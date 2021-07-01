Пусть голова уже давно седая, но мыслями и духом вы сильны!

Все меньше остается ветеранов, кто воевал, был свидетелем исторических событий и сам творил историю. Благодаря им мы можем узнать о тех годах, тяжелых и жестоких, и о людях, которые все это пережили, а главное – победили в Великой Отечественной войне, дали нам мирное небо над головой, возможность работать, учиться. Вот потому мы не вправе забывать их подвиг.

Моя собеседница – Людмила Яковлевна Кошкарева. В этом году ей исполняется 90 лет.

Женщины наравне с мужчинами вынесли на своих плечах все тяготы войны. К таким женщинам и относится Людмила Яковлевна. Что такое семья? Это ячейка общества, где женщина – хранительница семейного очага. Все заботы о семье ложатся на ее хрупкие плечи. Вот уже почти 70 лет супруги Кошкаревы являются примером взаимопонимания и любви. Они идут по жизни вместе, преодолевая все трудности в своей яркой героической судьбе.

Людмила Яковлевна Кошкарева родилась 28 апреля 1931 года на станции Мокзон в Читинской области. Только представьте: ее родители появились на свет еще до революции… Целая эпоха для нашей страны. Мама Александра Назаровна Керченскова, 1905 года рождения, и отец Яков Михайлович Керченсков. Вся их трудовая жизнь связана с железной дорогой, со станцией Мокзон. Александра Назаровна была неграмотная и подпись ставила крестиком. Яков Михайлович же окончил четыре класса церковно-приходской школы в Пензенской области (это как семь классов обычной школы).

В семье детей было, как говорится в русской поговорке, семеро по лавкам: четыре девочки и трое мальчиков. Брат Михаил, 1925 года рождения, воевал в Великую Отечественную. Ушел на фронт осенью 1943-го прямо из института железнодорожного транспорта, был артиллеристом, пропал без вести. До сей поры ничего о нем не известно.

Людмила пошла в школу с восьми лет и окончила восемь классов. Рассказывает, когда началась война, она была в пионерском лагере. Сообщили по радио. Только через месяц дети вернулись домой. Мама работала, и Люся (так ее звали домашние) нянчилась с младшими братьями и сестрами. После окончания восьмилетки Людмила с семьей переехала в Читу, под Новый год 1948-го. В июне этого же года девушка поступила на работу на мельзавод, учеником лаборанта, и трудилась там четыре года.

Людмила Яковлевна почему-то не любила военных. Но, как водится, от судьбы не уйти… С будущим супругом Александром они познакомились у общей подруги. Пришла в гости, а там два красивых парня в военной форме. Она с первого взгляда понравилась Саше. Дружили, расписались в 1951 году.

К тому времени у Александра уже была военная биография: в армию был призван в мае 1945 года, служил в Чите, участвовал в войне с Японией на Забайкальском фронте, в Манчжурии. Затем вернулся в Читу, к месту постоянной службы. А в 1950-м был отправлен в Китай – КНР участвовала в Корейской войне на стороне Северной Кореи. Через год мобилизовавшись, вернулся.

Затем супруги переехали в Алданский район благодаря брату Михаилу Кузьмичу. Обустроились в Ленинском. Молодая женщина прошла курсы продавцов в Алданском золотопродснабе. Александр Кузьмич трудился в столярке. После преподавал в школе № 2, был учителем труда с 1959 по 1983 год, оттуда с почетом и ушел на заслуженный отдых. Трудовая деятельность Александры Яковлевны начиналась в магазине № 1 п. Ленинского. Затем работала в магазине «Комсомольский» заведующей. Дальше, двигаясь по карьерной лестнице, Людмила перевелась в гастроном – самый красивый и большой магазин на улице Октябрьской в Алдане. Гастроном находился в ведении комбината «Алданзолото», контора располагалась на этой же улице – большое здание, перед входом в которое, в парке, был установлен бюст Орджоникидзе.

Стол заказов – что это такое? Думаю, многие о нем слышали, но не все граждане могли им пользоваться. Здесь принимали заказы на дефицитные товары и развозили их по адресам: сотрудникам райкомов партии и комсомола, директорам предприятий. В столе заказов и проработала Людмила Яковлевна вплоть до самой пенсии.

Моя героиня имеет множество наград: благодарственные письма, юбилейные медали. Вспоминает, первую свою награду она получила в Доме офицеров в Москве на съезде в ознаменование годовщины со дня рождения В. И. Ленина, где Людмила была удостоена чести находиться в президиуме, как активистка, член райкома комсомола с 14 лет, в свое время – депутат горсовета Читы.

На пенсии супруги, конечно же, дома не сидели. Они были первыми дачниками на Тамараке. Тогда там не было дорог, один лес. Выращивали картофель, морковь, укроп, петрушку… А какие замечательные кусты смородины! Заготавливали домашнее варенье, овощные закрутки, все, что вырастили своими руками. Понятно, что с возрастом заниматься огородничеством все сложнее, но так необходим и ничем не заменим свежий воздух. Любит Людмила Яковлевна заниматься рукоделием: вязанием, вышивкой – повсюду в доме скатерти, салфетки, вышитые картины, и все сделано с любовью.

Раньше доброй традицией было собираться вместе и лепить пельмени, колдуны, котлеты. Замораживали впрок. Так и в семье Кошкаревых.

Людмила Кошкарева в свои 90 лет вся в заботах. У супругов Кошкаревых четверо внуков, пять правнуков и один праправнук. Людмила Яковлевна говорит, чтобы быть счастливым, надо работать честно, относиться с любовью к выбранной профессии.

Алданский районный Совет ветеранов войны, тыла и труда поздравляет Людмилу Яковлевну с юбилеем! Ваша грудь полна орденами. Вы так достойно прошли сквозь дым войны. Пусть волосы давно уже седые, но голова полна хорошими мыслями и еще силен дух! Желаем, чтобы вас не сломили жизненные невзгоды, чтобы здоровья и счастья хватило еще до 100 лет. Вы наш любимый и дорогой человек.

Г. Красноусова,

председатель Алданского районного Совета ветеранов войны, тыла и труда.