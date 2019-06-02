Идем в кино Тайная жизнь домашних животных 2 /The Secret Life of Pets 2 02.06.201902.06.2019 Редактор 0 Комментариев Слоган: «Обхохочешься!» Почему человек так долго спит утром? Чем вкусно пахнет? Дай мне, дай, дай, дай! Как заставить человека чесать за ушком весь день? Ой, что это? Ааай, опять мой хвост! Где взять еще вкусняшек? О, мячик-мячик-мячик! Узнайте, что действительно беспокоит ваших животных. Прокат 30 мая — 19 июня Время сеанса: 12:00 (250 р.) 20:20 (350 р.) Продолжительность: 1 ч 26 мин Жанр: комедия, приключения / 6 + / 2D Похожее Поделиться: