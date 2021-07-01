с любовью к людям»

Сотрудничество детского отдела библиотечного информационного центра г. Томмота с томмотской средней школой № 6 измеряется десятилетиями. На базе детского отдела созданы два клуба – «Филиппок» и «Пострел», членами которых являются учащиеся начальных классов школы. В этом году клуб «Филиппок» пополнился первоклассниками. Руководителями клубов стали библиотекарь Вера Витальевна Ширяева и классный руководитель Оксана Григорьевна Смертина.

В марте ребята приняли участие в ежегодном республиканском конкурсе чтецов «Ради мира, с любовью к людям» среди учащихся общеобразовательных школ республики, проводимом Якутским государственным объединенным музеем истории и культуры народов Севера им. Е. Ярославского. В этом году конкурс был посвящен творчеству классика якутской литературы А. И. Софронова – Алампа. Конкурс проходит в 21-й раз, но впервые организован в онлайн-формате.

Конкурс проводится с целью поддержки и развития творческой активности учащихся и выявления лучших чтецов. Всего в нем приняли участие около 100 школьников из разных районов республики и г. Якутска. Томмотские участники отправили готовый материал – видеоролик с прочтением произведения А. И. Софронова – Алампа на якутском или русском языках, и среди 100 учащихся стали победителями конкурса, заняв III место. Ребята и руководители О. Г. Смертина и В. В. Ширяева награждены почетной грамотой, благодарственными письмами, сертификатами и призами за участие в республиканском конкурсе.

В составе жюри работали: Гаврил Андросов – поэт, публицист, член Союза писателей России, член Союза журналистов России, заместитель председателя правления Союза писателей Якутии; Айталина Цыпандина – актриса Саха академического театра им. П. А. Ойунского; Анна Аманатова – заведующая кабинетом кафедры якутской литературы ИЯИКН СВ РФ; Елена Литвинцева – методист культурно-образовательного отдела Якутского музея им. Е. Ярославского; Мария Пестрякова – методист культурно-образовательного отдела Якутского музея им. Е. Ярославского.

Приятно получить в свой адрес такие слова: «От имени организаторов конкурса выражаем огромную благодарность всем участникам, родителям и руководителям за активное участие и спонсорам за помощь в проведении конкурса. Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и новых достижений!»

БИЦ г. Томмота.