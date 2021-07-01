Таисия Андреевна Кондратьева: «Откуда силы брались…»

– Вспоминаю иной раз – и поражаюсь, откуда у наших матерей силы брались, – вспоминает прошлое Таисия Андреевна Кондратьева. – За день на ферме наработаются, дома – мал мала меньше по лавкам, всех накормить да обиходить надо, да по хозяйству управиться… В войну в нашей деревне все женщины без мужчин остались, одну лямку тянули. А они, бывало, соберутся вечером, переделав дела, да как затянут на гармошке, да споют, и еще спляшут!..

Красочные объемные картины из оставшегося в Кемеровской области детства и сегодня стоят у Таисии Андреевны перед глазами, а в отгорающем закате словно слышится песня под плач гармоники…

Когда началась война, Таисии Андреевне не было и четырех лет – четыре ей исполнилось спустя две недели. Отца Таисия почти не помнит: детская память не сохранила прощание и проводы, а с войны папа не вернулся… Мама осталась с тремя детьми. Таисия была младшей в семье.

– Бедно жили, очень бедно, – рассказывает Таисия Андреевна. – Когда начиналась весна – мы со старшими братом и сестрой ходили на поля, выбирали в земле мерзлую картошку. Дома ее мыли, чистили и сушили, чтобы потом испечь из этой картошки хлеб…

Не стало лучше и в первые послевоенные годы: большая держава только-только восставала после сокрушительной трагедии. Чуть повзрослевшая Таисия пошла работать на ферму, сначала телятницей, затем – дояркой. У нее, как и у других доярочек, была норма – десять голов. После того, как все коровы были выдоены, вспоминает Таисия Андреевна, руки просто не чувствовались…

На Север Таисия Андреевна приехала, будучи взрослой. Алдан ей понравился настолько, что решение остаться здесь жить пришло само собой. Не было проблем и с трудоустройством.

Место санитарки в отделении переливания крови Алданской ЦРБ Таисии Андреевне предложила приятельница Клавдия Федоровна Горбатенко. Служба крови была выведена из хирургического отделения в самостоятельное подразделение в 80-х годах прошлого века. Во вновь образованном отделении Клавдия Федоровна Горбатенко работала медицинской сестрой.

– В службе крови нас было трое: врач Владимир Дмитриевич Марченко, медсестра Клавдия Федоровна Горбатенко и я, – рассказывает Таисия Андреевна. – Отношения у нас сложились очень хорошие, работали слаженно, никогда не ругались! С Клавдией Федоровной мы дружим по сей день.

Службе крови Таисия Андреевна отдала четверть века. В ее обязанности входили, прежде всего, поддержание чистоты и санитарная обработка помещений. Полотенца, маски и халаты в прачечную сотрудники отделения не отдавали: в ОПК имелась стиральная машинка, и белье и одежду санитарка стирала сама. В операционной Таисия Андреевна помогала медсестре, выполняя функции жгутиста.

Сегодня в трансфузиологии используются одноразовые расходные материалы, а много лет назад кровь заготавливалась в специальные многоразовые бутылки. После каждого использования тару надлежало обрабатывать.

– В мои задачи входила доставка кровозаменителей, – говорит Таисия Андреевна. – Коробки с растворами, предназначенными для заготовки донорской крови, мы приносили сами. Помню, эти коробки тяжелые были! Но привыкли, повседневная обязанность вовсе не казалась изнурительной.

Регулярно коллектив ОПК выезжал в поселки для забора крови. Быть донором считалось почетным, и помочь людям своей кровью стремился каждый. В отдаленных уголках было немало постоянных доноров. На кроводачи люди шли семьями.

– Я сама становилась донором очень много раз. Сколько – не скажу, со счета сбилась! – улыбается Таисия Андреевна. – После сорока донаций получила звание почетного донора, а потом уж и не считала свои кроводачи: просто запоминала, когда была последняя, чтобы знать, когда можно вновь стать донором. Моя кровь всегда хорошо шла людям: буквально на следующий день пациенту становилось лучше! Не знаю, в чем здесь секрет: может быть, в том, что кровь свою я отдавала с желанием и с добрыми мыслями о том, кому она будет перелита, а может быть, мы с реципиентами просто совпадали по характеру!

Сегодня Таисия Андреевна живет одна. Все заботы о ней взял на себя сын – он оплачивает счета и делает покупки. А по дому, говорит Таисия Андреевна, ей в удовольствие управляться своими силами: наводя порядок или готовя обед, женщина чувствует себя независимой и самостоятельной. Имеется у нее еще одна радость.

– Сын часто предлагает мне прокатиться по городу, посмотреть, как преображаются улицы, – рассказывает Таисия Андреевна. – О чем-то думается, что-то вспоминается… Очень люблю я такие поездки!

Пресс-служба АЦРБ.