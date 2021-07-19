Сила книги

Национальная библиотека РС (Я) при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики запустила к Общероссийскому дню библиотек третью сетевую республиканскую акцию #СилаКниги. Состоялась эта акция под эгидой #Первые открытия и была посвящена Году науки и технологий.

Библиотека «Семейного чтения» присоединилась к этому событию. Гостем мероприятия стал начальник Томмотского района электрических сетей Александр Васильевич Воронин. Александр Васильевич прочел для школьников отрывки из своих любимых произведений. Ребята из 1 «А» класса школы № 8 прослушали отрывок Н. Носова «Приключения Незнайки», а 5 «А» был прочитан отрывок из произведения Е. Велтистова «Приключения Электроника». После окончания встречи многим ребятам захотелось перечитать эти книги.

Благодарим А. В. Воронина за участие в акции, а также педагогов школы № 8 С. А. Кускову и Г. Н. Шатских за организацию детей.

Н. Ланцева,

главный библиотекарь

библиотеки «Семейного чтения».

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