В 2017 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Якутии вырастут в среднем от 6 до 8,5 процентов. По словам председателя государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) Антонины Винокуровой повышение тарифов произойдет в пределах допустимых индексов, доводимых до региона федеральным правительством. Средний индекс в 2017 году составит 6 процентов. Также доведены отклонения, они составят 2,5 процента.

«Здесь важно сказать, если квартплата превышает 15% от общего семейного дохода, то возникает право на адресную субсидию. Ни одна семья в республике не должна платить за услуги ЖКХ больше 15% от своего дохода, хотя российский стандарт составляет 22% ».

За оформлением данного вида государственной поддержки можно обратиться в территориальные службы ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», которые располагаются во всех 34-ти муниципальных районах и 2-х городских округах Якутск и Жатай.

За 2016 год субсидией воспользовались 27 557 семей на общую сумму 700 млн.руб. Размер субсидии не фиксированный и у каждой семьи он получается разный, так как размер зависит от ряда факторов: площади жилого помещения, количества прописанных граждан, размера дохода каждого прописанного члена семьи, перечня жилищно- коммунальных услуг, действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, для получения субсидии необходимо соответствовать некоторым условиям:

являться гражданином РФ,

иметь документы, • подтверждающие основания проживания в квартире (свидетельство о гос.регистрации, договор найма и т.д),

быть постоянно прописанным в квартире (доме), на которую оформляется субсидия,

не иметь задолженности за жилищно-коммунальные услуги и(или) иметь соглашение о погашении долга.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

Личные документы и документы на членов семьи: паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, о расторжении брака,

Документы, подтверждающие основания проживания — свидетельство о госрегистрации, договор найма и т.д.,

Документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев (зарплата, пособия, алименты и т.д.). Здесь хотим обратить внимание на доходы родителей. Вне зависимости от раздельного или совместного проживания детей и их родителей необходимы сведения о доходах граждан, указанных в свидетельстве о рождении детей. Например, у заявительницы двое детей от разных отцов, что подтверждается свидетельством о рождении, доходы необходимы и от матери и от обоих отцов. При расчете совокупного дохода будет учитываться доля дохода родителя, предназначенная на содержание детей соответственно.

Квитанции об оплате — за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, чтобы показать отсутствие задолженности за ЖКУ и справку об отсутствии задолженности. Отмечаем, что для удобства граждан, чтоб дополнительно не получать от поставщиков услуг справку об отсутствии задолженности, с рядом организаций достигнута договоренность об отражении в квитанциях строки «Информация для Агентства субсидий, задолженность абонента ____ ». Если в Ваших квитанциях имеется такая информация, справка об отсутствии задолженности не требуется.

При наличии задолженности по квартплате или коммунальным услугам — можно заключить договор или соглашение о реструктуризации долга, и при оформлении субсидии представить копию такого договора.

Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств.

Документы на субсидию принимаются в территориальных службах адресных субсидий, а также в офисах «Мои документы».

С 2016 года Агентство субсидий на основании постановления Правительства РС(Я) от 25 августа 2016 года №307 предоставляет также государственную услугу- компенсация расходов граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Данная компенсация на капитальный ремонт полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений старше 70 лет, также они могут претендовать на нее, если с ними проживают неработающие граждане пенсионного возраста.

В 2016 году в нашей республике компенсацией воспользовались 2185 собственников старше 70 лет на сумму 1 300 000 рублей.

За компенсацией также можно обратиться в территориальные службы адресных субсидий, которые расположены в каждом районе и в офисы «Мои документы».

Граждане могут обратиться лично, или направить письмом (при этом документы должны нотариально заверены). Однако, учитывая возраст заявителей на данный вид выплаты можно решить данный вопрос с помощью близких родственников или социального работника, которые могут принести оригиналы документов, чтоб наши сотрудники могли бы снять копии с документов. Бланк заявления можно получить в территориальной службе, или скачать с официального сайта Агентства субсидий http://www.subsidii-iku.ru/.

Условия:

Возраст старше 70 лет,

Наличие прав собственности на квартиру (заявитель должен быть собственником),

Отсутствие трудозанятости (заявитель должен быть неработающим),

Отсутствие совместно зарегистрированных граждан (за исключением неработающих граждан пенсионного возраста),

Наличие расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. *

Документы, необходимые для получения компенсации, предоставляемые заявителем:

Паспорт,

Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности гражданин^ (если право не зарегистрировано с ЕГРП),

Документ о трудовой деятельности (трудовая книжка), при наличии,

Копия документа с указанием реквизитов счета гражданина, открытого в банке,

Квитанция об уплате взноса на капитальный ремонт.

Нужно подчеркнуть, что на данную компенсацию могут рассчитывать те граждане, которые исправно вносят оплату за капитальный ремонт.

Подробнее информацию о порядке получения субсидии и компенсации, ответы на часто возникающие вопросы, а также онлайн-калькулятор предварительного расчета субсидии можно узнать на официальном сайте Агентства субсидий во вкладке «Физическим лицам» http://www.subsidii-iku.ru и на портале государственных и

муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.

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ПАМЯТКА

о предоставлении компенсации расходов на уплату капитального ремонта в МКД

Предоставляется неработающим одиноким гражданам:

С 70 лет — 50% взноса на кап.ремонт, с 80 лет — 100% взноса на капремонт

В пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:

Для одиноко и отдельно проживающих неработающих пенсионеров — до 64 кв.м.;

Для семьи, состоящей из 2-х и более человек -18 кв.м, на одного человека и дополнительно 9 кв.м, на семью

Одиноко проживающие собственники жилых помещений старше 70 лет Неработающие собственники жилых помещений от 70 лет зарегистрированные с ними неработающие граждане пенсионного возраста (женщины от 50 лет, мужчины от 55 лет) Подается заявление и документы: Копия паспорта РФ (обязательные страницы: 2 — 3, 5 — 12); Копия правоустанавливающих документов*; Справка о составе семьи*; Копия трудовой книжки; Копия лицевого счета гражданина, открытого в Банке; Копия квитанций о взносах на капитальный ремонт (для впервые обратившихся — последние 12месяцев от даты заявления, не ранее мая 2016г., в последующем-за месяцы, которые следуют после даты предыдущего заявления); Согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя. Копии предоставленных документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с оригиналами.

Заявление можно подать лично или через представителя, при наличии у него полного пакета

документов в любом месяце:

По Почте заказным письмом; В Службу Агентства субсидий по месту жительства; Через МФЦ.

Территориальная Служба в течении 10 рабочих дней с даты поступления заявления, выносит решение о предоставлении компенсации.

Компенсация перечисляется на лицевой счет гражданина до 28-го числа следующего месяца.

Решение об отказе в предоставлении компенсации

происходит в следующих случаях: (несоответствие категории заявителя, не предоставление или неполное предоставление документов, предоставление недостоверных сведений). Гражданин вправе повторно обратиться в случае устранения причин, явившихся основанием для отказа.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для решения вопроса о предоставлении субсидии

Заявление о предоставлении субсидии по установленной форме; Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):

свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;

договор социального найма жилого помещения;

договор найма жилого помещения и т.д.

Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):

паспорта гражданина РФ заявителя и членов его семьи;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

свидетельство о расторжении брака;

документ, подтверждающий установление опеки (попечительства);

выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего военную службу в федеральных органах исполнительной власти и т.д.

Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем

по месту его постоянного жительства:

справка о составе семьи (справка Форма №3 — регистрация по месту жительства)*;

выписка из домовой (похозяйственной) книги* и т.д.

Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:

справки о наличии (отсутствии) задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги;

платежные документы, подтверждающие начисление ЖКУ (счет — квитанция, расчетная книжка, товарный чек);

соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.

Копии документов, подтверждающих право заявителя и/или членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):

справка МСЭ;

удостоверение Ветерана труда РФ, PC (Я);

удостоверение труженика тыла;

удостоверение ветерана (участника), инвалида ВОВ;

удостоверение переселенца Чурапчинского района;

удостоверение ветерана боевых действий;

удостоверение о праве на льготы родителей и жен погибших военнослужащих и т.д.

Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии за 6 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии:

справка о доходах и о размере всех видов пособий и компенсаций, выплачиваемых и выплаченных с основного и со всех мест дополнительной работы;

справка о размере трудовой пенсии и пенсии по государственному обеспечению*;

справка о социальных выплатах гражданам, признанным безработными*;

документы, подтверждающие возмездное оказание услуг и выполнение подрядных работ (договор, квитанция, расписка, выписка с лицевого счета, сберкнижка, справка о сумме оплаты выполненных работ);

справка о размере выплачиваемой стипендии из учреждений среднего и высшего профессионального образования;

документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации в зависимости от избранной индивидуальными предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверяется документом налогового органа (книга учета доходов и расходов ИП, налоговая декларация, выписка из ЕГРИП, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП);

справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников*;

справка органов, уполномоченных предоставлять меры социальной поддержки и/или компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о суммах выплаченных средств*;

справка о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством)*;

договор между образовательным учреждением и гражданином, обучающимся на платной основе (договор и квитанция об оплате);

документы, содержащие сведения о размере алиментов (справка, выписка с лицевого счета. Сберкнижка, соглашения об уплате алиментов, решение суд о взыскании алиментов);

справка (сведения) о наличии и составе подсобного или другого хозяйства*;

заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально и в ситуации, когда фактически полученные доходы выше, чем указано в справке или документе и т.д.

Документы, подтверждающие отсутствие доходов заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии:

справка о признании гражданина безработным и отсутствии социальных выплат всех видов пособий по безработице и других выплат безработным*;

справка об отсутствии стипендии для граждан, обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения;

справка о рождении (Форма № 25);

справка о нахождении на длительном стационарном лечении;

справка о нахождении в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим и т.д. *

Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств

Обратите внимание!

*Документы которые сотрудники запрашивают у ведомств и организаций путем межведомственного запроса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидий.

Уполномоченные органы вправе проверять подлинность представленных заявителем документов.