Служба пропаганды безопасности дорожного движения

Интересный факт: служба пропаганды родилась раньше, чем сама Госавтоинспекция! ГАИ, как известно, ведет свою историю с 1936 года. А 25 мая 1932 года был издан циркуляр ГУРКМ при СНК РСФСР № 36 «О мероприятиях по развертыванию пропаганды вопросов безопасности уличного движения». Этот день в настоящее время и считается Днем работников по пропаганде безопасности дорожного движения.

Сотрудник службы пропаганды – это зачастую инспектор ДПС, юрист, психолог, журналист и фотограф, педагог и воспитатель в одном лице. В крупных городах в структуре ГИБДД действуют группы и подразделения по пропаганде. В Алданском районе в настоящее время такой должности в штате отдела ГИБДД нет. Однако по-прежнему остающаяся актуальной работа по формированию культуры поведения на дороге, разъяснению действующих норм и правил, профилактике детского дорожно-транспортного травматизма силами сотрудниками подразделения продолжается.







О том, как организована эта деятельность, «АР» рассказала инспектор Алданского отдела ГИБДД Оксана Вячеславовна Молитвик. Алданские школьники и дошколята, педагоги и родители хорошо знают Оксану Вячеславовну. В Госавтоинстпекцию она пришла в 2011 году именно на должность инспектора по пропаганде. А службу в органах внутренних дел начала двумя годами ранее с кадровой работы в районном отделе МВД России, затем – в подразделении по делам несовершеннолетних.

За каждым учебным заведением (а львиная доля работы пропагандистов ПДД происходит именно в среде детей), рассказывает Оксана Вячеславовна, сегодня закреплен сотрудник районного отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения. За четыре месяца 2021 года алданскими госавтоинспекторами проведено 68 бесед, 58 из них – в детских учреждениях. Увы, в этом году за неполные пять месяцев на дорогах района уже пострадали пятеро несовершеннолетних участников движения – три маленьких пассажира и два пешехода. «Помимо плановых бесед и встреч, после каждого происшествия на дороге с участием детей мы обязательно приходим в учебное заведение, воспитанник которого попал в ДТП, рассказываем о происшествии, напоминаем о правилах поведения на дороге», – поясняет Оксана Вячеславовна.

Формы работы правоохранителей с юными подопечными не ограничиваются лекциями и нотациями, ведь куда интереснее ребятишкам на практике испытать свои знания о правилах дорожного движения. В настоящее время в пяти образовательных организациях Алданского района есть игровые автогородки: три школы и два детских сада получили их в качестве призов за победу в республиканских конкурсах, проводимых ГИБДД. «Также проводим викторины, практические занятия, конкурсы, встречаемся с ребятами, отдыхающими на летних площадках, в оздоровительном лагере «Берег дружбы», – рассказывает Оксана Вячеславовна. – К сожалению, требования к организации учебного процесса, введенные в целях соблюдения санитарных норм, не позволяют нам сейчас проводить линейки одновременно со всеми классами параллели или звена. Но сегодня мы можем работать отдельно с каждым классом».

В различных профилактических акциях вместе с сотрудниками ГИБДД участвуют волонтеры Центра дополнительного образования «Добрая воля», такие мероприятия проводятся для всех категорий участников дорожного движения: пешеходов, водителей, велосипедистов и т. д. Стали привычными и приятные сюрпризы к праздникам – Дню защитников Отечества, 8 Марта, Новому году, когда водители вместо проверки документов и предупреждений принимают от обычно строгих инспекторов дорожного движения поздравления и небольшие подарки, ну и, конечно же, напоминание о главных «заповедях» для тех, кто садится за руль.

Есть в Алдане и юные инспекторы дорожного движения. В районе действуют 12 юидовских отрядов. «Всегда активно работают во взаимодействии с ГИБДД отряды школ № 1 и № 2. Так, во второй школе регулярно проводим мероприятия к таким датам, как, например, День ребенка, День памяти жертв ДТП и другим», – отмечает Оксана Молитвик.

Велосипеды, мопеды, гироскутеры – количество развлечений «на колесах» растет, а значит, и инспекторам ГИБДД необходимо своевременно предупредить детей и взрослых об опасностях, которые подстерегают юных пользователей этих транспортных средств на дорогах. Правда, далеко не все родители, признается инспектор, сегодня готовы воспринимать информацию о необходимости использовать защиту при поездках на велосипедах или получения прав для управления мопедом.

Профилактика в сфере безопасности дорожного движения, конечно, не исчерпывается занятиями с подрастающим поколением. Это и работа со СМИ, на предприятиях района, где во время бесед в коллективах доводится информация о состоянии аварийности, погодных условиях, особенностях скоростного режима, нововведениях в правилах дорожного движения и многом другом.





И. Александрова

Фото предоставлены О. Молитвик.





