Собираем информацию!

В октябре 2019 года исполняется 90 лет со дня основания АП «АЯМтранс». Алданский историко-краеведческий музей собирает дополнительные материалы о нашем предприятии, его тружениках.

Просим всех бывших аямовцев, их родственников написать свои воспоминания о предприятии, своей работе, товарищах, родителях, наиболее интересных и значимых событиях в трудовой биографии, желательно с фотографиями тех лет.

По всем вопросам обращаться по тел. 3-52-34 (А. И. Белокопытова), 3-74-70 (Н. И. Пугачева) и в редакцию «Алданского рабочего».