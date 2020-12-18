Счастливый Фитнес

С каждым годом фитнес-мания набирает обороты, появляются новые виды спортивных тренировок. Так, довольно быстро нашли своих поклонников упражнения на батуте – джампинг, пришедший к нам из Чехии. Если вы думаете, что прыжки на батуте — это всего лишь детское развлечение, то глубоко заблуждаетесь. Эти фитнес-тренировки достаточно тяжелы в самом начале в физическом плане, хотя проходят в очень веселой и позитивной форме. Про этот вид фитнеса можно сказать: «Выше, быстрее, сильнее!». Заниматься им могут все желающие от мала до велика и без ограничений по половому признаку.

























Не так давно и алданцам представилась возможность освоить батутный фитнес. Провести время с пользой для тела и души можно в фитнес-клубе ProJumping.A.L.D.A.N. Идея его организации в Алдане принадлежит Денису Корчене.

– Об этом фитнесе узнал от сестры, она посещала тренировки. Посмотрел видеоролик, мне понравилось, как они занимаются. Окончил курсы в Благовещенске, стал фитнес-тренером и решил попробовать отрыть такой клуб в Алдане, – рассказал Денис.

Сам он с детства увлекался спортом и активно им занимался. Посещал секцию бокса и вольной борьбы, занимался баскетболом и был членом патриотического клуба ВДВ в Нижнем Куранахе. Стать тренером по джампингу в его планы не входило. По образованию он автомеханик, и свое будущее видел в профессии горного инженера. Шесть лет он отработал на золотоизвлекательной фабрике. В том, чтобы попробовать себя в новой роли фитнес-тренера и начать свое дело, его поддержала жена. «Было трудно начинать свой бизнес. Много документации, особенно долго искали соответствующее помещение для клуба, параллельно шла работа над рекламой и раскруткой группы. Еще были сомнения, вдруг такой вид спорта окажется не востребованным в Алдане. К тому же вскоре после открытия наступило время, связанное с ограничениями и карантинными мерами, введенными в Алдане из-за пандемии СOVID-19. К моему удивлению, джампинг пришелся по душе жителям и гостям города. Но, вопреки опасениям, елающих заниматься было много», – признался Денис.

Jumping fitness можно отнести к своего рода фитнесу счастья, так как во время динамичных прыжков на батуте у занимающегося вырабатывается «гормон счастья» – эндорфин, за счет чего улучшается психоэмоциональное состояние. Джампинг – это анаэробный вид фитнеса. Во время занятий под музыку на батуте сжигаются не только лишние калории и корректируется фигура, но и укрепляются мышцы живота, бедер, ягодиц, ног. При помощи таких тренировок можно сформировать красивую осанку, укрепить систему крово- обращения, лимфотока, а также побороть депрессию, развить вестибулярный аппарат и гибкость суставов. Кроме того, это неплохая профилактика появления целлюлита.

Во время прыжков на батуте задействуются около 400 мышц, и такие упражнения в 2 раза полезнее и эффективнее, чем, например, ходьба или гимнастика. Конечно, как и у любого вида спорта, у джампинга есть противопоказания. Среди них беременность, кормление ребенка грудью, заболевания сердца и сосудов, астма, туберкулез, послеоперационный период, травмы и заболевания опорно-двигательного аппарата, онкологические и инфекционные болезни.

«Как таковых возрастных ограничений для занятия джампингом нет. В наш клуб приходят любители ЗОЖ от восемнадцати до пятидесяти лет. Тренировка длится час. Темп и нагрузка для всех одинаковы, но каждый занимается в соответствии со своими возможностями. Новичкам, конечно, тяжело, но они быстро привыкают, и через пару недель начинают заниматься уже более активно. Здесь нет особой нагрузки на мышцы и суставы, на следующий день после тренировки ничего не болит. А приглушенный свет и музыка создают атмосферу, как на дискотеке. Получается, что отдыхаешь морально, впитываешь положительные эмоции от этой обстановки. Я получаю истинное удовольствие, особенно когда те, кто пришел ко мне в зал, добиваются результатов. Мне нравится, когда люди уходят довольные и счастливые. Люблю их заряжать своим позитивом, делиться эмоциями. Одна из участниц наших занятий, добившись хороших результатов благодаря джампингу, так им увлеклась, что открыла свой финтнес-зал. Сейчас джампинг-фитнес на батутах – модное, набирающее обороты направление. Он действительно цепляет. Многие стали заказывать батуты себе домой, но тренировка в зале и дома – это разные ощущения и результаты. Дома нет того стимула, который присутствует на групповых занятиях в зале. Я как тренер мотивирую группу и контролирую процесс тренировки», – рассказал Денис.

Новый вид спорта пришелся по душе алданцам. В день у Дениса проходит по две-три тренировки. Большой спрос на «прыгучий» фитнес дал толчок к открытию филиала фитнес-зала ProJumping.A.L.D.A.N в Нижнем Куранахе. Марина, супруга Дениса, с первых дней начала работы алданского зала поддерживала его и тоже увлеклась этим видом фитнеса. Недавно она окончила курсы фитнес-тренеров по джампингу и теперь ведет занятия в поселке золотодобытчиков.

В планах у Дениса Корчени развивать батутный спорт в Алданском районе и большое желание открыть батутный центр.

Анна Юмадилова.

Фото предоставлены Д. Корченей.