Так был нужен компьютер…

21 марта в вечернее время суток в поселке Лебедином неизвестный, с целью хищения чужого имущества разбив стекло, незаконно проник в помещение жилой квартиры, похитил системный блок компьютера, клавиатуру, компьютерную мышь, причинив собственнику материальный ущерб на сумму 12 500 рублей.

Сотрудниками полиции на следующий день был установлен молодой человек 1997 года рождения, который признал свою вину и пояснил, что вечером, прогуливаясь по поселку, решил зайти к знакомому в гости. Того дома не оказалось, и у задержанного возник умысел разбить стекло и посмотреть, что можно похитить. Проникнув в квартиру, молодой человек прихватил системный блок, клавиатуру и мышку. Их он отдал знакомому для диагностики.

Следственным отделом ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту хищения имущества с незаконным проникновением в жилище.

В. СОЛОВЬЕВА,

ОМВД России по Алданскому району.