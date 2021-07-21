Сладкий выбор Александра Варенова

Выбор подарка иногда становится непростым решением. У каждого свой вкус и предпочтения. Поэтому зачастую беспроигрышным вариантом становятся цветы и сладости, особенно если это касается прекрасных представительниц человечества.

Флористы и кондитеры предлагают новые тренды, вкусы, виды упаковки и многое другое. Но есть и те, кто не ставит на поток свое творчество – это хендмейдеры. Подарок, сделанный своими руками, будет всегда оригинальным и в единственном экземпляре.

Так, среди направлений hand made есть очень увлекательное и «сладкое» творчество, – свит-дизайн. Произошло оно от английского sweet – сладкий, а возникло в двадцатом веке в Европе для упаковки конфет. Оформлять красиво и оригинально кондитерские изделия в букеты – своего рода флористика, только в отличие от работы с живыми цветами мастер декорирует конфету в бумажные цветы разной сложности.

Заказать такой подарок можно и в Алдане. Занимается «сладким» творчеством Александр Варенов.

Александра с детства тянуло создавать подарки своими руками, но мечтал пойти по стопам мамы и бабушки – связать свою судьбу с бухгалтерской сферой. Так он получил два высших экономических образования, работал по специальности и даже пробовал открыть свое дело в предоставлении бухгалтерских услуг населению и предпринимателям. «С детства не любил обычные подарки, мне надо было сделать их самому, своими руками. Проработав несколько лет по специальности, постепенно пришел к тому, что заниматься лучше тем, к чему душа лежит. Деятельность должна доставлять удовольствие, а не так, чтобы процесс от проделанной работы не оставил никакого удовлетворения, кроме зарплаты в конце месяца. Я нашел себя в составлении композиций и букетов из мыльных цветов. Эту идею я почерпнул, будучи в отпуске в Краснодаре. Тогда это был тренд, который набирал обороты. Позже освоил технику свит-дизайна. Оставил работу и занялся бизнесом. Мыльные цветы выглядят как живые, но при этом сохраняют свой вид на долгие годы. Они несут собой идею декора. Композиции из них прослужат вам до десяти лет при соблюдении условий хранения: не должно быть влаги и прямых солнечных лучей. Широкий ассортимент мыльных цветов позволяет воплотить любую композиционную идею. Конечно, среди бутонов пионов, тюльпанов, сакуры, вишни, хризантем, георгинов большей популярностью пользуется королева цветов – роза», – поделился Александр.











Кстати, идея сохранить красоту живого цветка пришла из Азии. «Вечные» цветы изготавливаются из специального мыльного раствора, в бутоны добавляют ароматические добавки, максимально приближенные к натуральному запаху цветка. Искусственные цветы надолго сохраняют свою форму и вид, послужат отличной идеей декора для любого мероприятия, домашнего интерьера, презентаций и подарка.

Освоив составление букетов из мыльных цветов, Александр решил попробовать свои силы в свит-дизайне. В этом направлении он воплощает творческие идеи и свое желание мастерить подарки своими руками, вкладывая в каждый свой маленький шедевр частичку своей любви и души. Азы в «сладком» дизайне он постигал на мастер-классах Анны Тюмеровой. Создавать бумажные букеты с конфетами – работа очень кропотливая и требует усидчивости, а также желания сделать что-нибудь эксклюзивное своими руками. На просторах интернета достаточно мастер-классов по этому ремеслу – как платных, так и бесплатных.

«Когда освоил свит-дизайн, встал вопрос о совмещении бухгалтерской работы с новым бизнесом. Мечту детства я уже осуществил – стал бухгалтером, проработал в этой профессии девять лет. Но понимал, что это не мое. Поэтому выбрал творчество и не жалею об этом», – признается Александр.

Порыв стать флористом мыльных и сладких букетов поддержали не все. Многие, как признался Александр, осуждали, что, мол, это не мужская работа – крутить фантики для конфет. А для него это не просто работа, а любимое дело и развивающийся бизнес.

В своем деле Александр – самоучка и полагается на свое творческое видение, всегда прислушивается к пожеланию клиента и к каждому имеет индивидуальный подход. Для своего творчества делает закупки в интернете. В основном работает с поставщиками из центральной части России, через специализированные интернет-площадки и магазины. Букеты из мыльных бутонов и сладостей пользуются популярностью не только у алданцев, но и жителей близлежащих городов. С еженедельными заказами Александр справляется сам. «У меня нет помощников, с заказами справляюсь сам. Конечно, в самом начале на один стандартный сладкий букет из пятнадцати роз уходило более двух часов, теперь на него уходит примерно час. Есть сезонные заказы – это праздничные дни или большие торжественные мероприятия. Так, очень много заказывают на 8 марта, Новый год, 1 сентября, выпускные в детских садах и школах», – рассказывает Александр.

Самый большой букет, который заказали из мыльных роз, – это 1 001 бутон, а сладкий состоял из 75 конфет. Есть и те, кто любит комбинированные цветочные композиции. Стоимость таких подарков начинается от трехсот рублей и выше. Популярны конфетные букеты в основном с Ferrero rocher и Raffaello, а вообще в бумажный цветок можно завернуть любую сладость, которую вы предпочитаете. Весь бизнес Александра построен на онлайн-заказах через социальные сети и мессенджеры. Также для удобства клиента есть доставка к определенному времени и событию, еще для тех, кто хочет сделать сюрприз или признаться в чувствах, но лично не готов, существует услуга анонимной доставки. Его букеты заказывают из Нерюнгри, Якутска и Иркутска. Как правило, клиентами таких необычных подарков становятся женщины, но есть и мужчины, при этом сильный пол тратит большие суммы. К слову, Александр любит благодарить своих клиентов. Например, в детские букеты может положить плюшевую игрушку. Сейчас у него в мыслях расширить границы своего творческого потенциала и производить сувенирную продукцию.

Работает Александр на дому и свой бизнес с февраля этого года оформил как самозанятый, считает, что это очень удобное налогообложение для тех, кто имеет маленький бизнес по производству и оказанию услуг населению. Да и сравнить ему есть с чем, потому что у него был опыт работы индивидуальным предпринимателем. Еще Александр до пандемии COVID-19 проводил по приглашению мастер-классы в свит-дизайне в обществе инвалидов, сейчас планирует публиковать бесплатные уроки в соцсетях на своих страничках.

Порой найти в себе силы поменять свою жизнь кардинально может не каждый из нас. Легче всего идти по проторенной дорожке и, как принято в обществе, заниматься тем, на что учился. Но, как правило, истории таких людей, как Александр, – это исключения, и они доказывают, что человек способен на все. Он мечтал быть бухгалтером, но цифры, отчеты, законы оказались скучны, и любовь к творчеству взяла верх. Теперь он занят любимым делом, которое приносит не только удовлетворение, саморазвитие, но и стабильный заработок. А самое главное, что его искусство приносит радость и счастье людям.

Анна Юмадилова.

Фото предоставлены

А. Г. Вареновым.