Подошел к окончанию очередной творческий сезон, наступило время подведения итогов. По традиции творческие коллективы проводят отчетные мероприятия. Невероятно красивый и позитивный концерт прошел 15 мая на сцене Дворца культуры Алдана. Народный хореографический коллектив «Шармант» и коллектив-спутник «Импульс» пригласили алданцев на программу под загадочным названием «Танцы во сне и наяву».

Наполненная восхищением, любовью, аплодисментами и цветами атмосфера царила в зрительном зале. И это было совершенно очевидно по лицам, по блеску глаз всех присутствующих, в которых читались радость и гордость за наших артистов. На протяжении двух часов публика наслаждалась не только великолепным сценическим исполнением, но и калейдоскопом экранных зарисовок, сопровождавших номера. Яркие, стильные костюмы приумножили впечатления, украсили рисунок каждого хореографического произведения.

Танцевальные номера чередовались с прекрасными песнями в исполнении обворожительных Любови Хмаровой, Татьяны Воложаниновой и Людмилы Кусовой, их голоса еще больше усилили потрясающую энергетику и мощный заряд позитива концерта. Лирическое, трогательное выступление руководителя коллектива, отличника культуры РС (Я) Галины Борисовны Земской стало своеобразным признанием в любви к своим ученицам, подведением итогов огромной работы. Представленные поклонникам «танцы во сне и наяву», состоящие из 14 ярких разножанровых стилистических танцев и великолепных песен, пролетели на одном дыхании.

На протяжении многих лет участницы «Шарманта» радуют земляков творческими достижениями, которыми прославляют Алдан на республиканском, дальневосточном, всероссийском и международном уровнях. Они ответственно относятся к репетициям, полностью выкладываются на концертах, радуя поклонников качественным продуктом.

В условиях сложной эпидемиологической ситуации концерт прошел в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора. На входе измеряли температуру, зрители соблюдали социальную дистанцию, в зале все были в масках. Но ограничительные меры не помешали насладиться творчеством артистов и зарядиться энергией.

Е. Иванова,

специалист

по клубной работе Центра культурного

развития.

Фото автора.