Следователь – работа, которая всегда с тобой

Так уж сложилось в моей жизни, что профессиональных праздников у меня несколько. Одним из них я с гордостью считаю и День следователя, профессиональный праздник сотрудников органов следствия Российской Федерации. Следователем я проработала с 2004 по 2018 годы. Сразу скажу, что совсем не мечтала с детства об этой профессии, да и пришла в следствие совсем не выпускницей учебного заведения, за плечами имелся уже и трудовой стаж, и кое-какой жизненный опыт. Но главное, что было, – это огромное желание работать и… учиться. Да, именно учиться. Потому что работа накрыла сразу с головой и увлекла. Было сложно, но невероятно интересно.







Навсегда запомнилось первое расследованное мной дело о краже из гаражей, совершенной группой подростков. Обворовали тогда продавцов одежды. Поскольку группа была из шести человек, то и вещей они унесли достаточно много. Чтобы изъять украденное, совместно с оперуполномоченными отдела уголовного розыска ездили по городу с обысками, выемками в гаражах, сараях, квартирах. Потом были допросы, очные ставки, опознания и процедура задержания подозреваемого. После задержания у следователя есть 48 часов, чтобы представить в суд доказательства причастности к преступлению и обосновать избрание меры пресечения – заключение под стражу. В случае с несовершеннолетним, а именно таким был тогда один из подозреваемых, необходимо еще и максимально представить характеристики из учебных заведений, от участкового, инспектора по делам несовершеннолетних, провести допросы законных представителей, педагогов. А потом был осмотр изъятого имущества. Особенно запомнилось огромное количество носков, которые я пересчитывала, словно кладовщик. Все описывала, а потом упаковывала и опечатывала. Вещественных доказательств получилось тогда несколько мешков.

С огромной благодарностью вспоминаю тогдашних моих коллег, помогавших мне постигать азы расследования: Ирину Евгеньевну Турантаеву, ныне она юрист в отрасли гражданского права в Новосибирске, Наталью Юрьевну Тибейкину, которая продолжила службу следователем в Амурской области, Елену Юрьевну Смолеву (продолжила службу следователем в Иркутске, в настоящее время пенсионер МВД). Они по-простому, можно даже сказать «по-девчачьи», подсказывали мне, поддерживали и успокаивали, когда казалось, что «все пропало» и ничего не получается. В этот же период работал всегда серьезный и рассудительный Олег Викторович Шапран (в настоящее время адвокат).

Не могу не упомянуть своего наставника Геннадия Владимировича Долганова (сейчас он адвокат в г. Якутске, с которым мне даже довелось встретиться в Верховном суде по своей новой работе). Геннадий Владимирович тогда специализировался на расследовании уголовных дел, связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Запомнилось дело, когда по вине пьяного водителя автомобиль с пассажирами утонул в котловане. Тогда погибли женщина и ребенок. Чтобы извлечь автомобиль с телами погибших, пришлось привлечь службу МЧС. Впечатлило тогда, как Геннадий Владимирович все четко и профессионально спланировал и организовал, впоследствии всегда старалась ориентироваться на его методы работы. В работе следователя очень часто бывают нестандартные ситуации, требующие не столько знаний уголовного права, сколько элементарной смекалки, умения находить выход из ситуаций с максимальной пользой для дела. И это тоже своего рода школа, которую проходишь, работая в следствии.

Вообще, работа в следствии – это образ жизни. Поэтому, чтобы совместить все важное, приходится очень грамотно планировать день, а то и неделю. Если что-то срочное (а уж что такое сроки в следствии никто не знает лучше следователя), то приходится задерживаться на работе допоздна, работа в выходные и праздники тоже не редкость. Кроме того, у следователя есть еще и суточные дежурства, на которых он является старшим следственно-оперативной группы, выезжающей на происшествия. На выездах приходится общаться с потерпевшими, очевидцами, зачастую находящимися в стрессовой ситуации из-за произошедшего с ними. А иногда и с подгулявшими личностями, которые под утро обнаруживают «кражу» телефона где-нибудь в кафе или в гостях. Некоторые толком и рассказать ничего не могут после выпитого, а иногда ведут себя агрессивно и откровенно вызывающе. И тут самое главное иметь выдержку и самообладание, уметь человека успокоить и получить от него максимально значимую информацию.

Рабочий день следователя непредсказуем. Очень часто на вопрос «до скольки работаешь» не знаешь ответа. Иногда вообще домой забегаешь только переодеться, особенно когда задержан подозреваемый и у тебя есть двое суток для сбора материалов, чтобы определиться с мерой пресечения. Либо когда необходимо «закрепиться» по доказательствам, допрашивая свидетелей, изымая предметы и орудия преступления, потому что, упустив время, можно лишиться доказательственной базы, без которой направить дело в суд будет невозможно.

О следственной работе часто судят по многочисленным сериалам, где образ следователя показывают зачастую романтичным. Но многое остается «за кадром», например, рутинная работа, когда ты сидишь до ночи и разбираешь документы. Очень важно правильно поставить вопросы эксперту для проведения судебной экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях, телесных повреждениях, когда реально работает правило «каков вопрос, таков ответ». Если расследуется уголовное дело в сфере экономики, то, как правило, оно связано со значительным объемом документации, которую необходимо изучить, осмотреть и составить протокол осмотра документов, отобрать их для представления эксперту. Особенное внимание уделяется делопроизводству, когда от правильности оформления протоколов зависит, будут ли они признаны допустимыми доказательствами. Это очень часто имеет место в делах в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Бывают и такие дела, когда, казалось бы, и лицо установлено, и похищенное изъято, а в совокупности доказательств не хватает для направления дела в суд. В последнее время особую проблему представляют дела по так называемым мобильным мошенничествам, когда у граждан похищают денежные средства с банковских счетов. Несмотря на проводимую работу при расследовании, установить преступника и тем более вернуть похищенные деньги практически невозможно.

Очень важной составляющей в работе следователя является постоянное самообразование, изучение часто меняющегося законодательства. И, конечно же, просто никуда без дельного совета коллег, а в этом коллектив всегда был отзывчив. Любую сложную ситуацию обсуждали вместе, каждый высказывал свое мнение, и зачастую это помогало: находился тот единственный верный вариант решения проблемы.

Огромное влияние в становлении профессиональных навыков работы (я думаю, тут со мной согласятся все мои бывшие коллеги-следователи) оказал Александр Анатольевич Горбушин. Будучи в должности заместителя начальника, а впоследствии возглавив подразделение, Александр Анатольевич при всей своей занятости всегда находил время выслушать следователя, проверить дело, помочь составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого, если возникали затруднения, просто дать совет и по делу, и по жизненной ситуации. Действительно профессионал с большой буквы, к мнению которого присушивались не только в стенах отдела, но и за его пределами. Очень благодарна ему за тот опыт, который он бескорыстно передавал всем нам, развивал и поддерживал лучшие традиции следственной работы. Ныне Александр Анатольевич находится на поистине заслуженном отдыхе, является ветераном МВД, трудится на одном из предприятий Алданского района.

В преддверии профессионального праздника необходимо сказать обо всех коллегах, с которыми за годы службы в следственном отделе мне посчастливилось работать. Это мой первый руководитель Роман Владимирович Волокитин, в настоящее время он живет в г. Санкт-Петербурге. Марина Николаевна Тютюнникова, старший следователь, теперь живет в г. Ленске. Наталья Николаевна Русева (старший следователь) закончила свою карьеру следователя в Хабаровском крае. Вячеслав Валерьевич Быченков и Алексей Сергеевич Русев завершили службу в МВД в должности заместителя начальника следственного отдела. Павел Михайлович Скрипников прошел путь от участкового уполномоченного милиции до заместителя начальника следственного отдела, совсем недавно пополнил ряды пенсионеров МВД. Виктор Николаевич Тарасов (старший следователь), начинавший свою службу инспектором ПДН, Иван Иннокентьевич Жирков, пришедший в следствие из лицензионно-разрешительной службы МВД. Александр Сергеевич Гаврутенко, продолживший затем службу в г. Нерюнгри в ОБЭП. Наши коллеги из п. Нижний Куранах: Максим Александрович Ермилов (заместитель начальника) и Надежда Юрьевна Шпиллер (старший следователь). Томмотские коллеги — Ирина Владиславовна Мари-Кирий, человек с неиссякаемой энергией и неизменным оптимизмом, которая сейчас продолжает службу в системе МВД в г. Олекминске, Владимир Сергеевич Обрубов, в настоящее время участковый уполномоченный полиции в г. Томмоте. И, конечно же, наш бессменный на протяжении долгих лет водитель и помощник следователя Александр Владимирович Косотуров, без которого, действительно, порой было как без рук. Непродолжительное время в коллективе проработали Марина Николаевна Чувашова и Аркадий Николаевич Порядин, которые продолжают службу в системе МВД.

За время службы в следственном коллективе сложилась семейная пара: женой и мужем стали Светлана Ильинична Россова (20 лет отдавшая следственной работе, прошедшая путь от следователя до заместителя начальника, вышла на пенсию в звании подполковника) и Сергей Александрович Ларченко. Светлана Ильинична необычайно тактичный человек, грамотный специалист, очень приятно было с ней работать и общаться вне работы. Сергей Александрович в следственную работу просто ворвался, за сравнительно короткий срок проявив себя профессионалом высокого уровня. По результатам работы он был удостоен звания «Лучший следователь Республики Саха (Якутия)». На пенсию вышел в должности начальника отделения дознания. Теперь Светлана Ильинична и Сергей Александрович живут в Санкт-Петербурге, воспитывают чудесного сына, очень гостеприимно встречают земляков.

В преддверии профессионального праздника особые поздравления следователям, которые в настоящее время продолжают нести свою непростую службу. Это старший следователь Елена Николаевна Лябухова, миниатюрная, но упорная, трудолюбивая, просто «маленький танк», как мы иногда ее называли между собой. В настоящее время она продолжает службу в Нерюнгринском ОВД, счастливая мама двоих замечательных сыновей.

Сердечно поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников органов следствия, особенно действующий коллектив следственного отдела МВД России по Алданскому району: Ольгу Хатиковну Ситдикову, Владимира Михайловича Бородича, Бориса Ивановича Петрова, Андрея Александровича Помалейко, Кристину Сергеевну Черепанову, Елену Ивановну Петрову, Викторию Владимировну Бурбоеву, Людмилу Владимировну Кудрявцеву. Специфика работы требует от вас не только высокого профессионализма, трудолюбия, выдержки, но зачастую и личного мужества. Служение закону и народу, верность долгу и Отчизне – вот что так отличает вас в нелегкой и опасной служебной деятельности. Низкий поклон ветеранам органов предварительного следствия, тем, кто обучает молодых следователей. Ваш бесценный опыт расследования преступлений передается из поколения в поколение.

Спасибо всем сотрудникам за верность служебному долгу, за профессионализм и самоотверженность, за то, что в будни и в праздники охраняете порядок и законность. Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия вам и вашим близким, взаимопонимания в семье и дальнейших успехов в нелегкой профессии!

Елена Белоусова.

Фото предоставлено

автором.