«Сквозь очки на свете белом много можно увидать…»

Вчера, 4 марта, во всем мире отмечали Международный день очкарика. Казалось бы, праздник шуточный, но несет в себе самое что ни на есть серьезное значение. Большинство из нас сталкивается в жизни с проблемами со зрением. Поэтому неофициальный праздник с необычным названием призван обратить внимание на важность своевременного принятия профилактических мер и восстановления остроты зрения.

Современная оправа появилась в XIII веке благодаря итальянскому стеклодуву Сальвино Армати, который соединил две линзы в одну оправу и наладил потоковое производство очков. Впервые линзы обнаружили еще при раскопках легендарной Трои. Возраст стекла составляет более 2 500 лет до Рождества Христова. Более того, в древнеегипетских иероглифах есть упоминания о проведенных операциях на глазах и об изобретении устройств для улучшения зрения. Много лет ученые и философы искали решения проблемы потери зрения. Что только не шло в ход, чтобы увеличить его остроту: кристаллы драгоценных камней, стеклянные пузыри, наполненные водой, кусочки копченого стекла, кварца и хрусталя. Но прогресс не стоит на месте, и на смену очкам пришли маленькие контактные линзы, которые многим помогли отказаться от ношения очков, но все же этот корректирующий аксессуар в оправе не утратил свою популярность. К тому же, огромный выбор и предназначение очков, например, защита от солнца, позволяют создать модный или деловой образ. Быть очкариком не стыдно. Многие даже приобретают очки без диоптрий, чтобы создать деловой имидж. Ведь очки всегда ассоциировались с умом и интеллигентностью, мудростью и красотой.

Мой герой Константин Николаевич Колосов к этому празднику имеет самое прямое отношение. Уже более двадцати лет он работаем мастером-оптиком в своем маленьком уютном магазине «Оптика». Но до открытия своего дела он мечтал совсем о другой карьере.





Константин Николаевич – коренной алданец, вырос в поселке дражников и учился в средней школе № 3. Он признался, что в детстве мечтал пойти по стопам отца – в геологию. Но жизнь порой вносит свои коррективы. Константин не думал, что свое будущее свяжет со спортом. Причиной всему стал случай, произошедший с его другом, который занимался легкой атлетикой в Алданской ДЮСШ и должен был выступать на соревнованиях. У товарища соскочил на ноге фурункул, и участие пришлось отложить. Заменить приятеля в предстоящих соревнованиях по беговой атлетике Косте предложил учитель по физкультуре. Константин Николаевич признался, что выступать было страшно, уровень соревнований требовал профессиональной спортивной подготовки. К слову, это были первые в его жизни республиканские соревнования, они стали не только серьезным шагом, но и триумфом. Тогда он занял призовые места, после чего директор ДЮСШ Виктор Иванович Шапран предложил Константину отнестись к спорту более серьезно. Увлечение спортом привело к тому, что, побывав на соревнованиях в Благовещенске, он решил, что будущую профессию будет получать именно здесь, настолько сильно ему понравился город, стоящий на Амуре. Константин поступил в Благовещенский пединститут на факультет физической культуры и спорта. Вернувшись в Алдан, устроился работать тренером в спортивную школу, а еще преподавал физкультуру студентам в алданском профессиональном училище. За его плечами двадцать пять лет педагогического стажа. Со спортом пришлось «завязать» в кризисные девяностые. Несмотря на то, что в те годы прекратили свою деятельность большинство спортивных объектов, и алданцы хорошо помнят, как большие спортивные комплексы превращались в крытые рыночные павильоны, Константин Колосов продолжал вести тренировки для ребят. «В девяностые было очень сложно. Брался за любое дело, надо было кормить семью. Время требовало перемен. В 1998 году появилась идея открыть свое дело – магазин оптики. К тому же моя теща Любовь Ивановна Козлова много лет проработала в государственной оптике и ей была знакома эта сфера деятельности. В Якутске я окончил курсы на мастера-оптика», – делится Константин Николаевич.

Идея сделать альтернативу государственной оптике стала весьма перспективной. Впервые магазин «Оптика» распахнул свои двери на первом этаже в старом деревянном здании библиотеки им. Н. А. Некрасова. Занимал магазин небольшое помещение, в свободное от основной работы время Константин Николаевич вытачивал заказанные линзы для очков вручную. «Работа была трудоемкая, даже несмотря на то, что в самом начале заказов было немного. Позже приобрели оборудование, которое позволяло делать линзы для очков в более короткие сроки», – рассказывает Константин Колосов.

В начале 2000-х «Некрасовка» взамен ветхого деревянного здания получила новое – бывший универмаг № 15 по улице Дзержинского. «Когда библиотека получила новое здание, встал вопрос с помещением для «Оптики». Арендовать было дорого и нецелесообразно. Рассматривали тогда все варианты и решили приобрести свое помещение. Купили квартиру на первом этаже жилого дома», – вспоминает Константин Николаевич.

В маленькой однокомнатной квартире разместились мастерская, торговый зал и даже нашли место для желающих обследовать свое зрение у врача-офтальмолога. Кстати, попасть к «глазнику» можно и сейчас, по субботам. Во время нашей беседы Константин Николаевич не отрывался от работы, в оптику приносили на ремонт оправы очков и новые заказы на линзы. «Чинить приходится все: у кого-то винтик выскочил, а кому-то требуется ослабить дужки. А как-то на ремонт принесли даже золотую оправу XIX века, доставшуюся в наследство от деда. Хозяин раритетной вещицы попросил их отремонтировать и вставить линзы. Сейчас в магазине есть широкий выбор оправ и очков на любой вкус и цвет. Почти с самого открытия у нас проходят разные акции, например, на 9 Мая мы предлагаем участникам и ветеранам ВОВ приобрести у нас очки на любую сумму. Также есть система лояльности для пенсионеров. Проводим акции, розыгрыши, предоставляем скидки. К нам идут не только жители и гости Алдана, приезжают люди со всего района и из ближайших городов. Стараемся держать доступную ценовую политику на услуги и товары, а также следим за новинками и трендами сезона», – рассказывает мой собеседник.

К слову, магазин «Оптика» пользуется спросом и у старшего, и у молодого поколения. Здесь можно приобрести стильную и недорогую оправу для очков и аксессуары к ним. Любителям контактных линз предлагают выбрать любимую, подходящую марку и средства по уходу. К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход. Еще работает не первый год услуга информационного смс-оповещения о готовности заказа. Продавцом-консультантом много лет бок о бок с Константином Николаевичем работает Любовь Ивановна Козлова. Семейное дело поддерживает дочь Константина – Татьяна. Она, как и отец, окончила курсы мастера по оптике.

Анна Юмадилова.

Фото предоставлены К. Н. Колосовым.