Рентген-лаборант Надежда Антоновна Петрова: «В моей жизни было две войны…»

Проникая сквозь кожу, рентгеновские лучи запечатлевали организм изнутри, выводя реальность на пленку. Светло-синие очертания на черном фоне снимка в полной мере являли картину недуга опытному глазу Надежды Антоновны Петровой. Надежда Антоновна отдала медицине 30 лет, 15 из которых отработала рентген-лаборантом в Алданской центральной районной больнице. Порой приходилось обследовать несколько сотен человек ежедневно, однако за полтора десятка лет практики абсолютно идентичные снимки Надежде Антоновне не встречались ни разу!

Детство Надежды Антоновны прошло в селе Большой Невер Сковородинского района. Когда Германия напала на Советский Союз, маленькой Наде было всего четыре года.

– Один ботинок у меня был черного цвета, второй – красного. Вот так я и пошла в школу, – вспоминает Надежда Антоновна. – Нищету и голод мы познали в полной мере… Сейчас иной раз вспоминаю – и самой сложно представить, как нам удавалось выживать.

Перед глазами Надежды Антоновны прошли две войны. После завершения кровопролитной Великой Отечественной убийственный лик Дальнему Востоку явила русско-японская война.

Смертельной опасностью мирному населению грозили бомбежки. Для укрытия на краю села, между огородами и лесом, были сооружены окопы. Их готовили местные жители. Когда начинала гудеть сирена – мама собирала ребятишек и вела их в укрытие. Там дети и женщины находились до тех пор, пока грохот взрывов и стрельбы не сменялся тишиной.

Надежда Антоновна помнит, как в их поселок пригнали военнопленных японцев. Пленников разместили в избах на одной улице, где они жили всю зиму. Многие тогда погибли. Место их захоронения местные жители назвали японским кладбищем. Спустя годы прибывшие из Японии граждане забрали останки земляков, чтобы перезахоронить их в Стране восходящего солнца…

Весной 1946-го оставшиеся в живых военнопленные были отправлены в печально знаменитый лагерь Бушуйку. Туда же через Большой Невер гнали и советских заключенных. В большинстве это были солдаты Красной армии, освободившиеся из немецкого плена, – Родина сочла их предателями…

– Я помню худых, изможденных людей с черной безысходностью в глазах, – говорит Надежда Антоновна. – Бывало, мама наварит картошки, даст нам, чтобы мы их хоть немножко поддержали… А к заключенным-то нельзя было близко подходить, и мы бросали им эти картофелины издали.

Война завершилась, настало мирное время. Окончив в 1954 году восемь классов, Надежда поступила на фельдшерско-акушерское отделение медицинского училища города Райчихинска. Получив диплом, молодая фельдшер-акушер вернулась в родной Большой Невер, затем довелось поработать в городе Мирном. Спустя 15 лет Надежда Антоновна приехала в Алдан. В центральной районной больнице она приступила к работе в рентген-кабинете.

– Отделением диагностики тогда заведовал Анатолий Сергеевич Вепрев – грамотный врач и замечательный человек! И весь коллектив у нас был дружным и сплоченным, – рассказывает Надежда Антоновна.

Поликлиника, стационар, флюорографический кабинет, туберкулезная больница – специалисты рентген-службы охватывали несколько участков. В больнице приходилось дежурить круглосуточно – в экстренных случаях могли потребоваться рентгенологические снимки. Чаще в диагностике нуждались пациенты травматологов и хирургов.

Хорошо помнит Надежда Антоновна и аппараты, на которых ей довелось работать, – крупногабаритные, тяжелые, непростые в настройке и требующие особенной бережливости. Для проявления рентгеновского снимка требовалось не менее сорока минут, а результаты флюорографии читались спустя несколько часов. Проведение диагностики требовало от рентген-лаборанта особенной сноровки и профессионализма: лишь после проявки пленки специалист мог сказать, получилось обследование или нет. Следить за исправностью аппаратуры также надлежало рентген-лаборантам.

Коллектив рентген-кабинета регулярно выезжал в командировки в отдаленные поселки и на участки старательских артелей – обследование обязаны были проходить все жители и рабочие.

– Хатыстыр, Угоян, Ыллымах, Канку – всюду бывала, ездила даже на Учур и на Тимптон, – улыбается Надежда Антоновна. – Хватало работы и в Алдане – флюорографию сотрудники предприятий и организаций проходили коллективно. Иной раз принимали по 200 человек. Тогда с медосмотрами на предприятиях было очень строго!

В общей сложности медицине Н. А. Попова отдала 30 лет, 15 из которых трудилась в Алданской ЦРБ. На заслуженный отдых она отправилась в конце 80-х.

– Работу свою я любила очень, могла сутками не выходить из кабинета! – признается Надежда Антоновна сегодня.

Пресс-служба АЦРБ.