Путешествие из Алдана в Москву

Все знают выражение «Красота спасет мир». Сказано оно было одним из персонажей романа «Идиот» великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Главной героине этого произведения Настасье Филипповне автор дал необычайно яркую и запоминающуюся внешность, способную вскружить мужчинам голову. Но на самом деле фраза была сказана о внутренней красоте прекрасной дамы – доброте и способности любить самой. Возможно ли современной женщине сочетать в себе и то, и другое, или Настасьи до сих пор существуют?

Сегодня красивой женщиной быть несложно, нужно приложить к этому только усилия и финансы. Бьюти- и фитнес-индустрия предлагают массу способов, как это сделать. Здесь главное – знать меру. А уж выяснить, кто краше на всем белом свете, пытались с древних времен. Первый всемирный конкурс красоты прошел в 1888 году в Бельгии. Тогда участие в нем приняли триста пятьдесят кандидаток. Позже конкурсы красоты стали выглядеть как шоу, где девушки показывали дефиле в купальниках, вечерних платьях и блистали своими талантами. Такие события всегда становились предметами споров и обсуждений. Стать участницей такого мероприятия может каждая, нужно только найти в себе силы заявить о себе. Существуют конкурсы для незамужних девушек, а есть и для тех, кто уже обзавелся штампом о браке в паспорте и детьми. Последний существует и в России – «Миссис Россия Мира». Это всероссийский конкурс, участницы которого в дальнейшем будут представлять нашу страну на международном уровне.

Я – участница

Mrs. World Russia 2021

Кто идет участвовать в такие конкурсы? Конечно, самые красивые женщины, а главное, смелые. Ведь заявить о себе, как о самой красивой в своем городе, регионе, республике, надо иметь наглость. Я стала участницей регионального конкурса «Миссис Алдан – 2021» и выиграла главную номинацию, к которой прилагался сертификат на участие в Mrs. World Russia. С этого момента в моей жизни появились диванные критики моей внешности, образа жизни, профессионального и карьерного роста, не скупились отвешивать «комплименты» моей семье и детям. Скажу честно, это неприятно. Пришлось «отрастить зубы» и немного показывать оскал, улыбаясь. Будущим участницам дам совет № 1 – не оправдывайтесь, это доставляет удовольствие любителям почесать языки.

Подготовка к конкурсу была для меня сложной в плане нехватки времени. Да и сложившаяся в Алдане ситуация с двумя конкурсами красоты и таланта тоже потрепала нервишки. Противостояние между организаторами перешло на участниц. В этой ситуации не хочется никого оправдывать, каждый показал, на что способен. Пиариться в свете этих событий особенно не хотелось, хотя заручиться поддержкой все же настоятельно рекомендую – это совет № 2. Чем больше о вас знают, тем лучше. Но это при условии, что у вас стальные нервы и вы пропустите все комментарии в вашу сторону мимо себя.



















Марафон по спонсорам

Ехать за свой счет на конкурс очень накладно. Участие в подобных шоу всегда требует вложения немаленьких сумм. Затраты на участие в Mrs. World Russia обойдутся от ста до пятисот тысяч рублей. Сюда войдут оплата организационного взноса, стоимость проезда, покупка или аренда платьев и национального костюма, туфель, бижутерии и множество других мелочей, чтобы вы действительно стали звездочкой мероприятия. Если вы можете позволить себе сами все оплатить, будет здорово, а нет – придется искать спонсоров. Хождение по спонсорам – процедура неприятная. Составлять письма со сметой трат, идти на встречу с предполагаемыми меценатами и объяснять, какая ты красивая, – та еще затея. Я обратилась к своему непосредственному работодателю и еще к одному человеку с просьбой о помощи. На большее меня не хватило. Это психологически для меня оказалось трудно. Искренне благодарна за поддержку народному депутату Валентину Игоревичу Семеркову. Кстати, он уже не первый раз помогает алданочкам в осуществлении поездок на всероссийские национальные конкурсы. Совет № 3 – пишите письма всем, найдутся те, кто откликнется на вашу просьбу.

Первый день на конкурсе

Ехать в Москву издалека, со сменой часовых поясов, – небольшой удар по организму, который видно по сонным глазам и «помятому» лицу участницы. Поэтому более предусмотрительные приезжали заблаговременно. Еще один нюанс для желающих прилететь пораньше: жить в отеле до конкурсного дня вы будете за свой счет. Были участницы, которые снимали квартиры. Я тоже прилетела за день до назначенной даты. Моей первой соседкой стала конкурсантка из Комсомольска-на-Амуре. Ей нужно было дождаться прилета мужа и первого июня заселиться в отдельный номер. Мы оплатили номер пополам. Потом четыре конкурсных дня я жила с участницей из Наро-Фоминска. Прибывших участниц 31 июня ждала фотосессия для интернет-голосования в номинации «Народная Миссис». В назначенное время всем конкурсанткам в этот день делали укладку и мейкап для фотосессии. Остальным делали первого июня. Совет № 4: если у вас нет своего визажиста, делайте мейкап и прическу в первый конкурсный день. Это экономит средства для создания образа, услуги визажистов на конкурсе бесплатные. Совет № 5 – если вы не уверены в профессиональности нанятых организаторами визажистов, лучше обратиться к своему, проверенному. Не скажу, что у большинства участниц были свои мастера. К слову, стоимость создания образа стоит от 5 000 до 15 000 рублей.

Вечером первого июня проходит первый этап – это знакомство с участницами и показ творческих номеров. Проходило мероприятие в ночном баре и караоке-клубе Royal Arbat. Стоит отметить, что в этом году конкурс побил все рекорды прошлых лет по набору участниц. После закрытия приема заявок на участие в «Миссис Россия Мира» было восемьдесят пять конкурсанток, но уже к финалу осталась восемьдесят одна. Кстати, из-за большого количества участниц было сокращено время самопрезентации и творческих номеров. Рассказ о себе должен был занимать не более полутора минут без использования видеороликов и музыки, а творческий – две. Творческий номер, рассчитанный на большее время, пришлось сокращать, что было не совсем удобно. Вместо одного полноценного готовилось два варианта. Еще одним минусом стала маленькая сцена со ступеньками. У многих участниц в танцевальных номерах были привлечены помощники, которые с трудом размещались на площадке. Не все участницы соблюдали заявленный организаторами регламент. Были и те, кто воспользовался музыкальным и видеосопровождением для «визитных карточек». Несомненно, такие «визитки» выглядели более выигрышно. Несмотря на то, что творческий номер – это личное желание участницы, лучше все же его приготовить. Совет № 6 – творческий номер поможет вам раскрыться перед жюри с другой стороны, маленький плюсик будет в вашей копилке. Пять самых лучших, по мнению жюри, попадают в финальную концертную программу.

Подготовка

к финалу за два дня

Второй и третий конкурсные дни – самые трудные. За это время ставится целое шоу. Нашими режиссерами-постановщикам стали Николай Затылкин – главный режиссер MBFW Russia, Moscow Fashion Week и «Мисс Россия» и обворожительная, женственная Юлия Точиленкова – режиссер модных показов, педагог-хореограф, мастер спорта по художественной гимнастике, экс-модель. Под их чутким руководством девушки не только оттачивали навыки дефиле, но и раскрывали свою женственность. Можно сказать, что подготовка проходила в режиме non-stop. К концу дня сказывался не только недосып, болели и отекали ноги от многочасового ношения туфель на высоком каблуке. Совет № 7 – если организаторы настаивают взять с собой на конкурс удобную обувь, не пренебрегайте этой просьбой. Не нужно брать новые неразношенные красивые туфли. Не забывайте, на финале вы не только будете дефилировать, но и стоять на награждении, а этот процесс занимает не пятнадцать минут.

Вечером второго дня состоялось собеседование жюри с участницами. Это мероприятие – разговор по душам с девушками, я по списку была второй и не успела привести себя в порядок, так как оно начиналось сразу после репетиции. Те, чья очередь была позже, предстали перед членами конкурсного жюри в более выгодном свете. В чем смысл подобных собеседований? Все просто. Выясняют у конкурсанток цель участия, смотрят на личные качества. Мне достались вопросы о моем главном качестве, зачем я принимаю участие в конкурсе, кто моя фаворитка. На каждую конкурсантку отводится по две минуты, но с какими-то участницами время беседы продлевали. Здесь же во время интервью можно было дарить подарки. Тут все зависит от ваших возможностей и фантазии. Дарили торты, сладости, картины, кукол, вино, сертификаты и многое другое. Совет № 8 – собеседование с жюри – этап волнительный и серьезный. Не старайтесь лезть из кожи вон, чтоб понравиться всему составу. Будьте собой.

Перед финалом традиционно в третий день проходит расслабляющая прогулка на теплоходе «Чижик» по Москве-реке. Впечатления от прогулки на белоснежном «Чижике» у меня остались, причем не самые лучшие. Несмотря на всю организацию в плане развлекательной музыкальной программы, ломящихся от разных яств столов и винно-водочных напитков, расслабиться у меня не получилось. Виною тому стали весьма неприятные предложения одного из представителей жюри. Не стесняясь, он предлагал участницам провести с ним остаток вечера. Но в целом, если опустить этот инцидент, то большинство участниц веселились от души.

На финишной прямой

Четвертого июня состоялся финал – последний завершающий день конкурса. Сразу после завтрака участниц ждал переезд со всеми вещами для выступления в клубно-концертном зале «Известия-холл». Сначала проходит генеральная репетиция, настраиваются звук, свет, идет совмещение текста сценария, просмотр и корректировка творческих номеров. После прогона концертной программы у конкурсанток оставалось время, чтобы подготовить образ. Приглашенные стилисты делали прически и мейкап, учитывая желания каждой.

Первый выход был в национальных костюмах – пожалуй, это самый эффектный и яркий выход. Фантазия в выборе своего национального платья поражала роскошью и оригинальностью. Хотя не всегда было понятно, какие национальные корни представляет участница. Далее следовал выход в коктейльных платьях. В прошлые годы организаторы выдавали черные платья участницам, но многие жаловались на фасон и просили у организаторов разрешение выйти в своем. В этом году решено было предоставить участницам свободу в выборе своего подходящего маленького черного наряда. Еще одним выходом стало зажигательное дефиле в купальниках. Этот наряд предоставляли организаторы бесплатно и, по желанию, участницы его могли забрать себе. А в самом нежном и женственном образе перед зрителями участницы предстали в платьях от дизайнера и постоянного партнера конкурса Анны Воронковой. На церемонию награждения девушки могли выйти уже в своем или в том же платье от дизайнера. Большинство все же остались в платьях Анны Воронковой.

Что испортило впечатление от финала – номинации достались не всем, как это было в прошлые годы. Были вручены короны многодетным мамам в номинации «Достояние России», спонсоры награждали своих фавориток, победительницы прошлых лет сделали «Королевский выбор», а жюри – топ-25. Еще больше расстроило конкурсанток то, что на сцене не были вручены короны и дипломы в номинации «Спасибо, что приехали» – так в шутку называли призовое место между собой участницы. Дошло до абсурда, когда с коронованных в двух номинациях участниц снимали короны и надевали тем, кому не досталось. Конечно, на следующий день организаторы отдавали в фойе гостиницы участницам те самые упакованные в целлофан диадемы и дипломы. Но все же приятнее ее было там, на сцене знаменитого «Известия-холл».

Радость со слезами

на глазах

Несомненно, очень рада за каждую участницу. Со многими подружилась, и хочется сохранить теплые отношения и общение дальше. Моей фавориткой была Маргарита Максимова, считаю, что она достойно заняла свое место в этом конкурсе, еще больше радует, что наша алданочка Мария Иванова тоже заняла одну из главных номинаций, став первой «Вице-миссис Россия Мира – 2021». Еще я восхищена стойкостью и силой Елены Малаховой, которая представляла город Орехово-Зуево. Она имеет ограничения по зрению, но наравне со всеми участницами достойно выступила, выходя на сцену в сопровождении волонтера Романа Данилина. Ей вручили номинацию «Миссис благотворительность Россия Мира».

Совет № 9 – не расстраивайтесь, если вы не победили. Наслаждайтесь происходящим. Ведь такие события с вами могут никогда не произойти, побыть в роли королевы дано не каждой.

Анна Юмадилова.

Фото из сети «Интернет».