Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесу

Леса России, занимая четверть площади мирового лесного покрова и являясь одним из возобновляемых природных ресурсов, удовлетворяют множественные потребности экономики и общества, выполняют важнейшие средообразующие, средозащитные и иные полезные функции.

Одной из главных угроз лесам являются пожары, в числе основных причин которых – поджог сухой травы и неосторожное обращение с огнем в лесном массиве.

Ежегодно, начиная с апреля, с увеличением среднесуточных температур наружного воздуха граждане массово направляются отдыхать на природу, особенно в выходные дни. В этой связи ГКУ РС (Я) «Алданское лесничество» напоминает жителям и гостям Алданского района о необходимости при пребывании в лесах соблюдения требований пожарной безопасности, которыми установлен ряд запретов и ограничений.

Так, в соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, введен запрет на выжигание сухой травы на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях.

В связи с введением данного запрета в Республике Саха (Якутия) отмечается уменьшение числа произошедших лесных пожаров из-за разведения костра и выжигания сухой травы с 15 в 2017 году до 13 в 2019-м.

Вместе с тем, в соответствии с приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения допускается производить в специально оборудованных местах при соблюдении следующих требований:

– место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 м глубиной и не более 1 м в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. м;

– место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 м от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки), 100 м – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 м – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

– территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 м от сухостойных деревьев, сухой травы, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м;

– лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

Следует помнить, что использование открытого огня запрещается:

– на торфяных почвах;

– при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

– под кронами деревьев хвойных пород;

– в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;

– при скорости ветра, превышающей 5 м в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

– при скорости ветра, превышающей 10 м в секунду.

Помимо общих требований пожарной безопасности пунктами 8 и 12 Правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, установлен запрет на выжигание сухой травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м, а также запрещено разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев.

Кроме того, в период со дня схода снежного покрова и до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

– разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

– бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок;

– бросать стекло (стеклянные бутылки, банки и др.), поскольку они имеют свойство отражать солнечный свет и могут способствовать возгоранию;

– употреблять при весенней охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

– оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

– заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим.

Все без исключения землепользователи территорий, прилегающих к лесу, до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 м или иным противопожарным барьером.

ГКУ РС (Я) «Алданское лесничество» сообщает, что до начала пожароопасного сезона все предприятия и организации, ведущие работы и имеющие объекты в лесу, в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах Российской Федерации должны произвести весеннюю доочистку мест рубок и уборку захламленности и бытового мусора на используемых лесных участках; очистить места хранения горюче-смазочных материалов в лесу от растительного покрова и других легковоспламеняющихся материалов и окружить их минерализованной полосой не менее 1,4 м; разработать и согласовать с лесничеством для каждого расположенного в лесу объекта план противопожарных мероприятий; при сжигании порубочных остатков уведомлять ГКУ РС (Я) «Алданское лесничество» о месте проведения сжигания, дате проведения этих работ и об ответственных лицах; обновить и доукомплектовать противопожарное оборудование и средства для тушения лесных пожаров в соответствии с установленными нормами и проектами освоения лесов; создать на пожароопасный сезон в подразделениях, осуществляющих лесопользование или производящих работы в лесу, пожарные дружины; провести инструктаж работников, а также участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесу, о соблюдении требований настоящих правил, а также о способах тушения лесных пожаров. Также напоминаем, что лица, виновные в нарушении требований правил пожарной безопасности в лесах, несут административную ответственность в виде штрафа.

Заготовщикам древесины следует помнить, что в соответствии с п.п. 16, 17 указанных правил очистка мест рубок лесных насаждений от порубочных остатков огневым способом путем их сжигания разрешается только до начала и после окончания пожароопасного сезона. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления.

За нарушение Правил пожарной безопасности в лесах установлена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ, а в случае, если лесной пожар возник вследствие человеческого фактора и повлек уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба более 50 тыс. руб., закон также предусматривает уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с назначением наказания при различных обстоятельствах вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет с дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб.

Следует помнить, что на виновников пожаров возлагается обязанность по возмещению ущерба, причиненного лесному фонду, а также затраты государства на тушение пожара и проведение работ по лесовосстановлению.

Важно знать, что в случае обнаружения пожара необходимо обращаться в органы МЧС России по телефонам службы спасения 01 или 112.

В случае возникновения возгорания в лесном фонде – по федеральному номеру ФБУ «Авиалесоохрана» 8-800-100-94-00 (звонок по России бесплатный), в диспетчерскую службу ФБУ «Авиалесоохрана» РС (Я) по номеру 8 (411-2) 44-74-76, в ГКУ РС (Я) «Алданское лесничество» – 8 (411-45) 3-13-92, 4-41-70 и ЕДДС Алданского района – 8 (411-45) 3-73-72.

ГКУ РС (Я) «Алданское лесничество».