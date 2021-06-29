Студенчество – производство – преподавание Профессиональный зигзаг Анатолия Малышева

В субботу у студентов занятий по расписанию нет, но мастер учебной практики электромеханических дисциплин Анатолий Георгиевич Малышев с утра в мастерской. Распределительные коробки, счетчики, проводка, изолирующие материалы, схемы и инструменты – Анатолий Георгиевич готовит кабины к практическому занятию, которое состоится в понедельник.

В мае завершает обучение группа, осваивающая специальность «метрология и КИПиА». Сейчас 17 четверокурсников направляют все силы на подготовку к государственной итоговой аттестации – сессии за второй семестр четвертого курса и к государственному экзамену, который пройдет в форме демонстрационного.

А. Г. Малышев когда-то сам был студентом Алданского политехнического техникума. Мастер знает, что к старшим курсам серьезности у ребят прибавляется, а смешливость слегка отступает: без пяти минут специалисты осознают, что впереди – непростые испытания, и настраиваются на то, чтобы выдержать их с честью!

– Двое ребят – Арсентий Жданович и Дмитрий Черных – становились победителями республиканского этапа соревнований WorldSkills: Дмитрий – в прошлом году, Арсентий – в этом, – рассказывает Анатолий Георгиевич о студентах. – В группе электромеханику осваивают пятеро девушек. Особенно отмечу Марию Нутчину: та целеустремленность, с которой Мария осваивает избранную профессию, достойна подражания и уважения!

Центральные мастерские –

первая ступень

профессионализма

и мастерства

Практической энергетике Анатолий Георгиевич Малышев отдал 41 год. Профессиональное становление он начал в 1979 году в Центральных ремонтно-механических мастерских комбината «Алданзолото» электромонтером и наладчиком КИПа, а спустя 17 лет стал главным энергетиком комбината.

Справка: Первые механические мастерские появились в Алдане (тогда еще – прииске Незаметном) одновременно с пуском первой драги. В 1928 году на базе мастерских образовался машиноремонтный завод. Позднее, в середине прошлого века, машремзавод стал называться Центральными ремонтно-механическими мастерскими. В народе долгое время бытовали два названия – ЦРММ и завод.

– Этот завод был уникальным в своем роде, – рассказывает Анактолий Георгиевич. – Там функционировало сталеплавильное производство. В ЦРММ, позже ставших АРЭМЗ, производился ремонт тяжелой техники для горного оборудования. Мы наплавляли ходовые части для бульдозеров и для драг.

…Знаковым местом Алдана является Мемориал Славы. Чуть поодаль за скульптурной группой тружеников тыла высится обелиск Победы, выполненный в форме развернутого знамени. Знамя точно струится и слегка трепещет на легком ветерке. Проект памятника подготовили якутские скульпторы, а обелиск был изготовлен коллективом центральных мастерских.

Производственные возможности Центральных ремонтно-механических мастерских являлись колоссальными. Во второй половине прошлого века на заводе в две смены трудились порядка полутысячи человек. В ЦРММ действовали токарный, слесарный и ремонтные цехи, функционировали кислородная станция, электролаборатория, имелись кузнечное оборудование и индукционная печь. В течение некоторого времени на заводе осуществлялся выпуск сварочных электродов.

В 1999 году в мастерских началась работа по сборке цеха числового программного управления: в эксплуатацию планировалось введение роботоизированных токарных станков, на которых весь процесс производства деталей осуществлялся бы автоматически. Полностью идея не была реализована: смена эпох оказалась сопряжена со сложными социально-экономическими условиями, выстоять в которых получилось не у всех…

Сегодня о масштабном производстве напоминают только механический и сварочный цехи, а также котельная, которая отапливает микрорайон Геолог, 2-й квартал и улицу Мегино-Кангаласскую. Первоначально она строилась для завода, на жилой сектор была ориентирована позднее. По словам бывшего главного энергетика, мощности котельной могло бы хватить для отопления большего сектора.

– В свое время котельная ЦРММ являлась самой современной и передовой в районе, – говорит Анатолий Георгиевич. – Она была оснащена автоматической подачей угля и очистительными системами. Внутри котельной всегда было чисто – при регулярной уборке на подоконниках и на перилах не было ни пылинки! К слову, за выполнение обязанностей с сотрудников начальник котельной спрашивал очень строго! Если что-то не выполнялось – можно было и премии лишиться. На третьем этаже котельной находились офисные кабинеты – с занавесками и живыми цветами…

Строительство котельных

и централизация

тепловодоснабжения

К 2004 году производство на АРЭМЗ было практически свернуто. Анатолий Георгиевич перешел работать в сферу жилищно-коммунального хозяйства. В его ведении оказалась энергетическая отрасль – А. Г. Малышев являлся главным энергетиком ЖКХ. Тогда в Алдане функционировали 73 котельные.

В эти годы производилась централизация тепловодоснабжения в Алдане. В бытность Анатолия Георгиевича главным энергетиком была запущена Центральная котельная, сегодня подающая тепло и воду в большую часть жилого сектора Алдана. Активное участие специалист принимал в закрытии действовавших ранее объектов тепловодоснабжения.

Чуть позднее ЖКХ было реорганизовано, «хозяином» сферы стал «Теплоэнергосервис». Первые полтора десятка лет наступившего тысячелетия стали знаковыми для жителей поселка Ленинского и микрорайона Солнечного, которые относились к «постоянно замерзающим» населенным пунктам: в эти годы долговременная мучительная проблема была ликвидирована. В строительстве и запуске котельных в Ленинском и на Солнечном активное участие принимал Анатолий Георгиевич Малышев.

Здравствуй, студенчество!

Находясь на заслуженном отдыхе, Анатолий Георгиевич передает опыт и навыки молодежи: в ноябре 2020-го он пришел работать в Алданский политехнический техникум. Со студентами общий язык находит легко, в процессе перехода от практической работы к преподаванию сложностей мастер не испытал.

– Когда я работал на заводе, ко мне постоянно прикрепляли молодых специалистов – выпускников нашего техникума и высших учебных заведений, – рассказывает Анатолий Георгиевич. – Разница лишь в том, что на производство приходил сотрудник, изучивший учебные дисциплины одинаково широко, а мне приходилось делать из него направленного специалиста – например, линейного энергетика или электрика службы дизельных генераторов. А теперь я даю студентам все азы, чтобы они могли приступить к практике в любом направлении.

Мастера учебной практики Александр Иванович Приданников и Анатолий Георгиевич Малышев преподают электромеханические дисциплины студентам трех отделений: будущим электромеханикам контрольно-измерительных приборов и автоматики, специалистам по ремонту горного оборудования и горным электромеханикам. Последние придут на практику в первых числах мая.

Помимо учебной практики, Анатолий Георгиевич и Александр Иванович обслуживают корпуса политехникума и здание общежития. Замена розеток и выключателей, ремонт проводки, налаживание освещения – как в любом хозяйстве, забот и хлопот хватает! Помимо поддержания хозяйственного порядка в действующих объектах, в настоящее время мастера восстанавливают старые мастерские.

– У нас имеются мастерские по улице Дивизионной – раньше студенты проходили практику в них, – рассказывает Анатолий Георгиевич. – Несколько лет назад мастерские были законсервированы. Сейчас там нет ни отопления, ни освещения, не осталось и оборудования. Работа по восстановлению, конечно, предстоит большая, но вполне реальная: на этот фронт выступили все мастера политехникума.

Татьяна ВАХНИНА.