«Снежный снайпер» не промахнется!

22 февраля в Алдане прошли соревнования по снегоходному биатлону «Снежный снайпер», посвященные Дню защитника Отечества и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Со всего района съехались болельщики и участники к месту проведения чемпионата. Кто-то приехал на автомобиле, а кто-то добрался на своем снегоходе. Территория соревнований была подготовлена, и все участники лишь ждали команду к старту.





















– Мы проводим это мероприятие с 2014 года. Традиционно позволяем себе этот спортивный праздник один раз в год. Увы, в этом году к нам не смогли приехать гости из Нерюнгри, обычно это четыре-пять снегоходов. Каждый год мы стараемся менять формат соревнований. В этом году провели чемпионат с элементами биатлона. Участник проезжает свою дистанцию, а после на снегоходе занимает точку на импровизированном стрельбище. Чувствуется возрастающий опыт участников: мы стали наблюдать более быстрые прохождения трассы в сравнении с предыдущими годами. Мы растем и, может, когда-нибудь будем участвовать в первенстве Дальнего Востока. Стать участником может любой, если у него есть соответствующая техника, и он является совершеннолетним, – рассказал организатор мероприятия и член экстрим-клуба «Мотодор» Дмитрий Медведев.

Курсирующие снегоходы, веселящиеся на снежных сугробах дети и их родители, аромат только приготовленного плова целиком и полностью обволакивали мероприятие своим неповторимым настроем. Уже проехавшие свою трассу участники ждали подведения итогов: некоторые угощались изысками местной полевой кухни, общаясь со своими товарищами, другие терпеливо ожидали результатов чемпионата, ну а кто-то катал на своих снегоходах и детей, и взрослых. Ближе к завершению соревнований на месте их проведения уже нигде не оставалось не тронутого гусеницей снежного покрывала.

– Я участвую в соревнованиях из года в год. Если говорить честно, являюсь родоначальником этого движения, еще когда были первые «Бураны», до 2005 года. Потом вошли в использование уже канадские снегоходы. Постепенно начало организовываться сообщество, а после – клуб «Мотодор». Наши коллеги из Нерюнгри не приехали в этом году, а там два клуба экстремальных видов спорта. Главная, как я считаю, проблема в том, что люди проявляют малый интерес к экстремальным вилам спорта. Когда подобные соревнования проводятся в Нерюнгри, там гораздо больше и участников, и спонсоров, и зрителей с детьми. Здесь собрались единомышленники. Главное ведь не победа, а участие. А вот нововведение с биатлоном, по моему мнению, слегка не продумано. В лыжном биатлоне можно прицелиться, в наших же шлемах целиться невозможно, да и перчатки необходимо снимать, винтовку приходится опирать на ветровое стекло снегохода. И не везет нам с погодой. Сколько раз устраивали соревнования, ни разу нормальной погоды не было, – комментирует один из участников соревнований.

Под музыку, включенную для увеселения всех присутствующих, люди занимались, чем хотели. Освободившиеся участники соревнований показывали свое мастерство, кто-то даже закапывался на снегоходе как можно глубже в снег, а потом пытался выкарабкаться. У некоторых получалось провести этот фокус, а иных ждала неудача, и без чьей-то помощи, увы, им выбраться не удавалось.

– Зрелище хорошее, но, признаться, это немного не наше. Мы, все-таки, мотоциклисты, вот сейчас стоим на этом месте, а страшновато становится, ведь на мотоциклах обычно «перелетаем» этот участок дороги. Хотелось бы чаще видеть подобные мероприятия. Раньше на мотоциклах и в марте катались, после проводов русской зимы – сразу на мотокросс на Васино поле, – делятся своими впечатлениями гости мероприятия.

Мероприятие приближается к концу, но это не означает, что веселый настрой всех присутствующих сходит на нет. Участники завершили заезды, и теперь слово за членами жюри, которые уже работают над подсчетом времени каждого. На стол выставляют кубки, раскладывают грамоты и медали. Дело остается за главным – торжественным вручением наград победителям.

Первое место в классе «Буран» занял Иван Паламарчук, «Утилитарно-туристический спорт» – Евгений Рашимбаев, «Горно-спортивный снегоход» – Олег Сарафанников, в классе «Крутой снегоход» – Денис Слепухин.

Для общего фотографирования все участники сгруппировались на фоне своих снегоходов. Но постепенно к чемпионам стали подходить и зрители соревнований, дабы запечатлеть себя на фото посреди железных коней и их владельцев. Лица людей светились от переполняющих их эмоций, лишь только краснота щек напоминала о небольшом, но пронизывающем всех присутствующих ветре.

– Прекрасное мероприятие, свежий воздух. Участники собираются на чемпионат на разной технике. На этот раз мы немного поэкспериментировали с биатлоном, но, как мне кажется, несколько не пошло сочетание кросса со стрельбой, очень тяжело было участникам. Должен быть большой огневой рубеж, видимый зрителям, а не маленькие мишени. Хочется привлекать людей, чтобы приобретали технику, тренировались, участвовали в наших соревнованиях и выигрывали, – подытожила мероприятие главный секретарь соревнований Елена Жукова.

Иван Балабкин.

Фото автора.