Рейд в целях профилактики

В целях профилактики краж велосипедов и мототранспорта, а также выявления и раскрытия ранее совершенных преступлений этой категории, 7 июля 2018 года силами подразделений отдела МВД России по Алданскому району было проведено рейдовое мероприятие «Велосипед». В ходе осмотра подъездов и дворовых территорий в Алдане, Томмоте, Нижнем Куранахе полицейскими были обнаружены и доставлены в дежурную часть ОМВД России по Алданскому району около 40 велосипедов.

Полиция напоминает, оставленный без присмотра велосипед может стать легкой добычей для преступника. Не оставляйте велосипеды в подъездах, на лестничных площадках, во дворах ваших домов, у крыльца магазина и других общественных местах. Если все же вам пришлось оставить свой велотранспорт, обязательно пристегните его специальным противоугонным замком.

ОМВД России по Алданскому району информирует: во избежание краж велосипедов в нашем районе сотрудниками полиции данные рейды будут проводиться еженедельно.

В. Соловьева,

ОМВД России

по Алданскому району.