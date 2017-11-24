В 2017 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Якутии вырастут в среднем от 6 до 8,5 процентов. По словам председателя государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) Антонины Винокуровой повышение тарифов произойдет в пределах допустимых индексов, доводимых до региона федеральным правительством. Средний индекс в 2017 году составит 6 процентов. Также доведены отклонения, они составят 2,5 процента.

«Здесь важно сказать, если квартплата превышает 15% от общего семейного дохода, то возникает право на адресную субсидию. Ни одна семья в республике не должна платить за услуги ЖКХ больше 15% от своего дохода, хотя российский стандарт составляет 22% ».

За оформлением данного вида государственной поддержки можно обратиться в территориальные службы ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», которые располагаются во всех 34-ти муниципальных районах и 2-х городских округах Якутск и Жатай.

За 2016 год субсидией воспользовались 27 557 семей на общую сумму 700 млн.руб. Размер субсидии не фиксированный и у каждой семьи он получается разный, так как размер зависит от ряда факторов: площади жилого помещения, количества прописанных граждан, размера дохода каждого прописанного члена семьи, перечня жилищно- коммунальных услуг, действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Кроме того, для получения субсидии необходимо соответствовать некоторым условиям:

  • являться гражданином РФ,
  • иметь документы, • подтверждающие основания проживания в квартире (свидетельство о гос.регистрации, договор найма и т.д),
  • быть постоянно прописанным в квартире (доме), на которую оформляется субсидия,
  • не иметь задолженности за жилищно-коммунальные услуги и(или) иметь соглашение о погашении долга.

Какие документы необходимы для оформления субсидии:

  • Личные документы и документы на членов семьи: паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, о расторжении брака,
  • Документы, подтверждающие основания проживания — свидетельство о госрегистрации, договор найма и т.д.,
  • Документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев (зарплата, пособия, алименты и т.д.). Здесь хотим обратить внимание на доходы родителей. Вне зависимости от раздельного или совместного проживания детей и их родителей необходимы сведения о доходах граждан, указанных в свидетельстве о рождении детей. Например, у заявительницы двое детей от разных отцов, что подтверждается свидетельством о рождении, доходы необходимы и от матери и от обоих отцов. При расчете совокупного дохода будет учитываться доля дохода родителя, предназначенная на содержание детей соответственно.
  • Квитанции об оплате — за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, чтобы показать отсутствие задолженности за ЖКУ и справку об отсутствии задолженности. Отмечаем, что для удобства граждан, чтоб дополнительно не получать от поставщиков услуг справку об отсутствии задолженности, с рядом организаций достигнута договоренность об отражении в квитанциях строки «Информация для Агентства субсидий, задолженность абонента ____ ». Если в Ваших квитанциях имеется такая информация, справка об отсутствии задолженности не требуется.

При наличии задолженности по квартплате или коммунальным услугам — можно заключить договор или соглашение о реструктуризации долга, и при оформлении субсидии представить копию такого договора.

  • Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств.

Документы на субсидию принимаются в территориальных службах адресных субсидий, а также в офисах «Мои документы».

С 2016 года Агентство субсидий на основании постановления Правительства РС(Я) от 25 августа 2016 года №307 предоставляет также государственную услугу- компенсация расходов граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.

Данная компенсация на капитальный ремонт полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений старше 70 лет, также они могут претендовать на нее, если с ними проживают неработающие граждане пенсионного возраста.

В 2016 году в нашей республике компенсацией воспользовались 2185 собственников старше 70 лет на сумму 1 300 000 рублей.

За компенсацией также можно обратиться в территориальные службы адресных субсидий, которые расположены в каждом районе и в офисы «Мои документы».

Граждане могут обратиться лично, или направить письмом (при этом документы должны нотариально заверены). Однако, учитывая возраст заявителей на данный вид выплаты можно решить данный вопрос с помощью близких родственников или социального работника, которые могут принести оригиналы документов, чтоб наши сотрудники могли бы снять копии с документов. Бланк заявления можно получить в территориальной службе, или скачать с официального сайта Агентства субсидий http://www.subsidii-iku.ru/.

Условия:

  • Возраст старше 70 лет,
  • Наличие прав собственности на квартиру (заявитель должен быть собственником),
  • Отсутствие трудозанятости (заявитель должен быть неработающим),
  • Отсутствие совместно зарегистрированных граждан (за исключением неработающих граждан пенсионного возраста),
  • Наличие расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. *

Документы, необходимые для получения компенсации, предоставляемые заявителем:

  • Паспорт,
  • Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности гражданин^ (если право не зарегистрировано с ЕГРП),
  • Документ о трудовой деятельности (трудовая книжка), при наличии,
  • Копия документа с указанием реквизитов счета гражданина, открытого в банке,
  • Квитанция об уплате взноса на капитальный ремонт.

Нужно подчеркнуть, что на данную компенсацию могут рассчитывать те граждане, которые исправно вносят оплату за капитальный ремонт.

Подробнее информацию о порядке получения субсидии и компенсации, ответы на часто возникающие вопросы, а также онлайн-калькулятор предварительного расчета субсидии можно узнать на официальном сайте Агентства субсидий во вкладке «Физическим лицам» http://www.subsidii-iku.ru и на портале государственных и

муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.

Также Вы можете позвонить на бесплатный многоканальный номер 8-800-222-50-70, специалисты ответят на все вопросы и помогут сделать предварительный расчет.

                                                                    

 

 

ПАМЯТКА

о предоставлении компенсации расходов на уплату капитального ремонта в МКД

 

Предоставляется неработающим одиноким гражданам:

С 70 лет — 50% взноса на кап.ремонт, с 80 лет — 100% взноса на капремонт

В пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:
Для одиноко и отдельно проживающих неработающих пенсионеров — до 64 кв.м.;
Для семьи, состоящей из 2-х и более человек -18 кв.м, на одного человека и дополнительно 9 кв.м, на семью

Одиноко проживающие собственники жилых помещений старше 70 лет Неработающие собственники жилых помещений от 70 лет зарегистрированные с ними неработающие граждане пенсионного возраста (женщины от 50 лет, мужчины от 55 лет)

Подается заявление и документы:

  1. Копия паспорта РФ (обязательные страницы: 2 — 3, 5 — 12);
  2. Копия правоустанавливающих документов*;
  3. Справка о составе семьи*;
  4. Копия трудовой книжки;
  5. Копия лицевого счета гражданина, открытого в Банке;
  6. Копия квитанций о взносах на капитальный ремонт (для впервые обратившихся — последние 12месяцев от даты заявления, не ранее мая 2016г., в последующем-за месяцы, которые следуют после даты предыдущего заявления);
  7. Согласие на обработку персональных данных членов семьи заявителя.

Копии предоставленных документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с оригиналами.

Заявление можно подать лично или через представителя, при наличии у него полного пакета

документов в любом месяце:

  1. По Почте заказным письмом;
  2. В Службу Агентства субсидий по месту жительства;
  3. Через МФЦ.

Территориальная Служба в течении 10 рабочих дней с даты поступления заявления, выносит решение о предоставлении компенсации.

Компенсация перечисляется на лицевой счет гражданина до 28-го числа следующего месяца.

Решение об отказе в предоставлении компенсации

происходит в следующих случаях: (несоответствие категории заявителя, не предоставление или неполное предоставление документов, предоставление недостоверных сведений). Гражданин вправе повторно обратиться в случае устранения причин, явившихся основанием для отказа.

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

необходимых для решения вопроса о предоставлении субсидии

  1. Заявление о предоставлении субсидии по установленной форме;
  2. Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
  • свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;
  • договор социального найма жилого помещения;
  • договор найма жилого помещения и т.д.
  1. Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
  • паспорта гражданина РФ заявителя и членов его семьи;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • свидетельство о браке;
  • свидетельство о расторжении брака;
  • документ, подтверждающий установление опеки (попечительства);
  • выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего военную службу в федеральных органах исполнительной власти и т.д.
  1. Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем

по месту его постоянного жительства:

  • справка о составе семьи (справка Форма №3 — регистрация по месту жительства)*;
  • выписка из домовой (похозяйственной) книги* и т.д.
  1. Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:
  • справки о наличии (отсутствии) задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги;
  • платежные документы, подтверждающие начисление ЖКУ (счет — квитанция, расчетная книжка, товарный чек);
  • соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.
  1. Копии документов, подтверждающих право заявителя и/или членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
  • справка МСЭ;
  • удостоверение Ветерана труда РФ, PC (Я);
  • удостоверение труженика тыла;
  • удостоверение ветерана (участника), инвалида ВОВ;
  • удостоверение переселенца Чурапчинского района;
  • удостоверение ветерана боевых действий;
  • удостоверение о праве на льготы родителей и жен погибших военнослужащих и т.д.
  1. Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии за 6 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии:
  • справка о доходах и о размере всех видов пособий и компенсаций, выплачиваемых и выплаченных с основного и со всех мест дополнительной работы;
  • справка о размере трудовой пенсии и пенсии по государственному обеспечению*;
  • справка о социальных выплатах гражданам, признанным безработными*;
  • документы, подтверждающие возмездное оказание услуг и выполнение подрядных работ (договор, квитанция, расписка, выписка с лицевого счета, сберкнижка, справка о сумме оплаты выполненных работ);
  • справка о размере выплачиваемой стипендии из учреждений среднего и высшего профессионального образования;
  • документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации в зависимости от избранной индивидуальными предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверяется документом налогового органа (книга учета доходов и расходов ИП, налоговая декларация, выписка из ЕГРИП, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП);
  • справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников*;
  • справка органов, уполномоченных предоставлять меры социальной поддержки и/или компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о суммах выплаченных средств*;
  • справка о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством)*;
  • договор между образовательным учреждением и гражданином, обучающимся на платной основе (договор и квитанция об оплате);
  • документы, содержащие сведения о размере алиментов (справка, выписка с лицевого счета. Сберкнижка, соглашения об уплате алиментов, решение суд о взыскании алиментов);
  • справка (сведения) о наличии и составе подсобного или другого хозяйства*;
  • заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально и в ситуации, когда фактически полученные доходы выше, чем указано в справке или документе и т.д.
  1. Документы, подтверждающие отсутствие доходов заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии:
  • справка о признании гражданина безработным и отсутствии социальных выплат всех видов пособий по безработице и других выплат безработным*;
  • справка об отсутствии стипендии для граждан, обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения;
  • справка о рождении (Форма № 25);
  • справка о нахождении на длительном стационарном лечении;
  • справка о нахождении в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим и т.д. *
  1. Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств

Обратите внимание!

*Документы которые сотрудники запрашивают у ведомств и организаций путем межведомственного запроса.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидий.

Уполномоченные органы вправе проверять подлинность представленных заявителем документов.