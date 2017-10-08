Если обратить внимание на состояние улиц и дворов нашего города, то можно заметить, что оно оставляет желать лучшего из-за наплевательского отношения отдельных жителей города к чужому труду. Переполненные мусорные баки, строительный мусор, так называемые несанкционированные свалки, которые можно довольно часто встретить, выброшенные сантехника, ненужная мебель, телевизоры и другие крупногабаритные вещи на контейнерных площадках и в подвальных помещениях — ситуация знакома, пожалуй, каждому из нас. И все это делает нелицеприятным вид придомовых территорий, улиц и окрестностей нашего города.

Конечно, мусорят далеко не все. Однако те, кто считает возможным выбрасывать отходы вне специально отведенных мест, делают это систематически. В свою очередь, не многие задумываются о проблемах, связанных с отходами, и чистоте своего города. Бытовые отходы негативно влияют на здоровье жителей города и окружающую среду. Разлагающийся мусор выделяет большое количество токсичных веществ, полные контейнеры и образующиеся возле них мусорные кучи не только распространяют зловонный запах, но и привлекают грызунов и насекомых, являющихся источниками распространения инфекций и, как следствие, — причиной многих заболеваний. А захламление строительным и другим бытовым мусором подвальных помещений жилых домов может привести к пожароопасным ситуациям и способствует дальнейшему их загрязнению.

Согласно заключенному договору на оказание услуг населению по санитарной очистке, плановый (нормативный) объем подлежащих утилизации отходов составляет 1,1 м3/чел. в год. При этом население, складируя строительный и крупногабаритный мусор, превышает нормативный объем отходов в среднем в 2-3 раза. Это приводит к быстрому переполнению мусорных баков, захламленности придомовых территорий. А люди начинают сетовать на ненадлежащим образом выполняемую работу управляющих организаций и организаций, непосредственно занимающихся санитарной очисткой города. Однако в соответствии с Жилищным кодексом РФ предусматривается плата за коммунальные услуги, к числу которых относят услуги холодного и горячего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения. Но вывоз бытовых отходов, а тем более крупногабаритного мусора с территории многоквартирного дома не входит в данный перечень услуг. Сбор, вывоз и утилизация мусора (в том числе твердых бытовых и крупногабаритных отходов) не подлежат государственному регулированию. А осуществляются коммерческой организацией, которой устанавливаются фиксированные тарифы на вышеперечисленные услуги. Управляющие организации, в свою очередь, заключают договор с коммерческими компаниями (как ООО О «СРП» в населенных пунктах нашего района), которые осуществляют плановые работы по сбору и вывозу мусора (твердых бытовых отходов).

К понятию твердых бытовых отходов (ТБО) относят пищевые, растительные отходы и бытовой мусор (упаковочную пластиковую тару, алюминиевые банки, стекло, очистки и отходы пищевого сырья, бумагу и т. д.). Это понятие не следует путать с крупногабаритными отходами, к числу которых относят отходы изделий, потерявших свое потребительское назначение (предметы мебели, бытовую технику и строительный мусор).

Исходя из вышеизложенного, горожане не имеют права выбрасывать крупногабаритный мусор в общие мусорные баки, оставлять возле них, складировать мусор в подвальных помещениях. Более того, подобные действия расцениваются как административные правонарушения, а на недобросовестного гражданина администрация района вправе наложить штраф.

Услуга по сбору и вывозу мусора (в том числе твердых бытовых отходов) включается в оплату за жилое помещение и входит в понятие содержания жилого помещения.

На деле вывозят весь крупный строительный и прочий мусор по мере накопления. Для проведения работ по сбору и вывозу крупногабаритного мусора требуется специальная техника и дополнительная физическая сила. А это, как правило, дополнительные денежные затраты.

В Алдане существует городская свалка, куда жители города могут привезти и выгрузить крупногабаритный и строительный мусор. Плата за утилизацию мусора взимается только с организаций, для населения данная услуга предоставляется совершенно бесплатно.

Управляющая организация «ЖилРемСтрой» призывает граждан проявлять уважение друг к другу, соблюдать санитарные правила и нормы, не выкидывать негабаритный и строительный мусор в общие баки, не захламлять им подвальные помещения и придомовые территории. Важно помнить, что мы все несем ответственность за чистоту и порядок в нашем городе.

ООО «ЖилРемСтрой».