Ставка компании – на местных специалистов

Близятся итоговые испытания в школах, средних и высших учебных заведениях. Кто-то из выпускников пока еще только обдумывает выбор будущей профессии, а кому-то предстоит, получив диплом, начать карьерный путь. С 1994 года Акционерная компания «Железные дороги Якутии» целенаправленно занимается подготовкой кадров для своего предприятия. Именно тогда правительством республики было принято Постановление № 137 «Об обеспечении и подготовке кадров для строительства и эксплуатации железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск». Долгое время железнодорожники работали по этому направлению совместно Департаментом по подготовке и расстановке кадров РС (Я). Сейчас такая деятельность продолжается с Министерством образования и науки республики. О том, как в компании ведется профориентационная работа и как происходит подготовка будущих специалистов для якутской железной дороги, рассказала инженер по подготовке кадров Надежда Иванова.

– Надежда Ивановна, какие специалисты всегда востребованы в компании?

– В первую очередь это, конечно, инженеры, имеющие квалификацию по работе с подвижным составом, строительно-дорожными машинами. Всегда нужны сотрудники, имеющие образование по специальности «эксплуатация железных дорог»: это диспетчеры, дежурные по станции и другие работники, которые будут руководить грузовым и пассажирским движением. Не меньше востребованы и специалисты со средним специальным образованием – этими кадрами нас обеспечивает Транспортный техникум, который находится в Нижнем Бестяхе. В учебном заведении обучают по специальностям: «техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог», «организация перевозок на транспорте» и «строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство». Выпускники техникума в основном работают на станции Нижний Бестях и, как говорят нам начальники служб, показали себя хорошо.

Кроме того, предприятию также всегда требуются люди, обладающие компетенциями в области электроснабжения, автоматики, телемеханики и связи на транспорте.

– Что для вашей компании приоритетнее: искать специалистов или вырастить своих?

– Приоритетнее, конечно, вырастить своих. Об этом всегда говорит и глава нашей республики Айсен Сергеевич Николаев, и руководство компании. В последнее время АК «ЖДЯ» отправляет учиться ребят в Дальневосточный университет путей сообщения в Хабаровск. С 1994 года мы работали с Сибирским университетом путей сообщения, с Тындинским техникумом железнодорожного транспорта, Иркутским университетом путей сообщения. Но в связи с тем, что целевые места, которые нам выделяет республика, сокращаются, мы решили продолжить сотрудничество только с ДВГУПС. Сейчас в университете обучаются по целевому направлению более 50 человек, ранее количество студентов-целевиков было около 150. В этом году мы заказали 22 места и надеемся, что в правительстве республики пойдут нам навстречу и выделят эти места, потому что все эти ребята показали высокие результаты на предметной олимпиаде, которая проходила в Алдане 23-24 марта. В этой олимпиаде приняли участие школьники из Нерюнгри, Алдана, Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Наша олимпиада является ежегодной, только в прошлом году пришлось отменить ее по причине пандемии. В 2021-м в испытаниях приняли участие 36 человек, из которых 22 старшеклассника показали хорошие результаты по физике, математике и информатике. Экзамены принимала представитель университета. Ребят, набравших более 80 баллов по двум предметам, мы рекомендовали к поступлению в университет. Сейчас им остается хорошо сдать ЕГЭ и летом подать документы в республиканскую приемную комиссию.

Отмечу, что олимпиада проводилась в 10-й раз. Руководство компании придает большое значение этому мероприятию. В свое время ее проведение инициировал генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» Василий Владимирович Шимохин. Мы проводим олимпиаду совместно с Министерством образования и науки РС (Я). Все финансовые расходы берет на себя наша компания: это транспорт, проживание и питание для участников. В этом году дети жили и сдавали тесты на базе Республиканской школы олимпийского резерва по лыжному спорту. Также мы организовали для них экскурсии в локомотивное депо и на станцию Алдан – так выпускники ближе познакомились с тем, как работает железная дорога.

– На недавней встрече студентов Алданского политехникума с депутатом Госдумы Галиной Данчиковой ребята признавались, что часто не имеют представления о своей будущей специальности. Расскажите, как у вас ведется профориентационная работа.

– Каждый год к нам приезжает довольно много практикантов. До пандемии мы принимали на прохождение производственной, технологической и преддипломной практик до 200 студентов ежегодно. У студентов вузов практика длится 4 недели. На наш взгляд, этого мало. А вот учащиеся Транспортного техникума имеют возможность досконально изучить на практике будущую профессию. Кроме того, у студентов есть возможность потрудиться в стройотрядах. Также ребята из техникума в летнее время устраиваются на работу к нам, в основном на станцию Нижний Бестях. И еще один важный момент: студенты Транспортного техникума с третьего курса могут быть приняты в штат компании. Так, в настоящее время около 10 человек работают на станциях Алдан, Томмот и Нижний Бестях. Учатся они уже по своему отдельному графику. И надо сказать, ребята очень довольны. И для студентов младших курсов служат своего рода примером: те видят, что их старшие товарищи трудятся и уже зарабатывают деньги.

Недавно я проводила собеседования в режиме зум-конференции с выпускниками Транспортного техникума. В этом году учебное заведение заканчивают 46 человек. К сожалению, почти половина ребят сразу после получения диплома пойдет в армию. Но все говорят, что отслужат, вернутся и устроятся к нам на работу.

Что касается профориентационной работы со школьниками, она у нас также проводится каждый год, за исключением последних двух лет, когда, по понятным причинам, организовывать встречи нет возможности. Каждый раз вместе с представителем университета путей сообщения, Министерства транспорта или Минобразования мы объезжали школы Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов, по территории которых проходит железная дорога. И мы считаем, что местные жители должны работать на своей земле, а не только смотреть, как проезжают мимо поезда. Мы очень подробно рассказываем детям о правилах поступления, железнодорожных специальностях, о перспективах дальнейшей работы в ЖДЯ. Показываем школьникам профориентационные видеоролики, из которых они могут узнать много интересного. В начале мая получим обновленный мини-фильм, который будем рассылать в образовательные организации.

– Железнодорожники – одно из тех профессиональных сообществ, где нередки семейные династии. Много ли в компании тех, кто продолжает дело родителей?

– Трудовые династии у нас, конечно, есть. Например, семья Магдич. Сын заместителя генерального директора Владимира Юрьевича Магдича окончил Сибирский университет путей сообщения, трудится в компании, он поездной диспетчер. СибГУПС также окончил сын Евгения Николаевича Вешнякова, генерального директора ГУП «Дирекция по строительству железнодорожной линии», сейчас он работает в Дирекции. Дочь Татьяны Геннадьевны Масюк, специалиста отдела кадров АО «АК «ЖДЯ», Елена, тоже пришла работать к нам в компанию.

Сейчас у нас есть семьи железнодорожников, которые были созданы в Алдане: юноши и девушки учились в разных городах, а встретились и поженились уже здесь. Таких семей у нас более десяти: это, например, семьи Томиловых, Канаевых, Корякиных и другие.

Подготовила

Ирина Виноградова.

Владимир Мирошник, заместитель генерального директора АО «АК «Железные дороги Якутии» по кадрам и социальным вопросам, о том, каковы основные приоритеты политики компании «Железные дороги Якутии» в области подготовки кадров:

– Основная стратегия компании по подготовке кадров – это получение практически всеми работниками профессионального образования, которое позволит им работать на тех участках, где они задействованы. Прежде всего мы ориентируемся на подготовку в ДВГУПС и Транспортном техникуме в Нижнем Бестяхе. Приоритетная задача – это непрерывность обучения сотрудников. То есть такого, чтобы человек раз отучился и на этом остановился, быть не должно. Переобучение должно проходить с определенной периодичностью и быть направлено на повышение компетенций каждого работника, от слесаря и до руководства компании. Помимо вышеназванных учебных заведений, у компании налажены контакты с Сибирским университетом путей сообщения, а также с центрами по подготовке рабочих специальностей и филиалом ДВГУПС в Тынде.

Подготовка молодых людей – это перспектива для компании. Требования к студентам университетов путей сообщения высокие, и так как в транспортных вузах сохраняются лучшие традиции высшей школы, молодые специалисты показывают хорошую подготовку. Но есть свои сложности в том, что по результатам ЕГЭ выпускникам наших школ непросто конкурировать с ребятами из других регионов ДФО. Если с математикой – одним из основных предметов – у старшеклассников дела обстоят более-менее нормально, то со вторым важнейшим для поступления в железнодорожный вуз предметом – физикой есть проблемы. Один из путей решения этой задачи мы видим в следующем: на базе Тындинского техникума открыт лицей, и у ребят есть возможность после 9-го класса на базе этого учебного заведения готовиться в качестве кандидатов для поступления в университет путей сообщения.

В этом году мы также планируем работников, имеющих среднее образование, направлять на заочное обучение в высшие учебные заведения. Они уже показали себя на своем рабочем месте, и мы уверены, что они обязательно к нам вернутся, став инженерами.

Если говорить об условиях, которые мы предлагаем для закрепления у нас специалистов, самое главное – это стабильная выплата заработной платы. Жилье – одна из важных проблем, которую мы стараемся решить, занимаясь строительством домов для сотрудников. В этом году планируется закладка дома в Томмоте, будем продолжать строить в Алдане, Нижнем Бестяхе. Планируем сдать в этом году дом отдыха локомотивных бригад в мкр. Солнечном. Кроме того, наши сотрудники, обратившись в правление компании, могут рассчитывать на оказание адресной помощи. В нашем коллективном договоре закреплен целый пакет социальных гарантий.

Тарас Слепцов, помощник машиниста тепловоза АО «АК «Железные дороги Якутии»:

– Я родом из п. Белая Гора Абыйского района. О том, чтобы работать на железной дороге, начал задумываться с подросткового возраста. Мы ездили на Украину, на родину мамы. Из Москвы, как правило, добирались на поезде. Всегда было интересно: как это – водить составы, управлять такой махиной. Школу окончил в 2011 г. Узнал, что в Нижнем Бестяхе как раз открывается железнодорожный техникум. Поехал поступать. Первый курс отучился – пришел призывной возраст, отслужил в войсках специального назначения в Уссурийске. Потом восстановился на учебе, окончил техникум и поехал в Алдан устраиваться на работу. Уже шесть лет работаю помощником машиниста. Съездил в Тынду на повышение квалификации по специальности «машинист», через пару месяцев должен заступить на новую должность. Работа наша не для слабонервных: ты должен быть морально подготовленным, способным брать на себя ответственность за людей, за груз. И поэтому настраиваешься, продолжаешь обучаться, штудировать специальную литературу, повторять то, что изучал. В локомотивном депо у нас проходят техзанятия, во время которых делаются определенные акценты на те или иные ситуации. В Алдане я уже прочно обосновался: приобрел квартиру, здесь познакомился с супругой, у нас родилась дочка.