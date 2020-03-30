«Солдату я слагаю оду, был ратный путь его тяжел…»

В истории Великой Отечественной войны особое место занимает Сталинградская битва, положившая начало коренному перелому в войне в нашу пользу. Советская армия одержала историческую победу над войсками фашисткой Германии. Эта победа заставила весь мир поверить в силу и мощь Советской армии.





Сталинградская битва началась летом 1942 года. Крупный промышленный центр с большим количеством заводов, транспортный узел, через который в центр России направлялась вся кавказская нефть, Сталинград был основной целью фашистов. Захват города значительно бы ослабил армию и страну в целом. В разгар военных действий вышел приказ главнокомандующего И. В. Сталина «Ни шагу назад!».

В эти суровые для нашей Родины дни, летом 1942 года Алданским военкоматом был призван в ряды Советской армии Мартын Николаевич Мартынов.

Он был направлен в 4-й гвардейский мотомеханизированный корпус 39-го гвардейского танкового полка, двигавшегося в Сталинградском направлении. Мартын Николаевич участвовал в боях при форсировании реки Миус на Южном фронте и в битве за Донбасс, в 1943 году получил медаль «За отвагу». В 1944 году в августе был демобилизован из рядов Советской армии из-за тяжелого ранения, три месяца лечился в госпитале в г. Кисловодске.

Ветеран Великой Отечественной войны Мартын Николаевич Мартынов награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За отвагу», «За победу над фашисткой Германией», «За победу над милитаристской Японией», нагрудным знаком «Ветеран 4-го Сталинградского мехкорпуса 1941–1945 гг.».

Его дочь Маргарита Мартыновна Константинова вспоминает: «Мой отец Мартын Николаевич Мартынов родился на участке «Лаппа» Алдано-Бытальского (Анаминского) сельского Совета Учурского (ныне Алданского) района в многодетной семье охотника-эвенка. Отец Николай и мать Федора имели девять детей, двое младших умерли в раннем детстве, самый старший Михаил, на которого семья возлагала большие надежды, умер от болезни. Муж Федоры рано ушел из жизни, и она одна подняла и воспитала шестерых детей: сыновей Дмитрия, Павла, Мартына, Абрама и дочерей Александру и Валентину. Бабушка была высокой, светлолицой, с мягким взглядом, доброжелательная, отзывчивая. К сожалению, ее не стало, когда мы, внуки, были совсем маленькими. Старшие братья, Дмитрий и Павел, были главными помощниками. Занимались не только домашним хозяйством, но и промышляли охотой и рыбалкой. Кормили многочисленную семью.

Пример отца и старших братьев перенял мой отец Мартын, который впоследствии стал кадровым охотником. Трудовую деятельность он начал в 1935 году охотником Учурского РПО.

Перед началом Великой Отечественной войны отец с братом Павлом снабжали рыбой и мясом жителей колхоза «Белькачи». В военные годы население занималось разведением крупного рогатого скота и ведением сельского хозяйства, сажали морковь, свеклу, картофель, сеяли хлеб. На правом берегу реки Алдан было русское поселение, они учили местных жителей разводить свиней и кур.

Вернувшись с войны, отец познакомился с моей мамой Матреной Константиновной Софроновой. Мама родилась 1 июня 1925 года в селе Кутана Учурского района тоже в многодетной семье. Из пятерых детей она была самой младшей. Родителей матери мы не знали. В военные годы с семиклассным образованием, без специального педагогического образования, мама с братом Михаил Константиновичем учительствовала в белькачинской начальной школе. До ухода на заслуженный отдых мама работала счетоводом-кассиром, затем бухгалтером в сельском Совете с. Кутана.

Отец после войны с братьями продолжал заниматься охотничьим промыслом. Позже в колхозе «Белькачи» работал счетоводом. В Якутске окончил курсы бухгалтеров. В 1960 году был направлен на двухгодичные курсы руководящих кадров советской партийной школы. В настоящее время эта школа является сельскохозяйственным техникумом города Якутска. В 2019 году была выпущена книга, где в истории техникума среди первых выпускников есть фотография моего отца».

После войны, колхозы «Белькачи» (п. Белькачи), «Большевик» (с. Кутана), «Новый путь» (с. Лаппа) объединились в колхоз имени И. В. Сталина. Мартын Николаевич Мартынов был избран председателем колхоза.

В своих воспоминаниях уроженец с. Крест-Хальджай Томпонского района Семен Власович Охлопков с большой благодарностью отмечал: «30 мая 1951 года я был назначен директором семилетней школы в село Кутана Алданского района. Предстояло разобрать здание школы в поселке Белькачи и перевести в Кутану. Кроме того, нужно было в кратчайший срок построить интернат, вспомогательные сооружения, квартиры для учителей, мастерские, физкультурный зал. Все это требовало больших трудовых ресурсов. В конце мая в Белькачи из Кутаны приехали 50 мужчин во главе с председателем колхоза. Ко мне подошел молодой человек в солдатской гимнастерке: «Здравствуйте, товарищ директор! Я председатель колхоза имени Сталина села Кутана товарищ Мартын Николаевич Мартынов. Командуйте!»

Вот так встретились и познакомились два человека, которые до конца жизни сохранили верную дружбу и взаимопонимание.

В 1967–1968 годах вновь произошла реорганизация колхозов сел Кутана, Хатыстыр, Угино, Угоян в один совхоз «Алданский». В отделении «Кутана» до выхода на заслуженный отдых Мартын Николаевич Мартынов работал бухгалтером и руководителем партийной организации. К своим обязанностям относился очень ответственно и добросовестно, всегда был внимательным ко всем окружающим людям, обладал высокой трудоспособностью.

«Рано утром, закончив домашние дела, запрягал лошадей и отправлялся осуществлять ежедневное руководство работой колхоза. А летом на моторной лодке «Таптун» объезжал сенокосные угодья, коневодов, молочные фермы, возвращался домой поздно вечером, – рассказывает дочь Мартына Николаевича. – В свободное от работы время любил слушать радио, читать журналы «Огонек», «Советский Союз», «Охота и охотничье хозяйство», «Крестьянка», газеты «Социалистическая Якутия», «Кыым», «Алданский рабочий». Изредка отец приходил с работы рано, тогда наступали совместные радостные вечера: мама готовила ужин, отец вслух читал из газет новости или играл с нами в шахматы и шашки. Сыновей Витю, Колю, Леню отец с раннего детства приучал к охоте и рыбалке, прививал любовь к родной природе и культуре охоты. Отец и братья обеспечивали семью свежим мясом, дичью, рыбой и всем, чем шедро одаривал Байанай – покровитель охотников, всегда угощали родственников, товарищей и соседей».

В доме Мартына Николаевича всегда с радостью гостеприимно встречали гостей. У них часто останавливались руководители района, уполномоченные райкома, товарищи. Приходил брат Мартына Николаевича, Павел Николаевич, допоздна вели увлекательные беседы про охоту и рыбалку, обсуждали международную политику, разговаривали про работу, текущие дела, играли в шахматы и шашки.

«Сестра Зина и брат Виктор учились в русскоязычной школе в поселке Учур, их приезд на каникулы был в доме большим событием, настоящим праздником. Неразрывно связана жизнь нашей семьи с рекой Янда. Каждое лето на берегу реки заготавливали сено. Река Янда с прозрачной водой всегда привлекала богатой рыбалкой. Здесь водились жирные хариусы, окуни, ленок. А какой вкусной была еда у костра! Пирожки с мясом, сбитый куорчэх с лепешками, суп из потрохов, приготовленные мамой, запеченная рыба, сухое мясо… Никакими словами не передать эти теплые сенокосные вечера, когда мы слушали неторопливые беседы взрослых, любовались красивой живописной родной природой, дышали теплым воздухом свежескошенной травы!» – делится Маргарита Мартыновна.

В семье Мартына Николаевича и его супруги Матрены Константиновны царила атмосфера взаимопонимания, удивительно теплого отношения и уважения друг к другу, все были заняты работой. И глядя на отца и мать, слушая их добрые советы, все пятеро детей Мартыновых получили хорошее образование, за что очень благодарны родителям.

Мартын Николаевич Мартынов за свой неустанный труд и боевые заслуги получил много правительственных наград. В 1993 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Алданского района». Дважды он избирался депутатом – 3-го созыва в 1951 году и 5-го созыва в 1959 году Верховного Совета ЯАССР, был депутатом Анамино-Бытальского Совета. Мартын Николаевич ушел из жизни в 1998 году.

9 мая наш народ отмечает великий праздник – День Победы над фашисткой Германией. В Москве, столице нашей Родины, состоится торжественный парад, посвященный 75-летию Победы. На Красной площади сыновья и внуки будут нести знамя 4-го гвардейского Сталинградского Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова механизированного корпуса, под которым воевали их отцы и деды. Будут нести боевые знамена в честь героев, тех, кто отдал свою жизнь в жестокой войне, и тех, кто стал не только героем Великой Отечественной войны, но и в послевоенное время, отдавая все силы, поднимал страну из руин. Среди них наш земляк Мартын Николаевич Мартынов из далекого села Кутана. Без памяти о прошлом не может быть будущего… Низкий поклон вам – всем, кто погиб смертью храбрых, кто воевал за свободу нашей Родины, кто выжил и трудился в тяжелое послевоенное время, верил в великое будущее своей страны.

Т. Анасенко,

г. Томмот.

Фото предоставлены втором.