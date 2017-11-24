Субсидии и компенсации. Как ими воспользоваться?просмотров 24
В 2017 году тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Якутии вырастут в среднем от 6 до 8,5 процентов. По словам председателя государственного комитета по ценовой политике Республики Саха (Якутия) Антонины Винокуровой повышение тарифов произойдет в пределах допустимых индексов, доводимых до региона федеральным правительством. Средний индекс в 2017 году составит 6 процентов. Также доведены отклонения, они составят 2,5 процента.
«Здесь важно сказать, если квартплата превышает 15% от общего семейного дохода, то возникает право на адресную субсидию. Ни одна семья в республике не должна платить за услуги ЖКХ больше 15% от своего дохода, хотя российский стандарт составляет 22% ».
За оформлением данного вида государственной поддержки можно обратиться в территориальные службы ГКУ РС(Я) «Агентство субсидий», которые располагаются во всех 34-ти муниципальных районах и 2-х городских округах Якутск и Жатай.
За 2016 год субсидией воспользовались 27 557 семей на общую сумму 700 млн.руб. Размер субсидии не фиксированный и у каждой семьи он получается разный, так как размер зависит от ряда факторов: площади жилого помещения, количества прописанных граждан, размера дохода каждого прописанного члена семьи, перечня жилищно- коммунальных услуг, действующих тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Кроме того, для получения субсидии необходимо соответствовать некоторым условиям:
- являться гражданином РФ,
- иметь документы, • подтверждающие основания проживания в квартире (свидетельство о гос.регистрации, договор найма и т.д),
- быть постоянно прописанным в квартире (доме), на которую оформляется субсидия,
- не иметь задолженности за жилищно-коммунальные услуги и(или) иметь соглашение о погашении долга.
Какие документы необходимы для оформления субсидии:
- Личные документы и документы на членов семьи: паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о регистрации брака, о расторжении брака,
- Документы, подтверждающие основания проживания — свидетельство о госрегистрации, договор найма и т.д.,
- Документы, подтверждающие доходы за последние 6 месяцев (зарплата, пособия, алименты и т.д.). Здесь хотим обратить внимание на доходы родителей. Вне зависимости от раздельного или совместного проживания детей и их родителей необходимы сведения о доходах граждан, указанных в свидетельстве о рождении детей. Например, у заявительницы двое детей от разных отцов, что подтверждается свидетельством о рождении, доходы необходимы и от матери и от обоих отцов. При расчете совокупного дохода будет учитываться доля дохода родителя, предназначенная на содержание детей соответственно.
- Квитанции об оплате — за последний перед подачей заявления о предоставлении субсидии месяц, чтобы показать отсутствие задолженности за ЖКУ и справку об отсутствии задолженности. Отмечаем, что для удобства граждан, чтоб дополнительно не получать от поставщиков услуг справку об отсутствии задолженности, с рядом организаций достигнута договоренность об отражении в квитанциях строки «Информация для Агентства субсидий, задолженность абонента ____ ». Если в Ваших квитанциях имеется такая информация, справка об отсутствии задолженности не требуется.
При наличии задолженности по квартплате или коммунальным услугам — можно заключить договор или соглашение о реструктуризации долга, и при оформлении субсидии представить копию такого договора.
- Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств.
Документы на субсидию принимаются в территориальных службах адресных субсидий, а также в офисах «Мои документы».
С 2016 года Агентство субсидий на основании постановления Правительства РС(Я) от 25 августа 2016 года №307 предоставляет также государственную услугу- компенсация расходов граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
Данная компенсация на капитальный ремонт полагается одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений старше 70 лет, также они могут претендовать на нее, если с ними проживают неработающие граждане пенсионного возраста.
В 2016 году в нашей республике компенсацией воспользовались 2185 собственников старше 70 лет на сумму 1 300 000 рублей.
За компенсацией также можно обратиться в территориальные службы адресных субсидий, которые расположены в каждом районе и в офисы «Мои документы».
Граждане могут обратиться лично, или направить письмом (при этом документы должны нотариально заверены). Однако, учитывая возраст заявителей на данный вид выплаты можно решить данный вопрос с помощью близких родственников или социального работника, которые могут принести оригиналы документов, чтоб наши сотрудники могли бы снять копии с документов. Бланк заявления можно получить в территориальной службе, или скачать с официального сайта Агентства субсидий http://www.subsidii-iku.ru/.
Условия:
- Возраст старше 70 лет,
- Наличие прав собственности на квартиру (заявитель должен быть собственником),
- Отсутствие трудозанятости (заявитель должен быть неработающим),
- Отсутствие совместно зарегистрированных граждан (за исключением неработающих граждан пенсионного возраста),
- Наличие расходов на уплату взноса на капитальный ремонт. *
Документы, необходимые для получения компенсации, предоставляемые заявителем:
- Паспорт,
- Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, подтверждающего право собственности гражданин^ (если право не зарегистрировано с ЕГРП),
- Документ о трудовой деятельности (трудовая книжка), при наличии,
- Копия документа с указанием реквизитов счета гражданина, открытого в банке,
- Квитанция об уплате взноса на капитальный ремонт.
Нужно подчеркнуть, что на данную компенсацию могут рассчитывать те граждане, которые исправно вносят оплату за капитальный ремонт.
Подробнее информацию о порядке получения субсидии и компенсации, ответы на часто возникающие вопросы, а также онлайн-калькулятор предварительного расчета субсидии можно узнать на официальном сайте Агентства субсидий во вкладке «Физическим лицам» http://www.subsidii-iku.ru и на портале государственных и
муниципальных услуг Республики Саха (Якутия) www.e-yakutia.ru.
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ПАМЯТКА
о предоставлении компенсации расходов на уплату капитального ремонта в МКД
Предоставляется неработающим одиноким гражданам:
С 70 лет — 50% взноса на кап.ремонт, с 80 лет — 100% взноса на капремонт
В пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения:
Для одиноко и отдельно проживающих неработающих пенсионеров — до 64 кв.м.;
Для семьи, состоящей из 2-х и более человек -18 кв.м, на одного человека и дополнительно 9 кв.м, на семью
|Одиноко проживающие собственники жилых помещений старше 70 лет
|Неработающие собственники жилых помещений от 70 лет зарегистрированные с ними неработающие граждане пенсионного возраста (женщины от 50 лет, мужчины от 55 лет)
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Подается заявление и документы:
Копии предоставленных документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с оригиналами.
Заявление можно подать лично или через представителя, при наличии у него полного пакета
документов в любом месяце:
- По Почте заказным письмом;
- В Службу Агентства субсидий по месту жительства;
- Через МФЦ.
Территориальная Служба в течении 10 рабочих дней с даты поступления заявления, выносит решение о предоставлении компенсации.
Компенсация перечисляется на лицевой счет гражданина до 28-го числа следующего месяца.
Решение об отказе в предоставлении компенсации
происходит в следующих случаях: (несоответствие категории заявителя, не предоставление или неполное предоставление документов, предоставление недостоверных сведений). Гражданин вправе повторно обратиться в случае устранения причин, явившихся основанием для отказа.
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
необходимых для решения вопроса о предоставлении субсидии
- Заявление о предоставлении субсидии по установленной форме;
- Копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования заявителем жилым помещением, в котором он зарегистрирован по месту постоянного жительства (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
- свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение;
- договор социального найма жилого помещения;
- договор найма жилого помещения и т.д.
- Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
- паспорта гражданина РФ заявителя и членов его семьи;
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о браке;
- свидетельство о расторжении брака;
- документ, подтверждающий установление опеки (попечительства);
- выписка из личного дела военнослужащего или другого лица, проходящего военную службу в федеральных органах исполнительной власти и т.д.
- Документы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту его постоянного жительства:
- справка о составе семьи (справка Форма №3 — регистрация по месту жительства)*;
- выписка из домовой (похозяйственной) книги* и т.д.
- Документы, содержащие сведения о платежах за жилое помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей заявления месяц, и о наличии (отсутствии) задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг:
- справки о наличии (отсутствии) задолженности за жилое помещение и коммунальные услуги;
- платежные документы, подтверждающие начисление ЖКУ (счет — квитанция, расчетная книжка, товарный чек);
- соглашение о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и т.д.
- Копии документов, подтверждающих право заявителя и/или членов его семьи на льготы, меры социальной поддержки, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (с предъявлением оригинала, если копия нотариально не заверена):
- справка МСЭ;
- удостоверение Ветерана труда РФ, PC (Я);
- удостоверение труженика тыла;
- удостоверение ветерана (участника), инвалида ВОВ;
- удостоверение переселенца Чурапчинского района;
- удостоверение ветерана боевых действий;
- удостоверение о праве на льготы родителей и жен погибших военнослужащих и т.д.
- Документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии за 6 последних месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении субсидии:
- справка о доходах и о размере всех видов пособий и компенсаций, выплачиваемых и выплаченных с основного и со всех мест дополнительной работы;
- справка о размере трудовой пенсии и пенсии по государственному обеспечению*;
- справка о социальных выплатах гражданам, признанным безработными*;
- документы, подтверждающие возмездное оказание услуг и выполнение подрядных работ (договор, квитанция, расписка, выписка с лицевого счета, сберкнижка, справка о сумме оплаты выполненных работ);
- справка о размере выплачиваемой стипендии из учреждений среднего и высшего профессионального образования;
- документы, предусмотренные налоговым законодательством Российской Федерации в зависимости от избранной индивидуальными предпринимателями системы налогообложения, которая удостоверяется документом налогового органа (книга учета доходов и расходов ИП, налоговая декларация, выписка из ЕГРИП, свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ИП);
- справки о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников*;
- справка органов, уполномоченных предоставлять меры социальной поддержки и/или компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, о суммах выплаченных средств*;
- справка о размере денежных средств, выплачиваемых опекуну (попечителю) на содержание лиц, находящихся под опекой (попечительством)*;
- договор между образовательным учреждением и гражданином, обучающимся на платной основе (договор и квитанция об оплате);
- документы, содержащие сведения о размере алиментов (справка, выписка с лицевого счета. Сберкнижка, соглашения об уплате алиментов, решение суд о взыскании алиментов);
- справка (сведения) о наличии и составе подсобного или другого хозяйства*;
- заявления о самостоятельно декларированных гражданами доходах, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, оформленные в произвольной форме, при отсутствии возможности подтвердить доходы документально и в ситуации, когда фактически полученные доходы выше, чем указано в справке или документе и т.д.
- Документы, подтверждающие отсутствие доходов заявителя и членов его семьи, учитываемых при решении вопроса о предоставлении субсидии:
- справка о признании гражданина безработным и отсутствии социальных выплат всех видов пособий по безработице и других выплат безработным*;
- справка об отсутствии стипендии для граждан, обучающихся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования по очной форме обучения;
- справка о рождении (Форма № 25);
- справка о нахождении на длительном стационарном лечении;
- справка о нахождении в розыске на период до признания его в установленном порядке безвестно отсутствующим или объявления умершим и т.д. *
- Копия лицевого счета граждан для перечисления денежных средств
Обратите внимание!
*Документы которые сотрудники запрашивают у ведомств и организаций путем межведомственного запроса.
ПРИМЕЧАНИЕ:
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов. Представление заявителем неполных и (или) заведомо недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении субсидий.
Уполномоченные органы вправе проверять подлинность представленных заявителем документов.
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