада «Мишутка», третье место жюри присудило Кристине Дрозд из алданской гимназии и семье Жени Селиванова из детского сада «Мишутка». В конкурсе работ прикладного творчества и детского рисунка «Мой театр» за лучшую акварельную работу грамотами и памятными подарками отмечена семья Селивановых. В номинации «Изобразительное искусство» 3-е место завоевала Валерия Гордок из школы № 4 п. Н. Куранах, 2-е место у Валерии Осокиной из АДШИ имени А. Т. Никитина, 1-е место завоевала Карина Максимова из Томмотской детской школы искусств за рисунок «Венецианская маска». В номинации «Прикладное творчество» 3-е место заняли ребята из кружка «Умелочка» Центра семейного устройства за варежковый театр «Кто сказал «мяу», 2-е место у семьи Гоши Рогозинского из детского сада «Родничок» за работу «Бабушка Ягуся», 1-е место завоевал коллектив детского сада «Снежинка» за кукольный театр на деревянных палочках.

Ну вот, победители названы, никто не остался без заслуженных наград. Остается поблагодарить организаторов фестиваля, жюри, режиссеров и создателей спектаклей, замечательных людей, дающих своим юным воспитанникам творческий заряд на всю жизнь. И, главное, поблагодарить самих маленьких артистов, еще раз напомнивших нам со сцены, что добро всегда побеждает зло и что этот мир создан для счастья и радости.

Ольга Горбачева.

Фото автора и

Е. Солнцевой.