Северин Поздняков, глава МО «Алданский район»: «Прививочная кампания в районе идет хорошими темпами»

– В Алданский район 26 мая поступило 1 800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак». В настоящее время освоено более половины полученной партии. На предприятиях и в учреждениях района формируются списки сотрудников, желающих получить иммунопрофилактику, которые представляются в лечебно-профилактические учреждения для составления графика вакцинации.

Поступающая в район вакцина распределяется в больницы и амбулатории населенных пунктов района, в том числе она направляется жителям отдаленных сел, таких как Кутана и Чагда.

На вакцинацию граждане могут записаться на портале «Госуслуги» или по телефонам, которые для этих целей действуют в больницах поселений района. Также работает единый номер для соединения со справочными номерами поликлиник городов и поселков.

Приоритетными при вакцинации являются такие категории, как граждане старше 65 лет, работники образования, здравоохранения и социальной сферы. В районе вакцинированы работники и проживающие социальных учреждений с круглосуточным пребыванием.

Наш корр.