«Селфи по-алдански»: встречайте победителей конкурса!

Традиционно накануне Дня российской печати «АР» подводит итоги конкурса для читателей. В течение всего 2017 года читатели газеты могли присылать свои фото в рубрику «Селфи по-алдански». Всего таких креативных и смелых, легких на подъем любителей «себяшек» было 27. И вот, наконец, пришло время определить победителей.

Как было оговорено в самом начале, призы достанутся участникам, заслужившим симпатии профессионала – одного из местных фотографов, а также пользователей сайта газеты и собственно редколлегии. Наибольшее количество голосов в сети получило фото Елены Яндугановой, которая к тому же стала первой участницей этого конкурса газеты. Ее экстремальное селфи с крыши детского сада в п. Лебедином на фоне прекрасного пейзажа подняло Елену еще на одну высоту – рейтинга пользователей сайта «АР», которые отдали снимку 297 голосов. Поздравляем Елену с этим достижением! Отметим, что в лидерах виртуального голосования также были фото Камилы Халиуллиной и Саши Кавюк, Ульяны и Матвея Тимощенко. Начав принимать фото наших читателей, мы увидели, что оригинальные идеи снимков алданцев, которыми они хотели поделиться с земляками, часто не вписываются в формат самофотографирования. Иронично звучавшее название конкурса располагало к тому, чтобы несколько расширить рамки жанра. Да, многие фото, представленные на конкурсе «АР», селфи в чистом виде не назовешь, но они заслуживают внимания благодаря проявленному творчеству и умению. Вот и фотограф Сергей Шипачев, которого мы пригласили к подведению итогов нашего фото-марафона, свои симпатии отдал нескольким именно таким участникам, высоко оценил снимки Анастасии Солнцевой, Александра Серватовского, а также Никиты и Виктории Суриных, Кости Раимова из путешествия по Киргизии. Но особо отметил фото, автор и герои которого, увы, остались неизвестными. Кадр, запечатлевший игру в снежки с четвероногим питомцем в свете солнечных лучей покорил профессионального фотографа. Просим автора и героиню снимка откликнуться и получить заслуженную награду.

Ну а в номинации «Выбор редакции» мы остановились на фото Светланы Серватовской и ее питомца по имени Ач. Свою роль сыграли и непосредственность снимка, и соответствие «канонам» жанра и условиям конкурса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ЖДЕМ В РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ В ПЯТНИЦУ, 19 ЯНВАРЯ, В 11.00 ДЛЯ ВРУЧЕНИЯ ПРИЗОВ!

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