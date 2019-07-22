«Русская цивилизация»

Так называется III Международный фотоконкурс, который проводит Федеральное агентство по делам национальностей с 22 июля по 8 сентября.

В фотоконкурсе участвуют как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных не ранее 2014 года в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва».

Уже с 22 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья могут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Прием работ завершится 8 сентября, после чего их будет оценивать жюри, в составе профессиональных фотографов, художников, журналистов, общественных деятелей. Награждение победителей состоится осенью 2019 года в Москве, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы. Подробности на сайте www.ruscivilization.ru.