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Служба адресных субсидий на ЖКУ по Алданскому району подвела итоги работы за 2018 год

Служба адресных субсидий на ЖКУ по Алданскому району подвела итоги работы за 2018 год

В 2018 году в Алданском районе 911 семей воспользовались субсидиями на оплату коммунальных услуг на сумму более 18,9 млн рублей. По сравнению с показателями  прошлого года зафиксировано снижение  количества получателей на 45 семей (в 2017 году 956 семей оформили субсидии на оплату ЖКУ), средний размер субсидии в 2018 году уменьшился на 5,4 %  и составляет 1 755  руб.

На снижение количества получателей субсидии повлияли такие факторы,  как увеличение совокупного дохода семьи, наличие задолженности за ЖКУ и отсутствие соглашения по ее погашению и другие.

Напоминаем также, что с  2016 года Агентство субсидий на основании постановления Правительства РС (Я) № 307 от 25 августа 2016 года предоставляет еще одну государственную услугу – компенсацию расходов граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. По итогам 2018 года 337 семей воспользовались компенсацией на сумму  546,42 тыс. рублей.

Также у получателей субсидии и компенсации на капитальный ремонт появилась возможность подать заявление электронно, через республиканский Портал государственных и муниципальных услуг https://e-yakutia.ru. Направление документов через портал существенно экономит время, ведь заявление можно отправить прямо из дома, в любой удобный момент.  Документы можно сдать и в офисе ГАУ «МФЦ  «Мои документы». 

Все ответы на вопросы: что такое субсидия на ЖКУ, компенсация на капитальный ремонт,  условия получения, перечень необходимых документов, предварительный расчет, подача заявления в электронном виде, – можно узнать у специалистов Службы адресных субсидий по адресу: г. Алдан, ул. Ленина, 49,  или по телефону 3-46-83.

Также можно сделать самостоятельный предварительный расчет субсидии с помощью онлайн-калькулятора на официальном сайте Агентства субсидий http://www.subsidii-jku.ru во вкладке «Физическим лицам». Информация о субсидии и компенсациях размещена и в Инстаграм-аккаунте Агентства AS_YKT. 

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