«С врагами сражался геройски земляк наш Мартын Тепляков…»

В 2018 году отмечалось 100-летие со дня рождения Героя Советского Союза

Мартына Пантелеймоновича Теплякова. Это событие освещалось в СМИ. Ранее сотрудники Алданского историко-краеведческого музея списывались с краеведами села Горюнова Заводоуковского района Тюменской области, где родился и вырос Мартын Тепляков. С нами поделились очень скудной информацией о биографии героя, ведь Мартын прожил очень короткую жизнь – всего 26 лет, а в мирное время на родине – и того меньше.

Из письма краеведа Л. В. Пешева: «…На одной из улиц деревни Дроново стоит старинный бревенчатый дом. С виду он ничем не примечателен, позади постройки, сарай и огород. В этом доме 10 января 1918 года родился Мартын Пантелеймонович. Когда еще был жив его отец Кирьяк Андреевич, к нему часто заходили односельчане и приезжие люди, гости расспрашивали его о дореволюционной жизни, но чаще всего просили рассказать о сыне Мартыне. Кирьяк Андреевич с гордостью рассказывал о нем.

Отчество Мартыну дали по имени брата отца – Пантелеймона, он еще в Японскую войну в 1904 погиб. Был такой обычай – сыновьям отчество давать в память об убиенных. Мартын был заводилой в играх и в работе, всегда веселый, жизнерадостный, с большой чуткой душой. Он во всем помогал отцу, так как тот рано лишился зрения: сопровождал его в поле, на луга в сенокос. По натуре впечатлительный, Мартын сильно переживал за своего отца.

В 15 лет он пришел в правление колхоза и попросился на курсы трактористов. Мартын доверием односельчан дорожил. После окончания курсов он вернулся домой в свое родное село и работал трактористом дни и ночи на колхозных полях. А 1940 году был призван в Красную армию. Служил на дальнем Востоке…».

Из воспоминаний односельчан (газета «Советское Зауралье», очерк «Ой, Днипро, Днипро»):

«…Мартын вместе с деревенскими мальчишками в рваных рубашон-ках, латаных портках, босиком пробирались на весенние прота-лины и заводили там игры; как забирались на верхушки деревьев лишь затем, чтобы посмотреть, вывелись ли в гнездах птенцы. В жаркие дни пропадали на озерах, ловили карасей. Мартын во всем был заводилой. Но не всегда у него было свободное время. Отец рано лишился зрения, и Мартыну часто приходилось сопровождать его на работу…

Шли годы. Не заметили соседи, как вытянулся, раздался в плечах и Мартын. Пятнадцати лет он пришел в правление колхоза и попросился на курсы трактористов. Иному в его возрасте отказали бы, а его направили на учебу.

Доверием односельчан Мартын дорожил больше всего, и когда вернулся в село, то дни и ночи напролет пропадал в поле на тракторе. Колесный ХТЗ-3 – это не К-700. Хлопот с ним у тракториста много. А у парня ни опыта, ни сноровки. Вот и приходилось учиться, как перетяжку подшипником делать, как горючее экономить. В МТС приметили старательного паренька. Как лучшего механизатора перевели на сортоиспытательный участок. И еще больше забот прибавилось у Теплякова…».

Вот такие крохи истории имеем мы о молодом герое, совершившем подвиг и прожившем такую короткую жизнь.

Но хочется еще раз вспомнить о боевом пути и подвиге Мартына Пантелеймоновича Теплякова. В 1934 году старший брат Мартына – Феофан завербовался работать на алданских приисках, спустя два года позвал к себе в далекую Якутию 18-летнего младшего брата. С осени 1936 года Мартын Тепляков – старатель, откатчик на участке Верхне-Сталинского и Ленинского приисков золотоносного Алдана. В сентябре 1940 года Аланский райвоенкомат призвал его на действительную службу в Красную Армию. Начавшаяся война застала его в городе Нерчинске Читинской области в одной из частей Забайкальского военного округа.

В октябре 1941 года он в составе группы лыжников – добровольцев выехал из Забайкалья. В Астрахани он прошел обучение и в мае 1942 года получил направление на Брянский фронт в составе стрелковой бригады. Отличился сержант Тепляков при форсировании Днепра.

Мартын Пантелеймонович лично руководил подготовкой средств переправы. Будучи комсоргом роты, он также отвечал за моральную готовность бойцов. Он обговорил с солдатами всю предстоящую операцию. Воины на том берегу должны знать: за ними мощь всей армии, они – острие клина, они прокладывают путь армиям и фронтам. Действительно, удержаться на том берегу было куда более сложной задачей, чем даже переправиться через бушующую под вражеским огнем реку. Тех, кто достиг берега, Мартын повел в атаку. Он понимал, что фашисты после окончания пешей артподготовки могут сбросить десант в воду. Ворвавшись в первую траншею, наши бойцы завязали рукопашный бой. Командование отмечало, что Тепляков, «показывая личный пример мужества и отваги, первым ворвался в траншею противника и истребил ее гарнизон, огнем своего оружия поддерживал переправляющуюся свою роту, а затем, окопавшись, в упор расстреливал контратакующую пехоту противника».

За форсирование Днепра Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Мартыну Теплякову было присвоено звание Героя Советского Союза. Надо сказать, что за форсирование Днепра звание Героя Советского Союза было присвоено 2 438 воинам. По праву великая река зовется рекой Героев. Такое массовое награждение за одну операцию было единственным за всю историю. В том же январе 1944 года при освобождении деревни Заречье Гомельской области Мартын Тепляков погиб.

В небольшой, утопающей в зелени деревушке Дуброва на Гомельщине стоит памятник: фигура воина-освободителя. Под ним – могила Мартына Теплякова. Все жители окрестных сел и деревень чтут память отважного воина.

Чтут память Мартына Теплякова и в Алдане, ставшем Мартыну Пантелеймоновичу второй родиной. Его имя увековечено на обелиске Победы Мемориала Славы и аллеи Героев Советского Союза, одна из улиц нашего города носит его имя. Он занесен в Книгу Памяти. Жизнь и подвиг его, отданные Отечеству, по достоинству оценены.

Эти стихи посвящены Мартыну его земляком Р. Ермолченко.

«Сын Сибири»

Бушуют ли летние грозы,

Идут ли грибные дожди,

Рисуют узоры морозы,

Цветут ли весною сады,

Он в зимнюю форму одетый,

И, кажется, словно живой,

Встречает безмолвно рассветы,

Такой же, как был, молодой.

Ах, парни, безусые парни,

Над вами холодная стынь,

Ах, парни из бронзы и камня,

Над вами спокойная синь.

И он вот когда-то парнишкой

Колхозные травы косил,

Часами склонялся над книжкой,

О многом мечтал и любил.

Но грянули ливни косые,

Металлом упали в траву,

И сына Сибири Россия

Призвала идти на войну.

С боями дошел до днепровских

Степей и седых крутяков,

С врагами сражался геройски

Земляк наш Мартын Тепляков.

Потом уж под Гомелем где-то

Споткнулся, сраженный свинцом,

И, словно сражаясь с рассветом,

Упал он к восходу лицом.

Сражаясь с ордою фашисткой,

Пал смертью Мартын Тепляков,

Пал смертью и встал обелиском,

Во славу своих земляков.

Алданский

историко-краеведческий музей.