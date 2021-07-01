Прокуратура Алданского района сообщает

Содержание дорог – ненадлежащее!

Прокуратурой Алданского района в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности дорожного движения выявлены нарушения в части содержания муниципальных автомобильных дорог в зимне-весенний период.

В соответствии с законом обязанность по содержанию муниципальных автомобильных дорог возложена на органы местного самоуправления. Вместе с тем проверкой установлено, что администрациями г. Алдана, г. Томмота, п. Нижний Куранах, п. Ленинского работа по очистке тротуаров, улиц и прилегающих к ним территорий от снега и наледи осуществляется ненадлежащим образом. Так, выявлено наличие на дорожном полотне уплотненного слоя снега высотой более 20 см, образование колей, снежных валов высотой более 2 метров вблизи пешеходных переходов, отсутствие дорожных знаков, и др.

В связи с тем, что вышеуказанное бездействие создает угрозу причинения вреда жизни, здоровью и имуществу граждан, способствует возникновению дорожно-транспортных происшествий прокуратурой района в отношении ответственных должностных лиц органов местного самоуправления возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог). Административные материалы направлены мировому судье для рассмотрения по существу.

Кроме того, в адрес глав поселений и руководителей организаций, обеспечивающих очистку дорожного полотна и прилегающей к нему территории, внесены представления об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения, которые рассмотрены и удовлетворены. Принимаются меры по устранению выявленных нарушений.

Прокуратура

Алданского района.

у многодетной матери выманили более 70 тысяч рублей

В ОМВД России по Алданскому району обратилась 32-летняя жительница с. Хатыстыр с заявлением о мошенничестве. Как пояснила женщина, один ребенок из ее троих детей является инвалидом. С целью его лечения и реабилитации она решила организовать сбор денежных средств в социальных сетях, для чего разместила объявление в сети «ВКонтакте». На него откликнулась женщина, назвавшаяся представителем одной из благотворительных организаций. На лечение ребенка она сразу предложила передать 300 тысяч рублей, но… для этого женщине необходимо было внести незначительный взнос на указанный номер счета. Уверовав в весьма солидную помощь, пусть и не совсем бескорыстную, многодетная мать перечислила указанный взнос, а потом еще и еще на протяжении почти месяца перечисляла на несколько счетов взносы, что под разными предлогами у нее выманивали мошенники, которых она, увы, не распознала с самого начала. Всего женщина отправила мошенникам 70 846 рублей.

Уважаемые граждане, прежде чем совершать денежные переводы незнакомым лицам, убедитесь, что за ними не скрываются мошенники, кем бы они не представлялись!

Ни холодильника, ни микроволновки…

В ОМВД России по Алданскому району обратилась 62-летняя местная жительница с заявлением о хищении бытовой техники из квартиры, которую она сдавала в аренду.

Как установлено, квартира принадлежит родственнику заявительницы, который живет в г. Туле. Заявительница сдала в октябре прошлого года квартиру женщине 1997 года рождения, прибывшей из г. Якутска, с которой они составили договор аренды. Вместе с молодой женщиной в квартире стали проживать ее мать и малолетний ребенок. Квартиросъемщица производила оплату за аренду квартиры с задержками, поэтому владелец квартиры попросил ее съехать.

После освобождения квартиры заявительница обнаружила пропажу холодильника марки «Веко» и СВЧ-печи LG общей стоимостью 23 500 рублей. Встретиться лично при приеме квартиры с квартиросъемщицей не удалось, так как та, освободив жилье, ключ оставила соседке.

По данному факту СО ОМВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ, – кража, совершенная с причинением значительного ущерба. Как установлено в ходе предварительного расследования, подозреваемая нигде не работает и не имеет постоянного дохода. В краже призналась, пояснив, что бытовую технику продала, потому что заболела мать и ей нужно было купить дорогостоящее лекарство. Поместила объявление на сайте «Юла», продала холодильник за 3 000 рублей и СВЧ-печь за 1 500 рублей незнакомым покупателям. Технику надеялась затем приобрести новую и вернуть. А когда хозяева попросили освободить квартиру, чтобы избежать объяснений за похищенную технику, спешно собрала вещи, оставила ключ у соседей и вернулась в Якутск, где ранее проживала также на съемной жилплощади.

В отношении подозреваемой следователем избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, наказание за совершение преступления предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.